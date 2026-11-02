FBI 협력 경찰, ISIS 가담 시도 청년 검거

미국 FBI 정보로 충북경찰이 ISIS 가담을 시도한 20대 남성을 반테러법 위반 혐의로 검거했습니다. ISIS 선동 자료 열람 및 혐오 발언 적발.

충북지방경찰청은 2일 ISIS(이슬람국가)에 입당하고자 한 20대 남성 A 씨를 반테러법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔다. FBI의 정확한 정보를 바탕으로 약 1년 6개월에 걸쳐 치밀하게 진행된 수사를 통해 A 씨를 검거한 이번 사건은 국제 테러 조직의 국내 침투 시도가 차단되었음을 보여준다.

미국 FBI 정보로 수년 간 감시

경찰에 따르면 A 씨는 고등학교 시절 미성년자부터 시작하여 수년간 ISIS가制作한 선동 자료를 시청한 혐의를 받는다. 그는 관련 웹사이트에 접속하여 테러 자료들을 다운로드하고 접근하는 등 적극적으로 정보 수집에 나선 것으로 확인되었다. 특히 A 씨는 국내에서 널리 사용되는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 특정 종교와 국가를 대상으로 테러를 감행하겠다는 의도를公开적으로 표시한 바 있다.

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또한 그는 취약한 소수 민족을 대상으로 한 테러 범죄를 추진할 계획이 있음을 드러내기도 했다. 이러한 온라인 활동은 단순한 담론을 넘어 실제 테러 조직 가입을 위한 준비 행위로 판단되어 경찰의 주목을 받았다. A 씨는 이러한 행위를 통해 ISIS의 이념에 완전히 동화되어 해외로 이동하려는 의지를 분명히 했다고 경찰은 설명했다.

이전 적발자 및 관계 네트워크 추적

수사 과정에서 A 씨는 이전에 단속되어 기소된 18세 B 씨와도 밀접한 관련이 있는 사실이 드러났다. 두 사람은 ISIS 관련 정보를 교환하며 테러 준비 활동을 함께해 온 정황이 포착되었다. B 씨는 지난 9월 29일 최대 1년 6개월, 최소 1년 형을 선고받았으며, 현재 징역형의 실형을 선고받고 복역 중 상태이다.

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B 씨의 전력이 확인되면서 A 씨의 행동 패턴과 의도가 더욱 명확하게 입증이 될 수 있었다. 경찰은 양측의 통신 기록과 온라인 활동 내역을 분석하여 두 사람 간 테러 이념 공유 및 계획 수립의 정황을 입증했다. 이는 국내에서도 테러 조직의 선동에 쉽게 노출될 수 있는 위험한 환경이 조성되어 있음을 시사한다.

국제 공조 통한 테러 조직 단속 강화

이번 검거는 미국 연방수사국(FBI)이 제공한 핵심 intelligence를 바탕으로 이루어졌다. 경찰은 약 1년 6개월에 걸쳐 A 씨의 동향을 추적하고, 그가 해외로 나가 ISIS에 합류하려는 계획을 차단하기 위해 집중했다. 국제 테러 조직은 전 세계를 대상으로 한 미디어 기반 선동 전략을 활용하고 있으며, 특히 청소년들을 테러 범죄로 유인하는 데 주력하고 있다.

경찰 관계자는 이번 사건과 관련하여 "국제 테러 조직은 전 세계인을 대상으로 한 미디어 기반 선동 전략을 채택하고 있으며, 청소년들을 테러 범죄로 끌어들이고 있다"고 경고했다. 이어 "계속되는 반테러 수사 활동을 통해 국가 안보와 공공 안전을 최대한 지켜내겠다"고 강조했다.

이번 사건은 사이버 공간에서의 극단주의 선동이 실제 범죄로 이어질 수 있음을 보여주는 사례로 주목받는다. 경찰은 앞으로도 유사한 사례에 대비하여 온라인 상의 불법 정보 유통을 철저히 단속할 방침이다. 또한 외국인 테러 전투원 준비 혐의로 적용된 반테러법을 통해 유사한 위협에 대해 선제적으로 대응할 계획이다.

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A 씨가 ISIS에 가담하고자 했으며, 이에 따라 반테러법 위반 혐의로 기소된 이 사안은 국내의 반테러 체계가 얼마나 빠르게 작동하는지를 보여주었다. 앞으로도 국제적인 정보 공유를 강화하여 국가 안보에 위협이 되는 요소를 조기에 제거하는 데 주력할 것이다.