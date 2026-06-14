G7 정상회의 프랑스에서 개막…미-이란 전쟁 종전 및 호르무즈해협 안정 논의

프랑스 에비앙레뱅에서 열리는 G7 정상회의에서 미국-이란 전쟁 종전 협상 결과와 호르무즈해협 항행 안전 보장 방안이 주요 안건으로 다뤄질 예정이다. 한국을 비롯한 5개국이 초청된 가운데 트럼프 미 대통령과 마크롱 프랑스 대통령의 양자 회담과 베르사유궁 만찬도 계획되어 있다. G7은 전략 자원 공급망 다변화와 중국 겨냥 무역 불균형 해소를 의제로 올렸다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 12일 프랑스 엘리제궁에서 마크 카니 캐나다 총리와 회동했다. 카니 총리는 15일 프랑스 에비앙레뱅에서 시작할 G7 정상회의 참석을 위해 프랑스를 방문 중이다.

미국과 이스라엘-이란 간 전쟁 종전 협상이 타결을 앞둔 가운데 주요 7개국(G7) 정상들이 프랑스 동부 휴양도시 에비앙레뱅에 모인다. 전후 호르무즈해협 안정화와 전략 자원 공급망 확보가 주요 안건이 될 것으로 전망된다. 프랑스 엘리제궁은 15일부터 17일까지(현지시각) 에비앙레뱅에서 G7과 초청국 정상들이 회담한다고 밝혔다. G7은 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 캐나다 등 7개국으로 구성된다.

의장국은 논의에 필요한 다른 국가를 초청할 수 있으며 올해는 한국, 브라질, 인도, 케냐, 이집트 등 5개국이 초청됐다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 16일 실무회의에 참석한다. 올해 G7 회의의 주요 관심사는 미국-이란 전쟁 종전 논의의 진행 상황과 호르무즈해협 통항 정상화 방안이다. 지난 2월 28일 시작된 전쟁으로 호르무즈해협이 봉쇄되며 G7을 포함한 전 세계가 에너지 수입 차질과 고물가에 시달리고 있다.

이에 영국과 프랑스를 중심으로 한국 등 약 40개국이 종전 후 해협 항행 안전을 보장하기 위한 다국적 해군 임무를 구성하기로 했다. 구체적인 임무와 작전 시작 시점이 논의될 예정이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미-이란 전쟁 종전 논의 상황을 공유할 것으로 보인다. 그는 자신의 생일인 14일 백악관에서 열리는 UFC 종합격투기 특별 대회를 관람한 뒤 프랑스로 떠날 예정이다.

트럼프 대통령은 15일 G7 정상회담과 별도로 에비앙레뱅에서 마크롱 프랑스 대통령과 양자 회담을 하고 카타르, 아랍에미리트, 이집트, 인도 정상과도 각각 일대일 회담을 한다. 카타르와 이집트는 미-이란 전쟁의 중재국이며 아랍에미리트는 이란군 보복 공습과 해협 봉쇄로 큰 피해를 본 국가다. 미-이란 전쟁을 계기로 더욱 멀어진 미국과 다른 서방 국가들 관계의 봉합 여부에도 관심이 쏠린다. 트럼프 대통령은 3월 호르무즈해협 재개방에 유럽 동맹국 참여를 요구했으나 거절당하자 나토(NATO) 탈퇴 가능성까지 언급한 바 있다.

이에 영국, 프랑스, 독일 등은 트럼프 대통령이 동맹국과 상의 없이 이란과 전쟁을 벌인 점을 지적하며 반박했다. 다만 이번 회의를 앞두고 프랑스 등 의장국이 트럼프 대통령에게 유화적인 태도를 보이고 있다. 프랑스는 회의 의제로 중국을 겨냥한 글로벌 무역 불균형과 핵심 광물 공급망 안정화를 포함시켰다. 중국 의존도가 높은 희토류 등 전략 광물 수입원 다변화와 중국산 저가 공산품 유입 감소를 목표로 하는 것으로 트럼프 행정부의 방침과도 일치한다.

미 고위 당국자는 프랑스의 이러한 의제 설정을 매우 영리하고 적절하다고 환영했다. 마크롱 대통령은 G7 정상회의가 끝난 17일에 트럼프 대통령을 파리 근교 베르사유궁으로 초대해 만찬 회동을 할 예정이다. 베르사유궁은 1783년 미국-영국이 미국 독립을 확정하는 조약을 체결한 장소로 프랑스-미국 우정의 역사적 상징으로 강조되었다. 유럽 입장에서는 미국과의 협력이 필요한 사안들이 여전히 많다.

러시아가 우크라이나와 평화 회담에 나서고 우크라이나 전쟁 종전 후 재침공하지 않도록 압박하는 것이 대표적이다. 미 당국자는 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 양자 회담이 공식적으로 확정되지는 않았지만 부대 행사에서 마주칠 수 있다며 여지를 남겼다





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