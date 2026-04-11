GA 산업의 그림자: 청년들을 빚더미로 내몬 보험 판매의 이면

보험 판매를 넘어 불법 대출 중개와 고리대금업까지, GA 산업의 구조적 빈틈을 악용한 착취 구조가 드러났다. 청년들을 보험설계사로 유인하여 빚더미에 앉히는 다단계식 불법 행태를 고발한다.

보험 판매를 넘어 대출 중개와 불법 대부업까지 손을 뻗은 GA(법인보험대리점) 산업의 어두운 그림자가 드러났다. 젊은 청년들을 보험설계사 로 유인하여 다단계식 불법 금융 영업에 동원하고, 정착지원금과 선지급 수수료를 미끼로 덫을 놓아 빚더미에 앉히는 착취 구조가 만연했다. 주간경향은 코스닥 상장사인 대형 GA '인카금융서비스' 산하 대리점의 조세훈씨(28) 사례를 통해 이 같은 불법 행태를 추적했다.

조씨는 대학 졸업 후 꿈을 향해 나아가던 중, '정착지원금'과 '교육'을 내건 보험설계사 모집 공고에 눈길을 돌렸다. 그는 학업과 돈벌이를 병행할 수 있다는 기대감에 부풀어 입사를 결정했지만, 그를 기다린 것은 빚의 굴레였다.<\/p>

입사 후 조씨는 지점으로부터 정착지원금 명목으로 900만원을 받았지만, 이는 1년 내 퇴사 시 반환해야 하는 조건이 붙어있는 함정이었다. 동시에, 조씨는 불법 대출 중개와 고리대금업에 동원되었다. 지점장의 지시하에 저신용자들의 DB를 이용하여 대출을 알선하고, 대출이 막힌 고객에게는 기존 보험을 해지하도록 유도하여 새로운 보험 가입을 권유하는 수법을 사용했다. 심지어 불법 사금융까지 동원하여 고객에게 고금리 대출을 알선하고, 조씨는 '바지 채권자' 역할까지 수행하며 법적 책임을 떠안게 되었다.<\/p>

조씨는 저신용자들에게 대출을 미끼로 접근하여 기존 보험을 깨고 새 보험에 가입시키는 불법 승환계약을 통해 실적을 올렸다. 본사로부터는 80만원 상당의 신규 계약 유치 시 800만원의 수수료를 선지급 받았지만, 이는 함정이었다. 고객이 중도 해지할 경우 수수료를 고스란히 되돌려줘야 했고, 대출을 목적으로 보험에 가입한 저신용자들은 보험료를 연체하거나 해지하는 경우가 빈번했다. 조씨는 매달 300만~1000만원의 수수료를 받았지만, 환수금액이 더 커 빚더미에 앉게 되었다. 2024년 10월에는 수입보다 환수금이 2배 이상 많았다. 퇴사 후에도 900만원의 정착지원금 반환 소송과 대규모 환수 절차에 휘말려 2400만원의 부채를 떠안고 신용불량자로 전락했다.<\/p>

조씨의 사례는 GA 산업의 구조적 취약점을 여실히 드러낸다. 본사는 설계사의 불법 행위를 묵인하거나 방조하고, 설계사 개인에게 모든 책임을 전가하는 구조가 만연해 있다. 대리점은 설계사를 다단계식으로 착취하며, 불법 대출 중개와 고리대금업을 통해 부당이익을 취한다. 이러한 불법 행위들은 금융감독원의 감시망을 교묘히 피해가며 조직적으로 이루어지고 있으며, 그 피해는 고스란히 젊은 청년들에게 돌아간다. 조씨의 사례는 빙산의 일각일 뿐, GA 산업 전반에 걸쳐 유사한 피해 사례가 발생할 가능성이 높다. 금융당국은 GA 산업의 불법 행위에 대한 강력한 단속과 처벌, 그리고 피해자 보호를 위한 적극적인 조치를 취해야 할 것이다. 또한, GA 산업의 투명성을 높이고, 설계사들의 권익을 보호하기 위한 제도 개선이 시급하다.<\/p>

인카금융서비스의 지점장 A씨와 본부장 B씨는 혐의를 부인하고 있지만, 조씨의 사례를 통해 드러난 GA 산업의 어두운 면모는 결코 외면할 수 없다. 금융감독원은 GA 산업의 구조적 문제점을 근본적으로 해결하기 위해, 불법 행위 근절을 위한 강력한 규제 마련과 함께, 설계사들의 권익 보호를 위한 법적, 제도적 장치를 강화해야 할 것이다.<\/p>





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