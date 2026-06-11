ECB, 중동발 인플레이션 공포에 3대 정책금리 전격 인상 및 성장률 전망 하향

유럽중앙은행이 에너지 가격 상승과 물가 불안을 잡기 위해 2년 9개월 만에 금리를 인상하며 긴축으로 전환했습니다. 성장률 전망은 낮아진 가운데 스태그플레이션 우려가 커지고 있습니다.

유럽중앙은행 (ECB)이 전 세계적인 지정학적 리스크와 그로 인한 물가 상승 압력에 대응하기 위해 강력한 통화 긴축 카드를 꺼내 들었습니다. ECB는 독일 프랑크푸르트에서 개최된 통화정책회의를 통해 중동 지역의 갈등으로 촉발된 인플레이션 우려를 불식시키고자 3대 주요 정책금리를 일제히 0.25%포인트 인상하기로 결정했습니다.

이에 따라 예금금리는 기존 연 2.00%에서 2.25%로 상향 조정되었으며, 기준금리 역할을 하는 주요재융자금리와 한계대출금리 역시 각각 2.40%와 2.65%로 올랐습니다. 이번 금리 인상은 2023년 9월 이후 약 2년 9개월 만에 이루어진 것으로, 그동안 금리를 낮춰왔던 완화적 통화정책에서 다시 긴축 체제로 급격하게 방향을 전환했다는 점에서 시장에 주는 메시지가 매우 큽니다. 이번 정책 전환의 결정적인 도화선이 된 것은 중동 전쟁으로 인한 에너지 시장의 불안정성입니다.

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 전쟁 초기였던 지난 3월까지만 해도 단기적인 충격은 경제 전반에 큰 영향을 주지 않을 것이라며 낙관적인 입장을 유지해 왔습니다. 하지만 호르무즈 해협의 봉쇄 가능성이 제기되고 에너지 가격이 좀처럼 하락하지 않으면서 물가 상승 압력이 가중되자 결국 금리 인상이라는 강수를 두게 된 것입니다. ECB 인사들은 이미 지난 4월 회의 당시 금리 동결 결정이 매우 아슬아슬했다는 점을 시사하며 이번 인상을 예고한 바 있습니다.

ECB는 공식 성명을 통해 중동 전쟁이 실질적인 물가 상승 압력을 유발하고 있으며, 이번 조치를 통해 불확실한 경제 상황을 헤쳐 나갈 수 있는 적절한 위치를 확보하게 되었다고 강조했습니다. 하지만 금리 인상과 동시에 발표된 경제 전망치는 유로존 경제의 어두운 단면을 보여주고 있습니다. ECB는 올해 경제성장률 전망치를 기존 0.9%에서 0.8%로 낮췄으며, 내년 전망치 또한 1.3%에서 1.2%로 소폭 하향 조정했습니다. 이는 고물가와 경기 침체가 동시에 나타나는 스태그플레이션에 대한 공포를 현실화하는 지표입니다.

실제로 지난달 유로존의 소비자물가 상승률은 3.2%로 잠정 집계되어 ECB의 중기 목표치인 2.0%를 크게 상회한 반면, 1분기 국내총생산(GDP)은 전분기 대비 0.2% 감소하며 역성장을 기록했습니다. 라가르드 총재는 에너지 가격 상승이 여름철 인플레이션을 다시 자극하고 식료품과 서비스 물가에 전이될 가능성이 크다고 분석하며, 소비자 물가가 내년 상반기까지는 목표치를 훨씬 웃돌 것으로 내다봤습니다. 다만 2027년 하반기에 이르러서야 물가가 목표 수준으로 돌아올 것이라는 장기적인 전망을 내놓았습니다. 이번 결정에 대해 시장과 전문가들의 반응은 엇갈리고 있습니다.

일부에서는 ECB가 과거 우크라이나 전쟁 초기에 금리 인상 시점을 놓쳐 물가 잡기에 실패했다는 비판을 의식해, 경제 부진 상황임에도 불구하고 무리하게 금리 인상을 서두르는 것이 아니냐는 지적을 제기합니다. 이에 대해 라가르드 총재는 통화정책위원들의 만장일치 합의가 있었음을 강조하며, 현재의 경제 성장세가 심각하게 위협받는 환경은 아니라고 반박했습니다. 즉, 이번 인상은 급격한 물가 상승을 막기 위한 보험성 성격이 강하다는 논리입니다.

그러나 베렌베르크은행의 홀거 슈미딩과 같은 분석가들은 공급 부족으로 인한 물가 상승을 금리 인상이라는 수요 억제책으로 해결하려는 시도가 오히려 경기를 더욱 위축시키는 역풍이 될 것이라고 경고했습니다. 반면 캐피털이코노믹스의 잭 엘런레이놀즈는 에너지 가격 상승이 전체 인플레이션에 미치는 영향이 제한적일 것이므로 이번 긴축 사이클이 매우 짧게 끝날 것이라고 예측했습니다. 그는 ECB가 추가로 한 차례 정도 더 금리를 올리는 수준에 그칠 것이라고 내다봤습니다. 한편 이번 금리 인상으로 인해 글로벌 금리 격차에도 변동이 생겼습니다.

유로존의 예금금리와 한국의 기준금리(2.50%) 격차는 0.25%포인트로 좁혀졌으며, 미국(3.50~3.75%)과의 격차 역시 1.25~1.50%포인트 수준으로 줄어들었습니다. 이러한 금리 조정은 향후 국제 자본의 흐름과 환율 시장에도 영향을 미칠 것으로 보이며, 인상된 금리는 오는 17일부터 본격적으로 적용될 예정입니다. 결과적으로 유로존은 국방 및 인프라 부문의 공공투자로 경기 하방 압력을 방어하는 동시에, 고금리 정책을 통해 물가라는 거대한 적과 싸워야 하는 어려운 과제에 직면하게 되었습니다





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유럽중앙은행 금리인상 인플레이션 유로존경제 중동전쟁

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