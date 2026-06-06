GLP‑1 비만 치료제 효과가 미미할 때 대처법-용량·생활습관·약제 변경까지

GLP‑1 수용체 작용제 위고비·마운자로를 복용해도 체중 감소가 정체되거나 효과가 나타나지 않을 때, 유전·식이·심리·용량 요인을 점검하고 생활 습관을 개선하며, 필요 시 최대 허용 용량을 확인하고 약제 변경을 고려하는 방법을 전문가가 제시한다.

김가영 기자가 전하는 최신 비만 치료 제 가이드라인에 따르면, GLP‑1 수용체 작용제인 위고비 와 마운자로 를 사용하면서도 기대만큼 체중이 감소하지 않거나 식욕 억제가 충분히 이루어지지 않을 경우, 먼저 주치의와의 상담이 최우선이라는 점을 강조한다.

최근 위고비(세마글루타이드)와 마운자로(티르제파타이드) 등 GLP‑1 기반 약물로 눈에 띄게 체중을 감량한 사례가 늘어나고 있지만, 모든 환자에게 동일한 효과가 나타나는 것은 아니다. 실제로 약을 꾸준히 복용했음에도 체중 감소가 정체되거나 전혀 나타나지 않는 사례가 빈번히 보고되고 있으며, 이러한 현상을 '이긴자로'라는 신조어까지 탄생시킬 정도로 사회적 관심을 받고 있다. 전문가인 오범조 보라매병원 가정의학과 교수는 GLP‑1 수용체 작용제의 효과가 개인에 따라 차별화되는 이유를 네 가지로 정리한다. 첫 번째는 유전적 요인으로, GLP‑1 수용체 유전자의 다형성에 따라 약물에 대한 민감도가 좌우된다.

두 번째는 식이 요인이다. 초가공식품이나 액상과당 같은 고도당 식품은 강한 도파민 자극을 유발해 약물의 식욕 억제 효과를 상쇄시킬 수 있다. 세 번째는 심리·행동적 요인으로, 수면 부족이나 스트레스가 감정적 섭식으로 이어져 약물 효과를 감소시킨다. 마지막으로 처방·용량 요인을 들 수 있다.

GLP‑1 계열 약물은 용량 의존적인 특성이 있기 때문에, 초기 저용량으로 복용하면 충분한 효과를 기대하기 어렵고, 체중 감소가 정체되면 몸의 항상성 메커니즘인 '체중 설정점'이 작용해 추가적인 감량을 방해한다. 이러한 상황에 대비해 환자가 취할 수 있는 실질적인 대처 방안도 제시된다. 가장 먼저 생활 습관을 점검하고, 특히 식단을 면밀히 검토해야 한다. 섭취량이 줄어들었더라도 고칼로리·고당질 음식 위주로 식사를 지속하면 기대 효과를 얻기 어렵다.

식단 일기를 작성하면 문제점을 명확히 파악할 수 있다. 또한 유산소 운동과 병행해 근력 운동을 수행함으로써 근육량을 유지하고 기초대사율 감소를 방지한다. 약물 복용 시에는 비용 부담이나 부작용을 우려해 저용량만 지속하기보다는, 위고비는 5단계, 마운자로는 6단계까지 증량이 가능하므로 최대 허용 용량까지 도달했는지 확인해야 한다. GLP‑1 약물은 최적 용량에 도달하는 데 4~16주가 소요되며, 최소 8~12주 이상 효과를 관찰해야 한다.

충분한 기간과 용량을 투여했음에도 반응이 없을 경우에는 약제 변경을 고려할 수 있다. 위고비는 GLP‑1 수용체에만 작용하는 반면, 마운자로는 GLP‑1과 GIP 수용체를 동시에 활성화하는 이중 작용제로, 환자의 상태와 부작용 여부에 따라 적절히 전환해야 한다. 최종적으로는 GLP‑1 계열 약물을 단순히 체중 감량을 위한 마법의 해결책으로 여기기보다는, 식습관, 운동, 스트레스 관리 등 생활 습관 개선의 기회로 활용하는 것이 중요하다는 점을 강조한다





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GLP-1 수용체 작용제 위고비 마운자로 비만 치료 체중 설정점

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