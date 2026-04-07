GA협회, 제판분리 및 보험판매전문회사 도입 촉구: 소비자 보호와 산업 혁신 기대

한국보험대리점협회(GA협회) 김용태 회장은 보험 산업의 고질적인 문제점 해결과 소비자 권익 보호를 위해 제조와 판매 분리(제판분리) 및 보험판매전문회사 도입을 강력하게 촉구했다. 특히 보험금 청구 지원 서비스 강화를 통해 정보 비대칭 문제를 해소하고 소비자 중심의 시장을 구축하는 데 기여할 것이라고 강조했다.

김용태 GA협회 장은 '보험은 가입할 때가 아니라, 보험금을 받을 때 비로소 평가받아야 합니다'라는 말로 보험 업계의 고질적인 문제점을 지적하며, '가입은 쉽고 지급은 어려운' 구조를 개선하기 위해 보험판매전문회사 (이하 '전문회사') 도입의 필요성을 강조했습니다. 최근 언론과의 간담회에서 김 회장은 소비자 권익 보호를 최우선 목표로 삼고, 제조와 판매를 분리하는 ' 제판분리 '를 통해 전문회사 제도의 조속한 도입을 강력히 주장했습니다. 현재 보험 산업은 보험사가 상품을 개발하고 판매하는 동시에 보험금을 지급하는 역할을 수행하면서 내부적인 갈등을 겪고 있습니다. 보험사 입장에서 상품 판매는 수익으로 직결되지만, 보험금 지급은 비용 발생으로 이어져, 사고 발생 시 보험금 지급에 소극적으로 임할 수밖에 없는 구조적 문제를 안고 있습니다. 이러한 상황은 소비자에게 불필요한 혼란과 불신을 야기하며, 민원 발생 시 책임 소재가 불분명해져 산업 전체에 대한 신뢰를 저해하는 결과를 초래합니다.

김 회장은 이러한 문제의 근본적인 해결책으로 제판분리와 전문회사 제도를 제시했습니다. 전문회사는 보험사의 상품 개발 및 자산 운용에 집중하고, 판매와 사후 관리는 별도의 전문회사가 전담하는 방식으로 운영됩니다. 이는 미국, 일본, 영국 등 주요 선진국에서 이미 제도적으로 인정되어 전문화된 금융 서비스를 제공하고 있는 모델입니다. 특히, 전문회사 도입 시 기대되는 가장 중요한 부분은 보험금 청구 지원 서비스의 강화입니다. 보험금 지급 주체인 보험사와 달리, 전문회사는 소비자를 대신하여 보험금 청구 절차를 돕고, 필요한 상담을 제공하며 소비자의 권익을 보호하는 역할을 수행합니다. 이는 정보 비대칭 문제를 해소하고, 소비자가 정당한 권리를 행사할 수 있도록 돕는 핵심적인 기능입니다. 김 회장은 이러한 시스템을 통해 전문회사가 소비자 편에 설수록 경쟁력을 높이는 구조가 형성될 것이라고 강조했습니다. 전문회사는 빅데이터 및 디지털 채널을 활용하여 더욱 정교하고 맞춤화된 서비스를 제공함으로써, 과거 인맥 중심의 영업 방식에서 벗어나 전문직으로서의 위상을 확립할 수 있을 것입니다. 이는 산업의 체질 개선과 더불어 새로운 고용 기회를 창출하는 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망됩니다. 궁극적으로 전문회사는 보험 상품을 단순히 더 많이 판매하기 위한 수단이 아니라, 보험이 본연의 기능을 제대로 수행하고 소비자 중심의 시장 환경을 조성하는 중요한 전환점이 될 것입니다. 김 회장은 이러한 변화를 통해 보험 산업의 지속 가능한 성장과 소비자의 신뢰 회복을 동시에 달성할 수 있다고 확신하며, 전문회사 제도의 시급한 도입을 촉구했습니다.\김용태 회장은 전문회사 도입이 보험 산업의 고질적인 문제점을 해결하고 소비자 중심의 시장을 구축하는 데 기여할 것이라고 강조했습니다. 그는 보험금 청구 과정에서 소비자들이 겪는 어려움을 해결하고, 정보 비대칭 문제를 해소하여 소비자의 권익을 보호하는 데 중점을 두었습니다. 전문회사는 소비자의 입장에서 보험금 청구 절차를 돕고, 필요한 정보를 제공하며, 소비자가 정당한 보상을 받을 수 있도록 지원할 것입니다. 이러한 과정은 보험 산업에 대한 소비자 신뢰를 높이고, 불필요한 분쟁을 줄이는 데 기여할 것입니다. 또한, 김 회장은 전문회사 도입이 보험 산업의 경쟁력을 강화하고, 새로운 일자리를 창출하는 긍정적인 효과를 가져올 것이라고 전망했습니다. 그는 빅데이터 및 디지털 기술을 활용한 맞춤형 서비스 제공을 통해 보험 판매의 효율성을 높이고, 전문적인 컨설팅을 제공하여 소비자의 만족도를 높일 수 있다고 설명했습니다. 전문회사는 단순히 보험 상품을 판매하는 것을 넘어, 소비자의 재정 상황을 분석하고, 적절한 상품을 추천하며, 보험금 청구 과정에서 발생하는 문제를 해결하는 등, 종합적인 금융 서비스를 제공할 것입니다. 이를 통해 보험 산업은 소비자에게 더욱 가치 있는 서비스를 제공하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.\김용태 GA협회장의 주장은 보험 산업의 구조적 문제점을 해결하고, 소비자 권익을 보호하며, 산업의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있는 중요한 변화를 제시합니다. 제판분리와 전문회사 도입은 보험 산업의 투명성을 높이고, 소비자에게 더 나은 서비스를 제공하며, 산업 전체의 발전을 이끄는 원동력이 될 것입니다. 김 회장은 이러한 변화를 통해 보험 산업이 더욱 신뢰받는 산업으로 성장하고, 소비자의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 기대하고 있습니다. 그는 보험 산업의 미래를 긍정적으로 전망하며, 전문회사 제도의 성공적인 도입과 안착을 위해 지속적인 노력을 기울일 것입니다





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