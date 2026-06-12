EU 새 이민·난민 협약 발효…'2차 이동' 차단과 연대 체계 도입

유럽연합(EU)이 이주민과 난민 문제에 공동 대응하기 위해 새로운 협약을 발효시켰다. 2015~2016년 대규모 난민 유입 이후 고조된 반난민 정서와 극우 세력 확대에 대응해 마련된 이번 협약은 신속 심사 절차와 '관문' 국가의 특별 수용시설을 통한 2차 이동 방지, 회원국 간 부담 분산을 목표로 한다. 그러나 회원국 간 이견과 기술적 문제 등이 예상된다.

유럽연합(EU)이 이주민과 난민에 대한 공동 대응 체계를 강화하는 새로운 협약을 12일(현지시간) 발효시켰다. 이 조치는 2015~2016년 시리아 내전 등으로 인해 100만 명이 넘는 난민이 지중해를 건너 유럽으로 유입되면서 각국에서 반난민 정서가 고조되고, 극우 정당이 세력을 확장하자 마련됐다.

협약의 주요 내용은 망명 승인 가능성이 낮은 이주민들에 대해 최대 12주간의 신속 심사 절차를 도입하고, 이탈리아, 그리스 등 '관문' 국가에 설치된 특별 수용시설에 머물도록 요구하는 것이다. 이를 통해 '2차 이동'을 방지하고, 지중해 최일선 국가들에 집중된 부담을 분산하기 위한 '연대 체계'도 도입된다. 회원국들은 관문 국가에 도착한 망명 신청자 일부를 의무적으로 분담 수용하거나, 1인당 2만 유로의 지원금을 내거나 운영 지원을 할 수 있으며, EU는 이를 통해 연간 최소 3만 명의 신청자를 회원국에 골고루 분산할 방침이다.

마그누스 브루너 EU 이민 담당 집행위원은 "EU 전체를 아우르는 포괄적인 이민·난민 시스템을 갖추게 됐다"고 평가했으나, 회원국들의 준비 수준 차이와 강제성이 부족해 갈등만 유발할 수 있다는 지적도 나온다. 한편 협약 시행 첫날부터 핵심 데이터베이스 '유로닥'에 오류가 발생해 기술적 문제가 우려를 샀다. EU 측은 첫날이라 발생한 일반적인 문제라며 점진적으로 복원될 것이라고 해명했다





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