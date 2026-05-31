ENA 드라마 '허수아비', 이춘재 사건 재조명…사회 고발극으로 마무리

이춘재 연쇄살인 사건을 소재로 한 ENA 드라마 '허수아비'가 수사극에서 사회 고발극으로 전환하며 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다. 드라마는 가해자인 이춘재보다 공권력의 잘못을 집중 조명했다.

ENA 드라마 ' 허수아비 '가 최근 종영하며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 이 드라마는 1980년대 대한민국을 충격에 빠뜨린 '이춘재 연쇄살인 사건'을 소재로 삼았다. 하지만 단순한 범죄 수사극에서 벗어나, 사건을 은폐하고 무고한 사람을 범인으로 만든 공권력의 잘못을 집중적으로 파헤친 사회 고발극으로 방향을 전환했다.

드라마는 실제 사건에서 억울하게 누명을 썼던 윤성여 씨와 실종됐다가 30년 만에 살인 사건으로 밝혀진 '화성 초등학생 실종 사건'을 재구성하며, 국가 권력이 저지른 잘못에 대한 반성 없는 태도를 비판했다. 주인공 강태주(박해수 분)는 뛰어난 직감으로 연쇄 살인을 의심하지만, 수사 과정에서 여동생의 남자친구가 용의선상에 오르자 망설이고, 방사성 동위원소 분석 결과를 맹신해 무고한 임석만(전석찬 분)을 범인으로 지목하는 실수를 저지른다. 이는 실제 수사 과정에서 과학적 증거의 오류가 얼마나 큰 피해를 줄 수 있는지 보여준다.

박해수는 인터뷰에서 '태주의 답답함은 우리가 실재했던 아픔을 볼 때 느끼는 감정'이라며 '잊지 말아야 할 것에 대해 이야기하는 것이 이 드라마의 본질'이라고 말했다. 박준우 감독은 '이춘재 사건 피해자들은 범인과 공권력에 의해 두 번 피해를 입었다. 국가가 저지른 일에 대한 논의나 반성, 숙의가 없었다는 생각에 드라마화를 결심했다'며, '대중의 호응을 얻기 어려울까 봐 편성에 어려움을 겪었다'고 털어놨다. 드라마는 시청률에서도 성공을 거뒀다.

첫회 2.9%로 시작해 최종회 8.1%까지 상승, ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록했다. 박 감독은 배우들과 작가의 몰입감 있는 연출과 각본을 성공 요인으로 꼽았다. 결말은 씁쓸하면서도 희망을 준다. 강태주는 잘못을 인정하고 임석만을 찾아가 사죄한 후, 재심에서 그의 무죄를 돕는다.

반면 강압 수사를 주도한 검사 차시영(이희준 분)은 국회의원이 되어 승승장구하지만, 결국 진실이 드러나 가족과의 관계가 파탄 나는 절망을 맛본다. 이지현 작가는 '실제 사건에는 없었지만, 잘못을 저지른 태주가 사실을 바로잡는 이야기가 사람들에게 울림을 주길 바란다'고 말했다.

'허수아비'는 단순한 오락을 넘어, 정의와 진실, 그리고 반성의 의미를 되새기게 하는 드라마로 기억될 것이다





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