G7 정상들, 우크라이나 전쟁 해결을 위한 러시아 압박 강화

G7 정상들은 우크라이나 전쟁 해결을 위해 러시아 압박을 강화하기로 다짐했다. 프랑스 에비앙레뱅에 모인 주요 7개국(G7) 정상은 16일 오전 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께 우크라이나 지원과 전쟁 종식을 위한 방안을 두고 머리를 맞댔다.

우크라이나 문제 논의하기 위해 모인 G7과 젤렌스키 대통령이 러시아 압박을 강화하기로 다짐했다. 프랑스 에비앙레뱅에 모인 주요 7개국(G7) 정상은 16일 오전 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께 우크라이나 지원과 전쟁 종식을 위한 방안을 두고 머리를 맞댔다.

정상들은 석유와 가스에 대한 제재를 통해 러시아에 대한 압박을 강화하기로 결정했다. 지도자들은 '현장에서 우크라이나에 유리한 흐름이 있다'는 데 동의했다. 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 '러시아 역시 우크라이나와 마찬가지로 엄청난 인명 피해를 봤다'며 '러시아는 우크라이나와 전쟁을 끝내기 위해 합의를 해야 한다'고 말했다. 그는 '우리는 당연히 미국에 피해를 주고 싶지 않았기 때문에 제재를 유예했다.

이제 석유가 넘쳐흐르고 있으니 우리는 곧 그렇게(제재 재개) 할 수 있을 것'이라며 러시아를 압박했다. 키어 스타머 영국 총리는 실무회의에 앞서 성명에서 'G7 동맹국과 협력해 러시아의 전쟁 기계가 중단되고 우리 대륙에 평화가 돌아올 때까지 푸틴과 그의 측근들에 대한 압박을 계속 강화해 나갈 것'이라고 밝혔다. 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령을 비롯해 G7 정상들에 감사의 뜻을 표하는 동시에 러시아를 향해 협상 재개를 촉구했다.

런던에서 로이터가 주최한 서밋에 화상을 참여한 그는 이번 실무회담이 '매우 긍정적'이었다며 G7 정상들이 '러시아는 승리하고 있지 않으며 막대한 인명 피해를 보고 있으므로 가능한 한 빨리 협상을 타결해야 한다는 점에 만장일치로 동의했다'고 말했다. 이어 정상들이 러시아 압박을 강화하기 위해 러시아의 에너지 수출, 은행 시스템, 군사 생산에 대한 추가 제재를 논의했다며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 평화 협상으로 이끌기 위해서는 더 많은 정치적 압박이 필요하다고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령과 직접 협상하려면 모스크바로 오라는 러시아 측 제안을 거부하며 '그런 게임에 참여하지 않는다'고 말했다. 대신 중립국에선 만남이 성사될 수 있다며 스위스나 튀르키예, 중동 국가를 선택지로 언급했다





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G7 우크라이나 러시아 압박 평화협상

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