GS건설 자이홈 해킹으로 입주민 개인정보 대량 유출 우려

GS건설 자이홈 아파트 커뮤니티 시스템 해킹으로 이름, 주민번호, RF카드번호 등 입주민 개인정보가 유출될 가능성이 확인됐다. 정부는 스마트홈 보안 기준을 강화했으나 여전히 우려가 크다.

GS건설 은 지난달 28일 아파트 커뮤니티 시설 예약관리시스템에 외부에서 비정상적인 접근이 이루어진 사실을 확인했다. 이후 회사는 해당 사건을 관계기관에 즉시 신고하고 정확한 피해 범위 조사를 진행 중이다. 이번 사건으로 인해 입주민들의 신원정보가 유출될 가능성이 커지면서 사회적 불안감이 커지고 있다.

유출된 정보의 심각성과 구성

GS건설이 밝힌 바에 따르면, 유출 가능성이 있는 정보는 단순한 기본 신상정보를 넘어 매우 광범위하다. 이름, 생년월일, 전화번호, 성별, 이메일, 주소 등 기본적인 개인정보가 포함되었다. 또한 회원번호, 거주유형, 세대주 여부, 회원가입 일시, 최종 로그인 아이피 주소 등 계정의 세부 정보도 우려된다. 더욱 심각한 점은 알에프카드번호와 같은 출입관리용 정보까지 포함될 수 있다는 점이다. 이러한 정보들이 함께 유출될 경우, 사생활 침해뿐만 아니라 물리적 안전에도 직결되는 치명적인 리스크가 된다.

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스마트홈 플랫폼 확산과 GS건설의 서비스

최근 신축 아파트 단지에서는 스마트홈 제어부터 출입 관리, 방문차량 등록, 커뮤니티 시설 예약까지 입주민 전용 플랫폼에서 일괄 처리하는 지능형 홈네트워크 서비스 제공이 일반화되었다. GS건설은 이러한 서비스를 통합 주거서비스 애플리케이션 '자이홈'을 통해 제공하고 있다. 자이홈은 공동현관 출입 통제, 방문차량 등록, 커뮤니티 공간 예약, 스마트홈 기기 제어 등 다양한 기능을 하나로 묶어 편리성을 높였다. 이러한 통합 플랫폼의 등장으로 입주민은 하나의 앱으로 생활 전반을 관리할 수 있게 되었으나, 해킹 피해가 발생할 경우 그 영향력이 막대해졌다.

타 건설사들의 유사 플랫폼 현황

GS건설뿐만 아니라 주요 건설사들도 각자의 입주민 전용 플랫폼을 통해 유사한 디지털 주거서비스를 제공하고 있다. 삼성물산은 '홈닉'을, 현대건설은 '마이힐스'와 '마이디에이치'를 통해 스마트홈 제어와 커뮤니티 이용 서비스를 지원한다. 대우건설은 '푸르지오 스마트홈'을, 디엘이앤씨는 'e편한세상 스마트홈'이라는 이름으로 서비스를 운영하고 있다. 각사는 독자적인 생태계를 구축하여 입주민의 생활 편의를 도모하고 있지만, 이는 즉 중앙 집중식 데이터 관리의 중요성을 동시에 증가시켰다. 모든 회사의 플랫폼이 해킹 위협에 노출될 수 있다는 점은 업계 전체의 공통적인 과제이다.

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정부의 보안 규정 강화와 한계

건설사들이 입주민 대상 주거서비스를 확대하면서 보안의 중요성이 부각되자, 정부도 대응책을 마련하여 운영 중이다. 2022년 6월 이후 사업승인을 받은 아파트 단지는 국토교통부의 '지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준'을 준수해야 한다. 이 기준에 따라 단지 서버와 세대 간 망 분리 등 홈네트워크 설비 보안을 확보해야 하며, 이용자의 개인정보 기밀성을 위해 암호화가 의무화되었다. 또한 접근자에 대한 통제도 필수 사항으로 규정되어 있다. 공동주택관리법 시행규칙도 관리주체가 지능형 홈네트워크 설비를 안전관리계획 대상에 포함해 정기적인 안전진단을 하도록 명시하고 있다.

해킹 사건 이후 재발 방지 필요성

하지만 이번 해킹 사건이 발생하면서, 기존 보안 규정과 점검이 상대적으로 소홀했던 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있다. 2022년 6월 이전 승인된 단지들의 경우 보안 기준 적용 시기에 차이가 있을 수 있으며, ongoing한 모니터링이 충분히 이루어졌는지에 대한 의문도 있다. 공동주택인 아파트의 입주자 정보 해킹은 단순한 사생활 피해를 넘어, 출입관리 시스템과 연계될 수 있는 특성이 있다. 이로 인해 출입통제 탈취 등 예기치 못한 2차 피해가 발생할 수 있어 보안 수준을 한 단계 더 높여야 할 필요성이 강조된다. 관련 당국과 건설사들은 이번 사건을 교훈 삼아 시스템의 취약점을彻저히 점검하고, 입주민의 신뢰를 회복하기 위한 적극적인 대응이 요구된다.