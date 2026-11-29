FIFA가 도널드 트럼프 전 미국 대통령에게 수여한 평화상 폐지 또는 개정을 검토 중이라고 뉴욕타임스가 보도했다. Gianni Infantino FIFA 회장과 트럼프 전 대통령의 밀접한 관계가 비판받는 가운데, FIFA 이사회에서 최종 결정될 전망이다.

국제축구연맹( FIFA)이 지난해 도널드 트럼프 전 미국 대통령에게 수여한 ' 평화상'의 폐지 또는 근본적인 개정을 심각하게 검토하고 있다. 이는 Gianni Infantino FIFA 회장이 트럼프 전 대통령과 지나치게 밀접한 관계를 유지해 온 데 대한 축구계内外의 강력한 비판이 고조된 결과이다. 28일(현지 시각) 뉴욕타임스 (NYT)는 익명을 요구한 FIFA 고위 관계자를 인용해, 연맹이 최근 하위 위원회에 평화상 제정의 배경과 지속 필요성에 대한 심사를 지시했다고 보도했다.

FIFA 평화상 폐지 검토 배경과 메커니즘

FIFA 내부에서는 현재 평화상을 완전히 폐지하거나, 그 이름과 성격을 변경하는 방안이 유력하게 거론되고 있다. 특히 Infantino 회장은 트럼프 전 대통령이 노벨 평화상 수상에 강한 관심을 보였던 바, 2025년 노벨 평화상 수상자가 발표되기 직전에 FIFA 자체 평화상을 제정한 것으로 알려졌다. 이러한 정치적 동기 부여는 많은 전문가와 서포터들에게award의 정당성에 의구심을 불러일으키게 했다. FIFA는 해당 상이 단순한 정치적 친목을 넘어 스포츠 발전에 기여하는 개인에게 수여되는 의미 있는 상으로 재설계될 수 있는 방안도 함께 논의 중이다.

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구체적인 결정은 오는 8월 15일(현지 시각) 카타르에서 열리는 FIFA 이사회 회의에서 내려질 예정이다. 이번 심사는 Infantino 회장이 내년 3월 실시될 FIFA 회장 선거를 앞두고 직면한 가장 큰 정치적 위기를 관리하기 위한 전략적 움직임으로 해석된다. 위원회는 평화상 제정 당시의 비공개적이고 급박했던 진행 상황을 재조명하며, 향후 상의 방향성을 명확히 할 것으로 보인다.

Infantino 회장 대 트럼프 전 대통령 관계에 대한 비판

Infantino 회장은 지난 12월 워싱턴 DC에서 열린 2026 북중미 월드컵 조 추첨 행사에서 트럼프 전 대통령을 "자국민을 사랑하는 리더"라고 극찬하며 평화상을 수여했다. 당시 트럼프 전 대통령은 이를 "인생에서 가장 위대한 영예 중 하나"라고回应하며 높은 만족도를 나타냈다. 그러나 이러한 행보는 FIFA 최고 경영진의 중립성 원칙을 심각하게 훼손했다는 지적을 낳았다. UEFA(유럽축구연맹) 역시 지난달 FIFA에 양자 관계와 평화상 관련 사항에 대한 설명을 요구하는 서한을 보냈을 정도로 유럽 축구계의 우려가 크다.

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또한 트럼프 전 대통령과 Infantino 회장 간의 비공식적 소통이 프로 스포츠의 공정성을 해쳤다는 의혹도 제기되고 있다. 2026 북중미 월드컵 기간 중, sebelumnya 징계 suspended state이었던 미국 국가대표팀 공격수 Folarin Balogun의 징계가 해제된 사실이 드러나 큰 논란을 일으켰다. 이 사건은 트럼프 전 대통령이 Infantino 회장에게 직접 전화를 걸어 개입한 결과로 알려지며, 스포츠의 정치적 개입이 어디까지 허용되는지에 대한 심각한 논쟁을 불러일으켰다.

정치적 개입 의혹과 향후 조치 및 영향

FIFA와 트럼프 가문 간의 금전적, 비즈니스적 유대 관계도 비판의 대상이 되고 있다. FIFA가 트럼프 타워의 사무실 임대 계약에 약 400만 달러(약 53억 5천만 원)를 지출했고, 트럼프 전 대통령의 사위인 Jared Kushner 가문이 운영하는 사모펀드에 향후 대회 관련 비즈니스의 일부를 판매하기 위해 비밀 협상을 진행했다는 사실이 밝혀졌다. 이러한 사실들은 FIFA가 자국의 정치적 이해관계에 과도하게 휘둘리고 있음을 보여준다.

미 의회도 이러한 FIFA와 트럼프 전 대통령의 관계에 대해 적극 개입하고 있다. 7월 하원 사법위원회 소속 민주당 의원들은 Infantino 회장과 트럼프 전 대통령의 관계에 대한 공식 조사를 시작했다.Jamie Raskin 의원은 평화상을 트럼프 전 대통령에게 아부하려는 "가짜 시도(sham attempt)"라고 혹평했다. 이러한 정치적 압력과 내부적 불만은 FIFA의 브랜드 가치와 Infantino 회장의 재선을 향한 여정에 지속적인 장애물이 될 것으로 예상된다.

축구계 영향 및 FIFA의 향후 전망

이러한 논란은 단순히 Infantino 회장의 개인적인 정치성을 넘어, FIFA 조직 전체의 투명성과 신뢰도를 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있다. FIFA는 향후 평화상의 성격을 스포츠 발전 기여자 중심으로 재정의하려는 움직임을 보이고 있으나, 기존에 형성된 정치적 연결고리를 완전히 끊어내기가 쉽지 않을 것으로 보인다. 내년 3월 회장 선거를 앞두고 Infantino 회장은 이러한 부정적 인식을 불식시키기 위한 다양한 노력을 기울이고 있으나, 미국 정부 및 의회의 지속적인 감시는 FIFA의 자율성을 제약하는 주요 변수로 남을 것이다.

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FIFA의 다음 단계는 8월 카타르 이사회에서 평화상 폐지 여부를 확정짓는 것이다. 이 결정은 FIFA가 정치적 중립성을 얼마나 강조할 수 있는지를 테스트하는 지표가 될 것이다. 또한, 트럼프 가문과의 비즈니스 계약 및 사무실 임대 문제에 대한 재검토도 병행될 가능성이 높다. 축구계와 미국 사회는 FIFA가 스포츠의 순수성을 회복하고 정치적 도구로 전락하지 않기 위해 어떤 조치를 취할지 주목하고 있다.