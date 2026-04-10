EBS 자기주도학습센터, 교육 소외 지역 학생들의 자립 학습을 지원하다

EBS와 교육부, 지자체가 함께 운영하는 자기주도학습센터가 전국으로 확대되고 있다. 학원 인프라가 부족한 지역의 학생들을 위해 강남권 관리형 독서실과 인강형 학원을 결합한 모델로, 학생들의 자립 학습 능력을 키우는 데 중점을 둔다. EBS 관계자 인터뷰를 통해 운영 현황, 성과, 향후 계획 등을 자세히 알아본다.

EBS 가 교육부 및 지방자치단체와 협력하여 2025년부터 자기주도학습센터 를 개소하고 있으며, 2025년 9월 경기도 포천을 시작으로 전국 48개소 개소를 목표로 현재 41개소가 운영 중이다. EBS 는 학원 인프라가 부족한 소외 지역 학생들을 위해 강남권 관리형 독서실 모델과 인강형 학원을 결합한 형태의 자기주도학습센터 를 구축하여, 학생들이 스스로 학습 능력을 키울 수 있도록 지원하고 있다. 지난 8일 경기도 고양시 EBS 사옥에서 유규오 디지털학교교육본부장 및 김재홍 지역교육협력부장을 만나 자기주도학습센터 운영 현황과 향후 계획에 대한 이야기를 나눴다.\유규오 본부장은 “ 교육부 의 50개소 선정 중 인천 2개소 반납으로 최종 48개소를 선정, 포천을 시작으로 41개소가 개소되었으며, 올해 안에 나머지 7개소를 순차적으로 오픈할 예정”이라고 밝혔다.

학부모와 학생들의 긍정적인 반응에 대해 김재홍 부장은 “포천에서 중학생의 수학 성적이 60점에서 100점으로 향상된 사례가 있는 등 학생 및 학부모 만족도가 높으며, 대기 수요도 상당하다”고 전했다. 그는 이어 “학생 수가 적은 지역에는 소형 센터를 개설하여 운영하는 등, 교육 격차 해소를 위해 노력하고 있다”고 덧붙였다. 자기주도학습센터는 단순히 자율 학습 공간을 제공하는 것을 넘어, EBS 'AI 단추'를 활용한 수준 진단, 맞춤형 커리큘럼 제공, 코디네이터의 1:1 코칭, 휴대폰 반납 및 학습 전용 태블릿 PC 제공 등 학생 스스로 학습에 집중할 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 둔다. 유규오 본부장은 “자기주도학습센터의 핵심은 학생들이 유혹을 스스로 차단할 수 있는 ‘의지’를 시스템화하는 것”이라고 강조하며, “휴대폰 반납 의무화 및 학습 전용 태블릿 PC 사용을 통해 디지털 기기 통제 능력을 키우는 것이 중요하다”고 설명했다.\김재홍 부장은 “이용료는 무료이지만, 학부모의 인식 변화가 중요하다”고 강조하며, “학원에 의존하는 문화를 바꾸기 위해 자체 예산을 들여 학부모 교육을 지원하는 지자체도 늘고 있다”고 밝혔다. 그는 또한 “자기주도학습센터는 스터디 카페와 달리 코디네이터의 관리와 EBS 'AI 단추'를 통한 정밀 진단 및 사후 평가 시스템을 통해 학생들의 자기 주도 학습 능력을 향상시키는 데 초점을 맞춘다”고 설명했다. 유규오 본부장은 작년 9월 포천을 시작으로 순차적으로 개소된 센터들의 성과를 평가하기 위해 하반기에 종합적인 만족도 조사와 운영 실태 점검 및 평가를 진행할 예정이라고 밝혔다. 그는 또한 “현재 수도권에 센터가 집중된 경향이 있지만, 올해는 인구 소멸 위기 지역을 우선적으로 선정하여 교육 격차 해소에 집중할 예정”이라고 덧붙였다. 유규오 본부장은 단기적으로 100개 센터를 안정적으로 운영하는 것을 목표로, 자기주도학습센터가 교육 인프라가 부족한 지역으로 확대될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다. 김재홍 부장은 “EBS는 자기주도학습센터가 교육 인프라 격차를 메워주는 든든한 보완재가 되도록 노력하겠다”며, “교육 소외 지역의 아이들이 스스로 공부할 수 있는 힘을 기를 수 있도록 이 모델이 보편적인 교육 시스템으로 안착되기를 바란다”고 밝혔다





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EBS 자기주도학습센터 교육부 지자체 학습 격차 해소

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