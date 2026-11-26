Elon Musk는 미국 내 모든 아동 7200만명에게 SpaceX 주식 2주를 기부하겠다고 약속했다. 총 가치 183억 달러 규모의 이 계획은 주가 안정을 위한 잠금 해제 후 진행될 예정이다.

SpaceX의 최고경영자(CEO)인 Elon Musk 는 미국 내 모든 아동에게 개인 및 기업 소유 SpaceX 주식을 각각 한 주씩 기부하겠다고 공식적으로 밝혔다. 이는 미래 경제에서 직접적인 주주 권리를 가진 세대를 육성하려는 elon musk 의 장기적 비전을 반영한 것이다.

Elon Musk의 SpaceX 주식 2주 기부 약속

Elon Musk는 현지 시간으로 지난달 25일 자신의 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 "미국에 사는 모든 아동은 SpaceX 주식 2주를 받게 될 것"이라고 명시했다. Musk는 "주식 한 주당 1주는 기업(Company)에서, 나머지 1주는 Elon Musk 개인이 기부하겠다"고 추가 설명했다. 이는 지난달 Musk가 제시한 한 주 기부 계획보다 두 배로 확대된 것이다.

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이러한 대규모 주식 이전은 오는 6월 말까지 진행될 주식 잠금(Lock-up) 해제 조건이 충족되어야만 가능해졌다. 주식 잠금 제도는 대주주가 기업 상장 초기에 주식을 대량 매도하여 주가가 급락하는 것을 방지하기 위한 장치다. Musk는 "나의 개인 지분은 내년 6월 잠금 기간이 만료되는 시점에 이전될 것"이라고 밝혔다. 단, Musk는 해당 주식들이 구체적으로 어떻게 배분될지에 대한 세부적인 운영 방식은 아직 공개하지 않았다.

7200만 아동 대상 183억 달러 규모 프로젝트

만약 Elon Musk의 계획이 실현된다면 미국 내 18세 미만 약 7200만 명의 아동 모두에게 각 2주씩 총 1억 4400만 주가 분배될 전망이다. 영국의 통신사 Reuters의 보도에 따르면, 이 주식들의 총市场 가치는 약 183억 5000만 달러(한화 약 24조 6360억 원)에 달할 것으로 추산된다.

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Musk는 지난달 이 계획을 처음 제시하며 "내년에는 내가 보유한 SpaceX 주식 한 주를 미국 내 모든 아동에게 주겠다"고 밝혔다. 그는 "이것은 앞으로 발표될 여러 계획 중 첫 번째 단계"라고 언급했다. 아울러 Musk는 "미래 경제의 주식과 같은 자산을 사람들에게 직접 분배하는 것이 올바른 접근 방식"이라고 강조하며, 직접 소유권이 중요한 의미를 가진다고 해석했다.

트럼프 계좌와 다른 부자들의 동참 움직임

SpaceX 측은 같은 날, '트럼프 계좌(Trump account)'로 알려진 모든 아동 투자 계좌에 신규 발행된 Class A 보통주 1주를 기부하겠다고 발표했다. 트럼프 행정부가 지난달 7월부터 도입한 이 계좌 제도는 장기적인 저축과 투자를 위해 고안되었다. 트럼프 대통령 재임 기간에 태어난 아기가 이 계좌에 가입하면 행정부가 1000달러(한화 약 134만 원)를 지원해 준다.

백악관에 따르면, 현재 약 7000만 개의 트럼프 계좌가 개설되어 있는 상태다. Elon Musk 외에도 일부 고액 자산가들이 이 계좌를 위해 주식 기부를 선언한 바 있다. SpaceX의 사장이자 Musk의 아내인 Gwynne Shotwell과 그녀의 남편은 지난 달 미국 내 약 200만 명 이상의 아동에게 SpaceX 주식 한 주를 기부하겠다고 발표했다. 또한, Anthropic의 공동 창립자이자 최고 컴퓨팅 책임자(CCO)인 Tom Brown 역시 트럼프 계좌에 기부할 계획인 것으로 알려졌다.

기업 주주권 확대와 미래 경제 구조 변화

Elon Musk의 이번 선언은 단순한 자선 활동을 넘어, 기업 지분과 관련된 주주 권리를 일반 대중, 특히 차세대에게 이전하려는 실험적 성격이 강하다. 기존에 주식 투자가 제한적이거나 고소득층에게 집중되었던 구조에서, 소액이라도 직접적인 지분 소유권을 통해 금융 literacy를 높이고자 하는 시도로 해석된다.

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SpaceX의 이러한 대규모 기부 계획이 실제로 시행될 경우, 미국 사회에서 주식 시장 참여자의 범위가 획기적으로 확대될 것으로 예상된다. 주식 잠금 기간 해제를 전제로 한 Musk의 약속이 언제 구체적으로 집행될지, 그리고 배분 시스템이 어떻게 운영될지에 대한 후속 행보가 주목된다.