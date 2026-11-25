경기주택도시공사(GH)가 운영하는 공공임대주택에서 전세사기 피해가 발생했다. 잔금 지급 당일 임대인이 잠적하며 입주자와 보증금 모두 큰 피해를 입은 상황으로, 경기도가 적극적인 조사와 지원에 나선다.

경기주택도시공사 (GH)가 주거취약계층 을 지원하기 위해 추진한 공공임대주택 사업에서 치명적인 전세사기 사고가 발생했다. 지에이치 (지자체지배구조개선특별회사의 약자)는 지난 10월 민간 임대인에게 전세보증금 잔금인 1억6천만원을 지급한 당일, 임대인이 연락을 끊고 잠적하는 사건이 일어났다. 이로 인해 입주 예정자는 계약한 주택에 들어갈 수 없게 되었으며, 기존 세입자 또한 보증금 반환을 받지 못해 퇴거하지 않은 채 머무르고 있어 혼란이 가중되고 있다. 이는 공적 자금이 투입된 사업임에도 불구하고 심각한 관리 소홀이 드러난 사례로, 도민의 주거 불안정성을 유발하는 중대 사안으로 간주된다.

GH 공공임대주택 사업 구조와 피해 현황

이번 사건이 일어난 기존주택 전세임대 사업은 무주택 저소득층 등 주거취약계층의 주거 안정을 목적으로 운영된다. 지에이치는 민간 주택 소유자와 직접 전세계약을 체결한 후, 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 방식으로 사업을 진행한다. 이때 지에이치가 임대인에게 지원하는 전세보증금은 주택도시기금에서 대여받은 자금을 사용하여 지급된다. 이러한 구조는 공공성이 강한 사업임에도 불구하고, 실제 사례에서는 공적 자금의 회수 위험과 입주자의 주거권 침해라는 이중의 피해를 낳았다. 사업의 본래 취지와 달리 자금 흐름의 최종 단계에서 치명적인 결함이 발생하면서 제도의 허점이 노출되었다.

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피해 경위는 구체적으로 다음과 같이 진행되었다. 지에이치는 지난 6월 민간 임대인과 전세계약을 맺고, 입주 예정자가 낸 본인 부담금을 계약금으로 지급했다. 이어 10월에는 나머지 전세보증금인 1억6천만원을 임대인에게 지급했다. 그러나 임대인은 잔금을 받은 당일 행방을 감추며 연락을 두절했다.与此同时, 기존 세입자도 자신의 보증금을 돌려받지 못한 상태에서 집을 비키지 않고 있어, 새 입주 예정자는 계약한 집에 들어갈 수 없는 고착 상태에 빠졌다. 지에이치 역시 주택도시기금에서 빌려 임대인에게 지급한 1억6천만원을 돌려받지 못할 처지에 놓이며巨大的な 재정적 손실과 신뢰도 하락을 겪게 되었다.

추 지사의 철저한 원인 규명과 책임 소재

경기주택도시공사(GH)의 추 지사는 이번 사태에 대해 강한 비판의 목소리를 높였다. 추 지사는 "주택 전문 공기업인 지에이치에서 전세사기 피해가 발생한 것은 중대한 사안"이라며, 업무 처리 과정에서의 심각한 미흡함을 지적했다. 특히 임대인 신용 상태에 대한 사전 검증이 부족했다는 점, 그리고 무엇보다 기존 임차인의 보증금 반환과 퇴거 여부를 확인하기 전에 보증금 잔금을 지출한 것은 "매우 비상식적인 일"이라고 강조하며 절차상 허점을 명확히 제기했다. 이는 단순한 사고가 아니라 시스템적 관리 실패로 판명될 가능성이 높음을 시사한다.

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이에 따라 추 지사는 철저한 원인 규명과 업무 적정성 조사를 즉각 지시했다. 또한 피해자에게 대체 주거지를 즉시 제공하고, 보증금 회수 및 법적 대응을 적극적으로 지원하라고 명령했다. 아울러 지에이치가 관여하거나 공적 자금이 투입된 모든 주택 관련 계약을 대상으로 유사 피해 유무를 전수 조사하여 보고할 것을 지시했다. 재발 방지를 위한 제도 개선과 책임자 문책도 예고했으며, 이는 단순한 사후 처리를 넘어 조직 차원의 근본적인 개혁을 의미한다. 기관장과 소관 부서장이 관리·감독 의무를 적정하게 이행했는지 확인해 미비점이 드러날 경우 책임 소재를 명확히 밝히라는 지시는 조직 내 책임 소재를 명확히 하려는 강한 의지의 반영이다.

제도 개선과 미래 방향

업무 절차상 허점을 보완할 구체적인 개선안을 마련하면서, 경기도 전세사기 예방 플랫폼인 '경기 안심 부동산'과의 연계 방안을 강구하도록 했다. 이는 향후 유사한 전세사기 피해를 예방하기 위한 중요한 기술적, 제도적 장치 마련을 뜻한다. 공적 자금이 투입되는 공공임대주택 사업에서는 임대인의 신용 평가부터 기존 세입자의 퇴거 확인까지 단계적 검증 프로세스를 강화해야 한다. 추 지사의 지시는 이러한 검증 단계를 의무화하고, 플랫폼을 통해 실시간으로 위험을 차단하는 시스템을 구축하겠다는 방침으로 해석된다.

피해자 지원과 회복 계획

현재 가장 시급한 과제는 피해 입주자와 기존 세입자의 주거 문제를 해결하는 것이다. 지에이치는 대체 주거지를 즉시 제공해야 하며, 이는 사회적 약자인 주거취약계층에게 또 다른 피해를 주지 않기 위한 필수 조건이다. 동시에 1억6천만원의 보증금 회수를 위한 법적 대응도 병행되어야 한다. 주택도시기금에서 대여받은 자금의 회수는 공기업의 재무 건전성과 직결되는 사안이므로, 신속하고 효과적인 회수 전략이 요구된다. 경기도는 이러한 지원 체계가 안정적으로 작동하도록 모든 행정 자원을 동원할 계획이다.

공공주택 시스템의 신뢰 회복

이번 사건은 공공임대주택 시스템에 대한 국민의 신뢰를 흔들고 있다. GH는 재발 방지를 위한 제도 개선과 함께, 투명하고 견고한 관리 체계를 구축하여 신뢰를 회복해야 한다. 전수 조사를 통해 숨어 있는 유사 사례를 찾아내고, 보완책을 마련하는 과정이 중요하다. 또한 '경기 안심 부동산'과의 연계를 통해 데이터 기반의 사전 검증을 강화하면, 앞으로 발생할 수 있는 전세사기 위험을 사전에 차단할 수 있을 것이다. 이는 궁극적으로 주거취약계층이 안정적으로 거주할 수 있는 환경을 조성하는 데 기여할 것이다. 추 지사의 강력한 지시에 따라 GH와 지에이치는 이번 사건을 계기로 조직 문화와 운영 프로세스를 근본적으로 개편할 것으로 예상된다.