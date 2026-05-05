FC서울, FC안양과 어린이날 더비 무승부…수적 열세 극복

FC서울과 FC안양이 어린이날 맞대결에서 0-0 무승부를 기록했다. 서울은 수적 열세에도 불구하고 귀중한 승점 1점을 확보하며 선두를 유지했고, 안양은 수적 우세를 활용하지 못해 승점을 얻지 못했다.

5일 서울월드컵경기장에서 펼쳐진 FC서울 과 FC안양 의 K리그1 12라운드 경기에서 양 팀은 치열한 접전 끝에 0-0 무승부 를 기록했다. 어린이날 에 열린 이 경기는 ‘ 연고 이전 더비 ’라는 특별한 의미를 지니고 있었으며, 3만 5729명의 관중이 경기장을 찾아 뜨거운 응원 열기를 보였다.

선두를 달리는 FC서울은 안양과의 경기에서 수적 열세에도 불구하고 귀중한 승점 1점을 확보하며 선두 자리를 굳건히 지켰다. 반면 FC안양은 수적 우세를 활용하지 못하고 소극적인 경기 운영으로 인해 승점을 얻는 데 실패했다. 경기는 초반부터 팽팽한 긴장감 속에 진행되었다. FC서울은 홈 이점과 함께 경기 흐름을 주도하며 안양을 압박했다.

그러나 전반 36분, 서울의 수비수 야잔이 거친 파울로 레드카드를 받아 퇴장당하면서 상황이 급변했다. 수적 열세에 놓인 서울은 안양의 공격을 막아내기 위해 고군분투했다. 안양은 수적 우세를 바탕으로 역습을 시도했지만, 득점에는 실패했다. 후반 36분에는 안양의 김강이 서울 팬들을 도발하는 행동으로 레드카드를 받아 퇴장당하면서 양 팀은 다시 동률의 조건으로 경기를 이어가게 되었다.

김강의 퇴장은 경기 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었으며, 서울은 남은 시간 동안 파상 공세를 펼쳤지만, 안양의 탄탄한 수비를 뚫지 못하고 경기는 0-0으로 마무리되었다. 경기 후 김기동 서울 감독은 퇴장으로 인해 어려운 경기를 펼쳤지만, 선수들이 실점 없이 버텨준 것에 대해 감사를 표했다. 그는 승점 1점이 향후 리그에서 중요한 역할을 할 것이라고 강조했다. 유병훈 안양 감독은 서울을 상대로 수비를 잘 준비했지만, 공격에서 득점을 올리지 못한 것에 대해 아쉬움을 드러냈다.

또한 김강의 퇴장 상황에 대해 큰 경기에서 잘 하려는 욕심이 과했던 것 같다고 언급하며, 앞으로 선수들에게 주의를 기울이겠다고 밝혔다. 이번 경기는 연고 이전이라는 과거의 아픔을 공유하는 두 팀에게 더욱 의미 있는 경기였다. 서울은 2004년 안양에서 서울로 연고를 이전하면서 ‘안양 LG 치타스’라는 팀 명을 FC서울로 변경했고, 이후 안양 시민들은 시민구단 FC안양을 창단하여 프로축구에 다시 참여하게 되었다. 두 팀은 이러한 역사적 배경 속에서 라이벌 관계를 형성했으며, 매 경기마다 치열한 승부를 펼쳐왔다.

이번 무승부는 두 팀 모두에게 만족스러운 결과는 아니었지만, 앞으로 더욱 흥미진진한 경기를 기대하게 만드는 계기가 되었다. 송지훈 기자가 취재한 내용을 바탕으로 작성되었습니다





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