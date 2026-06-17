G7 정상회의서 포착된 트럼프 '홀로 방치'…1년 전 '왕의 귀환'과 대조

프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 단체 사진 촬영에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 다른 정상들로부터 고립되는 모습이 나타났다. 1년 전 캐나다 회의 때와 달리 트럼프 대통령은 대화에 참여하지 못했고, 촬영 뒤엔 혼자 엄지 척 자세를 취했다. 이는 그간의 '막말' 외교로 인해 주요국 정상들의 신뢰를 잃은 결과라는 평가가 나온다.

16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 단체 사진 촬영 과정 중 도널드 트럼프 미국 대통령이 홀로 방치되는 장면이 포착되었다. 이는 1년 전 캐나다에서 열린 G7 회의에서 트럼프 대통령이 주요국 정상들에 둘러싸여 '왕의 귀환'을 과시하던 것과 대조되는 모습이다.

올해 회의에서는 트럼프 대통령이 촬영 내내 다른 정상들과 대화에 끼지 못했고, 사진 촬영이 끝난 뒤에는 단상 중앙에 혼자 서서 엄지 손가락을 치켜올리는 독특한 포즈를 취했다. 반면 나렌드라 모디 인도 총리 등 다른 정상들은 서로 모여 대화를 나누었고, 이재명 대통령 또한 적극적인 현장 외교를 펼쳤다. 트럼프 대통령의 위상 변화는 그가 막말로 주요국 정상들에게 비난받은 결과라는 분석도 나온다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 트럼프 대통령을 베르사유 궁전 만찬에 초청해 '밀당' 외교를 펼쳤고, 프리드리히 메르츠 독일 총리는 축구 유니폼을 선물하며 관계 회복을 시도했다.

반면 키어 스타머 영국 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등과는 여전히 미묘한 긴장 관계가 이어졌다. 트럼프 대통령은 회의에서 "우크라이나 전쟁은 미국의 우선순위가 아니다"라고 말하며 미국의 고립주의적 입장을 강조했고, 유럽국 정상들은 트럼프 시대의 불확실성을 인정하며 대책 마련에 나서고 있다. 이번 G7 회의는 미국의 동맹국들과의 관계가 과거와는 근본적으로 달라졌음을 보여주는 장면이었다





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G7 정상회의 도널드 트럼프 미국 프랑스 동맹 관계 무역 분쟁 우크라이나 전쟁 앙겔라 메르켈 에마뉘엘 마크롱 나렌드라 모디

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