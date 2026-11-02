FC서울 손정범, 프로 데뷔 첫해 국가대표 발탁…10년 만 우승 주역

FC서울의 19세 신예 손정범이 프로 데뷔 첫 해인 올해 팀의 10년 만 K리그 우승을 이끄는 주역으로 활약했으며, 같은 해 한국 축구 국가대표팀에 첫 발탁되어 축구계의 이목을 집중시키고 있다.

프로축구 FC서울 이 10년 만에 K리그 우승 컵을 들어 올리는 과정에서 2007년생 신예 미드필더 손정범 의 활약은 빼놓을 수 없는 핵심 요소로 평가받고 있다. 유망주라는 수식어에서 벗어나 우승팀의 중추적인 핵심 선수로 성장한 그는 이제 생애 첫 태극마크를 달고 국가대표의 품에도 안겼다.

프로 데뷔 첫해 국가대표 첫 발탁의 영광

손정범은 지난 1일 서울월드컵경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 경인 더비 경기 후 믹스트존에서 기자들과 만나 솔직한 소감을 전했다. 이 경기에서 서울은 경기 종료 직전 실점하며 0-1로 아쉽게 패배하였다. 손정범은 우승을 확정하고 치르는 첫 리그 경기였기에 챔피언다운 모습을 보여주며 이기고 싶었는데 마지막 순간 실점하여 아쉬움이 크다고 토로했다. 그는 다음 경기를 더 철저히 준비해야 할 것 같다고 다짐하며 승리를 향한 열의를 드러냈다.

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패배의 아쉬움과는 별도로 축하할 일도 함께 찾아왔다. 그는 지난달 29일 발표된 한국 축구대표팀의 11월 A매치 소집 명단에 이름을 올리며 프로 데뷔 첫 해에 국가대표로 처음 발탁되는 영예를 안았다. 손정범은 대표팀이라는 꿈을 이렇게 빠르게 이룰 줄은 상상하지 못했다며, 프로 첫 시즌에 이처럼 큰 경험을 할 수 있어 매우 감사하다고 말했다. 그는 대표팀에 합류한다고 해서 더 특별하거나 다른 것을 보여주기보다는, 지금까지 꾸준히 다져온 자신의 강점을 그대로 선보이려고 한다고 포부를 밝혔다.

빠른 성장세와 K리그 우승 기여도

손정범의 축구 여정은 서울 산하 유소년팀인 오산중학교와 오산고를 거치며 탄탄한 기초를 다지는 데서 시작되었다. 그는 지난 2월 일본 비셀 고베와의 아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기에서 프로 데뷔전을 치렀고, 이듬해 K리그1 개막전부터 꾸준히 출전 기회를 잡았다. 왕성한 활동량과 적극적인 수비 기여, 안정적인 볼 처리 능력을 앞세워 리그 내 경쟁력을 입증하며 빠르게 성장했다.

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그의 성장세는 예상 이상으로 빨랐다. 지난 3월 포항 스틸러스와의 경기에서 프로 데뷔 첫 도움을 기록했으며, 나흘 뒤 광주FC와의 경기에서는 프로 데뷔골을 성공시켜 팬들을 설레게 했다. 파트너인 바베츠와의 좋은 호흡을 바탕으로 서울 중원의 핵심으로 자리매김했으며, 리그 전체 31경기에서 2골 2도움을 기록하며 우승에 결정적인 기여를 하였다. 이러한 활약은 단순히 운이 아닌 꾸준한 노력의 결과임을 증명하는 것이었다.

김기동 감독의 믿음과 동료들의 조언

김기동 FC서울 감독은 손정범에 대해 진정성이 높고 축구를 대하는 태도와 자세가 탁월하다며 높게 평가했다. 김 감독은 올해 팀 내 집중적으로 키워낼 선수로 손정범을 꼽았으며, 포항時代 고영준, 송민규 등 젊은 선수들을 성공적으로 육성했던 그의 안목이 일찍이 손정범의 재능을 알아본 덕분이었다. 손정범 본인도 자신을 믿고 기회를 준 김 감독에게 큰 고마움을 표하며, 감독님께서 진심으로 축하해주셨고 덕분에 좋은 경험을 할 수 있어 감사하다고 전하기도 했다.

대표팀 경험이 있는 팀내 동료들도 그의 첫 국가대표 도전을 응원하며 귀중한 조언을 건넸다. 손정범은 정승원, 최준 등 형님들이 재미있게 즐기다 오라는 말을 해줬으며, 주눅 들지 말고 자신감 있게 자신의 스타일을 발휘하라는 조언을 많이 받았다고 전했다. 이러한 팀의 응원은 그가 해외 무대 진출이라는 장기적인 목표와 함께, 현재 서울에서의 우승이라는 성취를 바탕으로 한층 더 도약할 수 있는 원동력이 되고 있다.

해외 진출 꿈과 앞으로의 다짐

손정범은 시즌 초부터 국가대표 발탁과 해외 진출을 장기적인 목표로 설정하면서도, 서울의 우승이 더 우선순위에 있음을 강조해왔다. 데뷔 시즌에 우승과 대표팀 합류라는 두 가지 중요한 성취를 이룬 지금, 그가 바라보는 다음 목표는 명확해졌다. 그는 해외 진출을 항상 마음속에 간직해 온 목표라며, 빨리 해외에서 축구를 해보고 싶은 마음은 여전하다고 말했다. 19세의 젊은 나이에 거둔 이 성과는 그의 잠재력이 무한함을 보여주며, 향후 한국 축구의 새로운 스타로서의 행보를 기대하게 한다.