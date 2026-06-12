EU 신규 이민·난민 협약 발효, 지중해 난민 위기 대응 체계 재편

2015년 지중해 난민 위기 이후 EU 차원에서 마련된 새 이민·난민 협약이 2024년 승인 후 약 2년의 준비 기간을 거쳐 전역에서 시행에 들어갔다. 이 협약은 난민의 첫 도착 국가에 대한 부담 분산과 2차 이동 방지를 목표로 하지만, 회원국 간 준비 수준 차이와 강제성 부족으로 인한 갈등 가능성도 지적된다.

2015년 10월, 지중해 난민 위기 가 정점에 달했을 때 고무보트를 타고 그리스 레스보스섬에 도착한 난민들의 모습은 당시 유럽에 던진 충격과 과제를 상징적으로 보여주었다. 시리아 내전 등 분쟁으로 인해 2015년부터 2016년 사이 100만 명이 넘는 난민이 지중해를 건너 유럽으로 유입되면서 각국에서 반난민 정서가 고조되었고, 극우 정당의 지지 기반이 확대되는 정치적 후폭풍이 몰아쳤다.

이러한 배경에서 유럽 연합(EU)은 구성 회원국들이 공동으로 이주민과 난민 문제에 대응할 수 있는 포괄적 체계의 필요성을 절감해 왔고, 수년에 걸친 협상 끝에 마련된 새 이민·난민 협약이 2024년 승인된 후 약 2년의 준비 기간을 거쳐 2026년 10월부터 EU 전역에서 공식 시행에 들어갔다. 이번에 발효된 새 협약의 핵심 내용 중 하나는 도착한 망명 신청자의 무단 2차 이동을 방지하는 데 있다. 특히 망임 승인 가능성이 낮은 이주민들에게는 최대 12주 동안의 신속 심사 절차가 적용되며, 이 기간 EU와 역외의 경계에 있는 이탈리아, 그리스 등 이른바 '관문' 국가들이 설치한 특별 수용시설에 머물도록 요구할 수 있다.

가령 이탈리아에 도착한 망명 신청자가 임의로 독일 등 서유럽으로 이동하는 것을 차단함으로써, 난민 유입의 첫 단계에서 효율적으로 관리하고자 하는 의도다. 이를 통해 그간 지중해 최일선 국가들에 집중되었던 부담을 완화하고, 모든 회원국이 분담하여 짐을 나눠 지는 '연대 체계'를 도입하는 것이 이 협약의 또 다른 주요 특징이다. 구체적으로 EU 회원국들은 '관문' 국가에 도착한 망명 신청자 일부를 의무적으로 분담 수용하거나, 1인당 2만 유로(약 3천5백만 원)의 지원금을 지급하거나, 인력과 장비 등 운영 지원을 할 수 있다.

EU는 이러한 조치를 통해 최소 연간 3만 명의 망임 신청자를 회원국들에 고르게 분산하는 방침이다. 마그누스 브루너 EU 이민 담당 집행위원은 "처음으로 EU 전체를 아우르는 포괄적인 이민·난민 시스템을 갖추게 됐다"고 평가하며, 이번 개혁안의 발효가 회원국들에게 출입국 관리에 있어 더 큰 통제권을 부여할 수 있을 것이라고 전망했다. 그러나 로이터 통신은 EU 27개 회원국의 준비 수준이 국가별로 크게 다른 점을 지적하며, 새 협약이 신속하게 정착될 수 있을지는 미지수라고 보도했다.

특히, 강제성이 부족한 협약의 성격상 난민 분담을 둘러싸고 회원국 간 갈등만 부추길 뿐 실제적인 효과로 이어지기 어렵다는 비판도 제기되고 있다. 내년에 프랑스와 이탈리아, 폴란드, 스페인, 그리스 등 유럽 주요국 선거가 예정된 가운데, 난민 대응 문제는 핵심 쟁점으로 부상할 것으로 전망되며, 이번 협약의 성패는 유럽 통합의 시금석이 될 수 있다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU 이민 정책 난민 협약 지중해 난민 위기 유럽 연합 이주민 수용

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU 정상회의 상임의장, 집행위원장, 대통령이 디지털 통상 협정 서명이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 10일 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 디지털 통상 협정(DTA) 서명식을 마친 뒤 손을 잡고 기념 촬영을 하고 있다. 이 협정은 기본적으로 컴퓨팅 설비와 데이터 현지화르 금지해 우리 기업이 EU 진출 시 현지 데이터센터를 증설하지 않아도 되는 등 현지 서버 구축 부담이 완화될 전망이다. 한국과 EU는 정상회담을 계기로 통상과 투자, 공급망, 디지털, 첨단기술, 에너지, 혁신 등을 포괄하는 최상위 경제 협력 구상인 '한-EU 경쟁력 파트너십'도 출범키로 합의했다.

Read more »

EU, North Korea's military cooperation condemned, calls for NPT recognitionEuropean Union (EU) leaders condemned North Korea's military cooperation and called for the country to be recognized as a nuclear-weapon state under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

Read more »

이재명 대통령, 북한의 핵·탄도미사일 프로그램 중단 촉구이재명 대통령이 10일 벨기에 브뤼셀에서 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장과의 정상회담 후 북한의 핵·탄도미사일 프로그램 중단을 촉구하고 북한을 핵보유국으로 인정할 수 없다는 내용의 공동성명을 채택했다.

Read more »

이재명 대통령, 유럽의 방위력 공백을 메우기 위해 한국 방산 분야의 역할을 강조이재명 대통령은 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 한국-유럽연합(EU) 정상회담에서 유럽의 방위력 공백을 메우기 위해 한국의 방산 분야가 유럽의 주요 무기 공급자로 떠올랐다고 평가 받고 있다.

Read more »

이재명 대통령 국정 운영 지지율 9%포인트 하락, 유럽연합(EU) 이사회 공동언 발표이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 6·3 지방선거 이전보다 9%포인트 하락했다는 여론조사가 나왔다. 이 대통령 지지율은 호남권에서 80%, 인천·경기 59%, 충청권 56%, 부산·울산·경남 55%, 강원·제주 55%, 서울 53%로 나타났으며, 대구·경북이 45%로 가장 낮았다.

Read more »

李대통령, EU에 '철강관세 우호 고려' 요청…靑 '좋은결과 기대'(로마=연합뉴스) 임형섭 고동욱 기자=유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 유럽연합(EU)과의 정상회담에서 EU 측의 철강 관...

Read more »