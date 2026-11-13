EU, 우크라이나 종전 협상 대표 선정 두고 내분 예상

유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁 종전 협상 참여를 위해 단일 대표를 선정하는 과정에서 회원국 간 의견이 첨예하게 대립하고 있다. 독일과 프랑스의 반발로 난항이 예상된다.

유럽연합 (EU)이 우크라이나 전쟁 의 종전 협상 테이블에서 유럽의 발언권을 확보하기 위해 단일 대표단을 구성해야 한다는 데는 공감대가 형성되었으나, 누구를 대표로 내세울 것인지를 둘러싼 회원국 간 논란이 격화되고 있다. 이는 미국 행정부의 중재 역할 재시동으로 협상 국면이 본격화되면서 유럽 전체의 입장이 하나로まと아야 하는 시급한 과제로 떠올랐기 때문이다.

EU 비공식 정상회의 대표 논쟁 시작

13일 아일랜드 더블린에서 열린 EU 비공식 정상회의에서 회원국 정상들은 유럽 정치공동체(EPC) 회의에서 결론을 내지 못한 이 문제를 다시 심도 있게 논의했다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란 정국으로 인한 distraction에서 벗어나 우크라이나 전線 중재에 나서는 9개월 만의 재시동으로 인해, 지난 4월 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 미국·러시아·우크라이나 3자 회담 때 러시아의 반대로 배제되었던 유럽의 협상 참여가 더욱 절실해졌다.

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포르투갈 총리 지명 vs 독불장군 우려

포르투갈 출신의 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장 지목이 주목받고 있으나, 독일과 프랑스가 이를 강력히 거부하며 내부 갈등이 예상된다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 12일 더블린에서 재러드 쿠슈너 및 스티브 윗코프 미국 대통령 특사와 만나 다음 종전 협상에 유럽 측 대표 포함을 확인시켜 이에 대한 대응의 시급성을 강조했다.

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이탈리아와 폴란드의 지지와 독일의 거부

조르자 멜로니 이탈리아 총리와 미할 모니크 폴란드 총리는 코스타 의장의 대표 자격을 강력히 지지하며 종전 협상 배제 위험을 경고했다. 반면 프리드리히 메르츠 독일 총리는 독일, 프랑스, 영국 등 주요 3개국(E3)의 관행을 고수하며 EU 기관에 전권을 넘기는 것에 반대하고 있다. 프랑스 역시 유엔 안보리 상임이사국이자 EU 내 유일한 핵보유국으로서 독자적 외교 노선을 유지할 계획이다.

카야 칼라스 고위대표의 복잡한 역할

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표의 지명론도 제기되나, 강경 노선이 크렘린과의 협상에 방해가 될 수 있다는 우려가 상존한다. 멜로니 총리는 칼라스 대표가 코스타 의장을 보좌하며 2029년까지 안정적으로 협상 파트너 역할을 수행할 수 있다고 진단했다. 이는 특정 국가 정상보다 더 신뢰할 수 있는 중재자라는 판단에서 비롯된 것이다.