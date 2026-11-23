EU 집행위원회가 중국 지원 해킹 조직 '판드'의 사이버 공격을 받았다. 아르텍스 도구 사용 확인과 함께 회원국 청년 교육 플랫폼 'EU 아카데미' 시스템 마비 등 광범위한 피해가 보고되고 있다.

유럽연합 EU 집행위원회 가 최근 광범위한 사이버 공격을 받았으며, 이 공격의 배후로 중국 지원 해킹 조직이 의심된다고 유럽 전문 매체 유로뉴스 가 23일 보도했다. 집행위원회 내부에서는 이 공격을 감행한 용의자들을 '판드'라는 암호명으로 지칭하고 있다.

중국 연계 해킹 조직 '판드'와 정교한 공격 기법

유로뉴스는 이번 사안을 잘 아는 2명의 소식통을 인용해, 사이버 보안 업계에서 동물을 이름으로 삼아 해킹 조직과 후원 국가를 연결 짓는 관례를 고려하면 EU가 중국을 주요 용의자로 보고 있음을 시사한다고 분석했다. 이번 공격이 중국 정보기관과 연계될 가능성이 제기되는 핵심 근거는 공격이 기술적으로 매우 정교했다는 점과 중국에서 개발된 사이버 보안 도구 '아르텍스'가 사용된 것으로 확인됐기 때문이다.

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아르텍스는 중국산 대규모 언어 모델 기반 침투 테스트 도구로, 인공지능을 활용해 해커들이 악용할 수 있는 보안 취약점을 자동으로 탐지하는 기능을 갖추고 있다. 최근 마이크로소프트와 크라우드스트라이크 등 미국의 주요 사이버 보안 기업들도 중국과 연계된 '베이퍼 판드' 및 '스톰-0940' 조직이 아르텍스를 활용해 전 세계 수백 개 기관을 대상으로 AI 기반 사이버 스파이 활동을 벌였다고 지적한 바 있다. 특히 크라우드스트라이크의 애덤 마이어스 공격대응작전총괄은 지난 17일 한국 기자들을 상대로 한 온라인 브리핑에서 베이퍼 판드의 공격 활동과 관련해 한국 관련 표적이 여러 곳 관찰됐다고 밝힌 바 있다.

EU 아카데미 마비 및 개인정보 유출 피해 확인

EU 집행위원회는 이번 해킹이 특정 시스템이나 개인을 명백하게 표적으로 삼지 않고, IT망을 얼마나 광범위하게 손상시킬 수 있는지 시험해 보기 위한 것이었다고 추정했다. 만약 특정 대상을 노린 것이었다면 공격이 더 쉽게 노출되었을 것이라는 판단에서다. 그러나 이미 첫 번째 피해 사례가 확인된 상태이며, EU 집행위원회 대변인 토마 레니에에 따르면 유럽 청년들에게 직무 역량 개발과 전문 분야 학습 기회를 제공하는 온라인 플랫폼 'EU 아카데미'의 운영이 전면 중단됐다.

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레니에 대변인은 이번 사이버 공격의 여파로 EU 아카데미 사용자들의 개인정보가 유출되었으며, 오늘 해당 기관의 웹사이트를 통해 이 사실을 사용자에게 알렸다고 공식 설명했다. 또한 그는 현재 공격 배후에 대한 조사가 진행 중이며, 구체적인 관련 정보는 공개할 수 없다는 입장을 재확인했다. 유로뉴스는 EU 집행위원회가 이용자의 이름과 이메일 주소가 유출된 사실을 확인했으며, 공격자가 이 정보를 악용해 피싱 이메일을 보내는 등 추가 공격을 시도할 수 있다고 경고하며 주의를 당부했다.

역사적 발견 및 사건의 시간적 배경과 향후 과제

이 사건과 무관해 보이는 '숨져서도 소비되는 이진우' 관련 보도나, 책에 웃돈을 받는 현상, 식당에 발길한다는 내용 등은 이번 EU 사이버 보안 사건과 전혀 관련이 없는 별개의 이슈이므로 본 분석에는 포함되지 않는다. 다만, EU 집행위원회 대변인 레니에는 앞서 19일 언론 브리핑을 통해 폴리티코의 보도인 인사관리 시스템 등 일부 시스템 장애와 운영 중단 문제에 대해, 공격이 지난 달 22일 처음 감지됐다고 확인한 바 있다. 당시에는 집행위원회 직원 전체에게 영향을 미치는 광범위한 개인정보 유출이 있었는지에 대한 명확한 증거는 보이지 않았다고 덧붙였으나, 이후 EU 아카데미를 통한 명확한 유출 사실이 입증되었다.

전문가들은 중국산 인공지능 기반 도구인 아르텍스가 이러한 정교한 공격을 가능하게 한 주요 매개체라고 지적하며, 유럽의 디지털 인프라가 AI를 활용하는 해킹 조직의 표적이 되기 쉽다는 점을 강조했다. 특히 베이퍼 판드와 같은 조직이 한국을 포함한 여러 국가의 기관을 표적으로 삼았다는 점을 미루어 볼 때, EU 집행위 역시 국제적 사이버 스파이 네트워크의 주요 공격 대상이었을 가능성이 높다.

앞으로 EU 집행위원회는 유출된 정보를 기반으로 한 추가적인 피싱 공격과 2차 보안 위협에 대비해야 하는 과제를 안게 되었다. 레니에 대변인은 추가적인 조사 결과가 나올 때까지 구체적인 해킹 기법이나 데이터 유출 범위 등에 대한 추가 정보를 제공하기 어렵다고重申했다. 유럽의 주요 행정 기관이 대규모 사이버 공격으로 시스템 마비와 데이터 유출이라는 이중고를 겪으면서, EU 차원의 강력한 사이버 보안 대응 전략 수정과 국제 공조 강화가 시급한 상황으로 분석된다. 특히 아르텍스처럼 일반 보안 도구를 공격에 악용하는 사례가 늘어남에 따라, 기존 보안 체계의 한계를 뛰어넘는 새로운 방어 기술 개발과 감시 시스템 강화가 요구되고 있다.