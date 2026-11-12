FA-50 전동기 조종사 방성호 대위, 6G 중력에 맞서 영공 수호

국산 초음속 전투기 FA-50 후방석에 탑승한 방성호 대위는 6배 중력과 비행착각 속에서도 영공 수호 사명감을 견지했다. FA-50의 고강도 도그파이트 훈련 과정을 상세히 전한다.

11일 동해상 2만 피트, 약 6킬로미터 상공에서 국산 초음속 전투기 FA-50 의 경고음이 울렸다. 공군 제8전투비행단 제103전투비행대대 소속 방성호 대위가 기조를 이끌었다. 이 훈련에서 방성호 대위와 기자는 실제 발사가 불가능한 연습탄이 장착된 전투기 후방석에 탑승했다.

FA-50 도그파이트 훈련의 고통

시속 약 740킬로미터 속도로 날아가던 전투기가 직각에 가깝게 급선회하자, 강력한 중력이 온몸을 압박했다. 조종석에 깊숙이 파묻힌 느낌과 팔다리를 움직이기 어려운 고통이 이어졌다. 6G 환경은 지구 중력의 6배에 달하는 압력을 가하며, 80킬로그램 무게의 기자에게 약 500킬로그램의 하중으로 작용했다.

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신체는 중력 가속도에 짓눌렸지만 조종사의 집중력은 흐트러지지 않았다. 방성호 대위는 6G 환경에서도 헬멧을 꺾어 적기 시선을 고정했다. 특수복인 G슈트는 터질 듯이 부풀어 올랐지만, 그는 조종 스틱을 조작하며 적기와의 교전을 준비했다. 이 훈련은 근접 공중전 상황인 도그파이트에 대비한 것이다.

방성호 대위의 사명감과 희생

28세인 방성호 대위는 2021년 입대해 올해로 6년 차 베테랑 조종사다. 총 비행 시간은 500시간에 달한다. 원주기지에서 이륙한 지 약 10분 만에 강릉 바다가 보이는 곳에서 훈련은 더욱 격렬해졌다. 적 특수부대의 대공미사일 공격 회피를 위한 전술 출항도 실시했다.

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FA-50은 최대 마하 1.5, 시속 1837킬로미터 속력을 낼 수 있으나 이날은 시속 약 740킬로미터로 제한했다. 아군과 적기 2대가 빙글빙글 도는 도그파이트에서 핵심은 적기를 시야에서 놓치지 않는 것이었다. 이는 목과 허리 디스크를 직업병으로 가진 조종사들의 고된 일상이다.

영공 수호를 위한 헌신과 기록

약 1시간 동안 수십 번의 급선회 후 착륙했을 때, 기자의 몸은 땀으로 젖었다. 교통사고를 당한 듯한 통증이 전신을 덮었다. 후방석에 앉아 있는 것만으로도 이토록 고통스러운데, 앞좌석 조종사는 정밀 조종과 무장 운용, 교신 등 다중 임무를 수행해야 했다. 이러한 훈련은 영공 수호라는 막중한 책임감 아래 이루어진다.

방성호 대위는 힘들지 않다고 밝혔다. 영공을 수호한다는 사명감으로 6배 중력을 견딜 수 있다고 전했다. 다만, 임무와 훈련 일정으로 멀리 떨어진 가족들을 챙기지 못하는 것이 아쉽다고 덧붙였다. 국산 초음속 전투기 FA-50은 올해 무사고 비행 17만 7천 시간을 달성했다. 방성호 대위도 이 기록에 적지 않은 시간을 기여했다.