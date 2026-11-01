FBI, 바이낸스 64억달러 해킹 배후 북한 공식 지목

미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건의 배후로 북한 해킹조직을 공식 지목했습니다. 이는 가상자산 역사상 최대 규모 해킹으로, 북한의 사이버 보안 위협이 심화되고 있습니다.

미 연방수사국( FBI)은 지난달 31일, 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 가 해킹 공격을 받아 64억 달러(약 8조 5000억 원) 상당의 가상자산 을 탈취당한 사건의 배후로 북한을 공식 지목했습니다. 이는 가상자산 역사상 단일 해킹으로는 가장 큰 규모로 기록된 사건입니다. 이번 공격은 북한 정예 해킹조직인 트레이더트레이터 (TraderTraitor)가 주도한 것으로 확인되었습니다.

바이낸스 해킹 규모와 배후

세계 최고 수준의 보안 체계를 갖춘 바이낸스가 북한 해커들의 사이버 공격에 단숨에 무너졌습니다. 이는 금융 시스템을 흔드는 수준을 넘어 국가 안보를 위협하는 공격으로 이어질 수 있는 만큼 결코 가볍게 넘길 문제가 아닙니다. 북한은 2010년대 이후 가상자산거래소와 금융기관 등을 해킹하여 외화를 벌어온 것으로 알려져 있습니다.

Also read 한국 수출 첫 9천억 달러 돌파...“11월 중 1조 달러 확실시”

가상자산 보안기업 TRM랩스의 분석에 따르면, 북한은 2017년부터 지금까지 100여 건의 해킹을 통해 128억 달러 상당의 가상자산을 훔친 것으로 추정됩니다. 이러한 방대한 금액의 유입은 북한의 주요 재정원으로 작용해 왔음을 시사합니다. 바이낸스 사건은 이러한 북한의 해킹 행위가 더욱 대담하고 정교해졌음을 명확하게 보여줍니다.

국내 피해 사례와 현황

북한의 사이버 공격은 해외에 국한되지 않고 국내에도 심각한 피해를 주고 있습니다. 국내 가상자산거래소 업비트에서도 북한의 해킹 공격으로 인해 2019년과 지난해 각각 수백억 원 상당의 피해가 발생한 바 있습니다. 이러한 사례들은 북한의 해킹 기술이 지속적으로 발전하고 있음을 보여주는 증거입니다.

Advertisement

앞으로 더 우려스러운 점은 인공지능이 북한의 사이버 공격 역량을 한층 더 끌어올릴 가능성입니다. 마이크로소프트는 최근 보고서에서 북한 해킹조직 중 일부가 인공지능을 일상적인 공격 활동에 통합하는 높은 단계에 도달했다고 평가했습니다. 이는 북한이 새로운 기술적 우위를 점할 수 있음을 의미합니다.

인공지능 활용과 대응 필요성

인공지능을 활용하면 사이버 공격에 소요되는 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 또한 여러 대상을 동시다발적으로 해킹하는 작업도 한층 수월해지므로, 방어 입장에서는 훨씬 어려운 상황이 됩니다. 인공지능이라는 강력한 무기를 손에 쥐기 시작한 북한의 사이버 위협은 이미 현실화된 보안 비상사태라 할 만합니다.

북한의 해킹은 단순히 개별 기업이나 금융기관의 보안 문제를 넘어섰습니다. 정부는 북한의 사이버 공격을 국가 안보에 대한 핵심 위협으로 인식해야 합니다. 이를 위해 관련 정부 부처와 정보 기관, 수사 기관, 민간 기업 등을 아우르는 대응 체계를 즉시 재정비해야 할 시점입니다.

금융 보안 강화와 국제 공조

금융기관과 가상자산거래소는 보안 시스템을 철저히 점검해야 합니다. 내부자들의 보안 의식도 강화하여 인적 오류로 인한 취약점을 없애야 합니다. 인공지능 기술을 활용한 사이버 공격에 대응하기 위해 탐지 및 방어 체계 역시 인공지능 기반으로 고도화하는 것이 시급합니다. 이는 기존의 정적 방어 방식으로는 한계가 있기 때문입니다.

Advertisement

또한 북한의 사이버 공격을 차단하기 위한 국제사회와의 정보 공유 및 공조를 한층 강화해야 합니다. 글로벌 차원의 대응 없이는 북한의 해킹 공세를 효과적으로 막아내기 어렵습니다. 바이낸스 사건을 계기로 가상자산 생태계의 안전망이 어떻게 재구축될지가 향후 주요 관심사가 될 것입니다.