미 FBI가 국가범죄정보센터(NCIC) 외부 침입 가능성을 조사 중이며, NSA 내부 통신망도 PHP 취약점 업데이트로 인해 접속 장애를 겪는 등 미국 핵심 정보 기관들의 보안 위협이 연이어 보고되고 있습니다.

미국 연방수사국( FBI)이 범죄 수사 핵심 데이터베이스인 국가범죄정보센터( NCIC)에 대한 외부 침입 시도를 파악하고 긴급 조사에 착수했다. 현지 시간으로 20일, 미 CNN 방송은 FBI 가 최근 이 시스템에서 정황을 포착했다고 보도하며, 관련 관계자 2명이 이 사건을 해커들의 소행으로 의심하고 있다고 전했다.

핵심 수사 시스템 NCIC 외부 침입 가능성 확인

NCIC는 미국 내 연방, 주, 지방 수사 당국이 영장 정보 및 신원 조회 데이터를 공유하는 데 필수적으로 사용하는 핵심 인프라다. 이번에 외부에서 침입 시도가 있었음이 드러나면서, 범죄 수사에 활용되는 기밀 정보망이 외부 공격에 노출될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

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이러한 소식은 최근 미국 연방항공청(FAA)의 항공관제 시스템에 대규모 장애가 발생했을 때와 맞물려 주목받고 있다. 연속적인 전산 마비 현상은 미국 국가 핵심 기반 시설의 사이버 보안 취약점이 드러난 사례로 평가되며, 관련 기관들의 대응 능력을 테스트하는 상황이 됐다.

파텔 국장 발언 논란과 이전 해킹 역사

캐시 파텔 FBI 국장은 지난 19일 폭스뉴스에 출연해 기업들의 보안 강화를 촉구하는 '윈터 실드' 작전을 소개하며 트럼프 행정부의 국가 핵심 기반 시설 보호 성과를 강조했다. 그는 이전 행정부들이 시스템을 개선하지 않았다고 지적하며, 현재 변화에 한발 앞서 대응하며 잃어버린 시간을 만회하고 있다고 주장했지만, 이는 사실과 다른 정황이다.

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CNN은 파텔 국장이 방송에 출연한 시점이 이미 FBI가 보안 사고 가능성을 인지한 후였으며, 그가 언급한 '윈터 실드' 작전이 사실은 수개월 전에 종료됐다고 전했다. 이 같은 시점의 불일치는 행정부의 홍보 전략과 실제 보안 상황 간의 괴리를 드러내는 논란으로 이어졌다.

FBI는 이번 사건이 처음 발생한 것이 아니다. 지난 9월에는 해킹 조직 '샤이니 헌터스'가 FBI 채용 웹사이트를 통해 직원들의 민감한 개인정보를 노린 바 있다. 당시 일부 직원들은 자신의 정보가 유출됐는지조차 명확하게 안내받지 못한 것으로 알려졌다.

또한, 2023년에는 FBI 뉴욕 지부가 사용하는 컴퓨터 시스템이 해킹당해 충격을 주기도 했다. 이 시스템에는 억만장자 제프리 엡스타인 사건의 수사 관련 이미지를 보관하던 데이터까지 포함돼 있었기에, 유출된 정보의 민감도는 매우 높았던 것으로 평가된다.

NSA 내부 통신망 마비와 PHP 취약점 영향

동시에 미국 국가안보국(NSA)의 핵심 내부 통신망인 'NSANet'에도 사흘 넘게 접속 장애가 발생했다. 이 통신망은 NSA의 기밀 이메일 시스템 역할을 수행하며, 해외 통신 감청, 전자정보 수집, 암호 해독 등 국방부 산하 특수 정보기관의 업무를 지원하는 데 필수적이다.

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메릴랜드주 NSA 본부 직원용 음성 사서함 녹음 내용과 정통 소식통의 증언에 따르면, 지난 며칠간 이어진 장애는 현지 시간으로 20일 해결됐다. 하지만 이 기간 동안 직원들은 큰 불편을 겪었는데, 한 소식통은 시차 출근 지시를 받은 직원이 시스템에 로그인조차 하지 못한 채 그대로 귀가하는 일이 여러 차례 발생했다고 전했다.

당국의 파악에 따르면 이번 NSA 접속 장애는 외부의 사이버 공격으로 인한 것이 아니다. 복수의 미 현직 당국자들은 이 사건이 전 세계 웹사이트의 약 70%를 구동하는 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점에 대한 소프트웨어 업데이트를 처리하는 과정에서 발생한 것으로 추정하고 있다.

미국 핵심 정보 기관들의 데이터베이스 침입 시도와 통신망 마비가 잇따르자, 미국 사회 전반의 사이버 보안 체계에 대한 재평가 요구가 강화되고 있다. 특히 FBI와 NSA가 각각의 원인과 시점에서 유사한 난관에 봉착한 것은 우연으로 보기 어려운 정황이며, 향후 미국 정보 기관들의 대응책 마련이 중요한 과제로 대두될 것으로 보인다.