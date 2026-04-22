GPU에서 CPU로, AI 투자 판도의 변화: 에이전틱 AI 시대의 CPU 부활

지난해 AI 투자 시장을 주도했던 GPU 중심의 흐름에서 벗어나, 에이전틱 AI 시대에 맞춰 CPU가 다시 주목받고 있습니다. 인텔, Arm, AMD 등 CPU 관련 기업들의 주가 상승과 함께, 관련 공급망 전반에 걸쳐 재평가의 움직임이 나타나고 있습니다. 머니랩은 CPU 부활의 수혜를 받을 국내외 핵심 기업들을 분석합니다.

지난해 인공지능(AI) 투자 시장의 주도적인 역할을 수행했던 것은 ‘추론’ 기술이었습니다. AI 서비스가 실제 운영 단계에 들어가면서 데이터 처리 속도가 핵심적인 요소로 부각되었고, 추론에 필수적인 메모리 반도체 산업은 ‘수퍼사이클’이라 불리는 초호황을 맞이했습니다.

엔비디아의 주가는 1년 만에 108.05% 상승했으며, SK하이닉스와 삼성전자는 각각 593.09%, 295.31%라는 놀라운 주가 상승률을 기록했습니다. 그러나 올해는 상황이 달라졌습니다.

‘에이전틱 AI’, 즉 스스로 목표를 설정하고 실행하는 자율형 AI의 성과가 가시화되면서 AI 기술의 발전 방향에 새로운 변화가 나타나고 있습니다. AI가 단순한 추론을 넘어 다수의 에이전트가 서로 상호작용하는 복잡한 구조로 진화함에 따라, 그동안 상대적으로 소외되었던 CPU(중앙처리장치)가 다시 주목받고 있습니다. 과거에는 방대한 양의 단순 계산을 빠르게 처리하는 고속도로와 같은 GPU(그래픽처리장치)가 중요했지만, 이제는 상황을 판단하고 명령을 내리는 ‘교통 관제 시스템’과 같은 CPU의 역할이 더욱 중요해졌기 때문입니다.

모건스탠리는 에이전틱 AI가 GPU 중심의 투자 흐름을 CPU와 메모리 반도체 분야까지 확장하고 있다고 분석했습니다. 이러한 변화에 발맞춰 빅테크 기업들의 움직임도 활발해지고 있습니다. 인텔은 이달 초 구글과 함께 맞춤형 IPU(지능형 처리장치)의 공동 개발을 확대한다고 발표했습니다. IPU는 CPU가 담당하던 데이터센터 인프라 작업, 즉 네트워크 관리, 데이터 저장, 보안 등을 CPU에서 분리하여 독립적으로 처리함으로써 CPU의 효율성을 극대화하는 칩입니다.

엔비디아 역시 지난달 에이전틱 AI를 위해 특별히 설계된 전용 CPU ‘베라(Vera)’를 공개하며 CPU 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다. CPU의 부활은 관련 주가에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 올해 들어 인텔은 70.49%, Arm은 55.48%, AMD는 25.91%의 주가 상승률을 기록하며 강세를 보이고 있습니다. 뿐만 아니라 CPU를 뒷받침하는 기판, 모듈 등 공급망(value-chain) 전반에 걸쳐 ‘재평가’의 움직임이 나타나고 있습니다.

이러한 새로운 투자 지형을 분석하고, CPU 부활의 수혜를 받을 것으로 예상되는 국내외 핵심 기업들을 심층적으로 분석하는 것이 중요합니다. 머니랩은 귀환한 CPU가 만들어내고 있는 새로운 투자 기회를 포착하고, 그 영향력이 확대될 것으로 예상되는 국내외 핵심 수혜 기업들을 집중적으로 분석했습니다. 에이전틱 AI 시대의 도래와 함께 CPU의 중요성이 부각되면서, 반도체 산업 전반에 걸쳐 새로운 투자 기회가 창출될 것으로 기대됩니다. 특히, CPU의 성능 향상과 함께 관련 기술 및 제품을 개발하는 기업들은 더욱 큰 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

또한, CPU의 효율성을 높이는 IPU와 같은 새로운 칩 기술 또한 주목할 만한 투자 대상입니다. 앞으로 CPU 시장의 성장과 함께 관련 산업 생태계 전반에 걸쳐 긍정적인 변화가 예상되며, 투자자들은 이러한 변화에 주목하여 투자 전략을 수립해야 할 것입니다. 중앙일보의 프리미엄 유료 구독 서비스 ‘더중앙플러스’에서는 이러한 심층적인 분석과 인사이트를 무제한으로 제공하고 있습니다





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