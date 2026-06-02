FIFA, 2026 월드컵 한국 대표팀 명단 및 등번호 공개…오현규 18번, 손흥민 7번

FIFA가 2026 북중미 월드컵에 참가하는 한국 대표팀의 선수 명단과 등번호를 발표했다. 오현규가 18번을 배정받았고, 손흥민은 7번으로 최다골 기록에 도전한다. 첫 귀화 선수 옌스 카스트로프는 23번이다.

국제축구연맹(FIFA)이 2일(한국시간) 2026 북중미 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 선수 명단과 등번호 를 공개했다. 한국 대표팀 은 지난 1일(현지시간) 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 훈련을 진행하며 월드컵 준비에 박차를 가하고 있다.

이번 월드컵은 사상 처음으로 48개국이 참가하는 대회로, 한국은 조별리그에서 강호들과 맞붙을 예정이다. 가장 주목받는 선수는 오현규다. 그는 2022 카타르 월드컵 당시 등번호 없는 예비 멤버로 대표팀과 함께했는데, 당시 공책에 18이라는 등번호를 자신의 목표로 적어넣었다. 이번 명단에서 오현규는 18번을 배정받아 꿈을 이루게 됐다.

오현규는 올 상반기 소속팀에서 가장 좋은 성과를 낸 대표팀 공격수로, 원톱 선발 경쟁에서 가장 앞서 있다는 평가를 받는다. 그의 활약에 따라 한국의 공격력이 좌우될 전망이다. 손흥민은 이번에도 7번 유니폼을 입고 한국인 월드컵 최다골 단독 기록에 도전한다. 현재 그는 박지성, 안정환과 함께 한국인 월드컵 최다 3골을 기록 중이다.

이번 대회에서 한 골만 더 넣으면 단독 선두로 올라서게 된다. 또한 첫 해외 태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프는 23번을 차지했다. 그는 "내가 유민이 형만큼 더 잘해서 좋은 모습을 보여주는 게 형에게 더 큰 위로가 되지 않을까 생각한다"고 소감을 밝혔다. 한국 대표팀의 등번호 명단은 다음과 같다.

DF: 이한범(2), 김민재(4), 김태현(5), 이태석(13), 조위제(14), 김문환(15), 박진섭(16), 설영우(22), 옌스 카스트로프(23). MF: 이기혁(3), 황인범(6), 백승호(8), 이재성(10), 황희찬(11), 배준호(17), 이강인(19), 양현준(20), 김진규(24), 엄지성(25), 이동경(26). FW: 오현규(18), 손흥민(7). 팀은 최종 점검을 위해 현지 전지훈련을 이어가며, 오는 12일 첫 경기를 앞두고 있다.

대표팀 관계자는 "선수들이 좋은 분위기에서 훈련하고 있으며, 월드컵에서 좋은 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다





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2026 월드컵 한국 대표팀 오현규 손흥민 등번호

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