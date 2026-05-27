DL이앤씨가 압구정5구역 주거 품질 기술력 공개, 1354억원 투입

DL이앤씨는 압구정5구역 재건축 사업 수주전에서 단지의 주거 품질 향상을 위한 기술력과 공사비 산출 내역을 공개했다. 100년 주거를 위한 내구성, 소음과 안전, 유지관리까지 주거 성능 분야 전반에 1등급 기술을 적용해 단지를 완성하겠다는 계획이다.

내화·소음·주차 등 1급 기술 반영 구조공사비에도 1354억원 투입 DL이앤씨가 압구정5구역 재건축 사업 수주전에서 단지의 주거 품질 향상을 위한 기술력과 공사비 산출 내역을 공개했다. 앞서 DL이앤씨는 압구정5구역에 한강 조망, 평면, 외관, 배치, 상품 구성 등의 설계안을 제출한 데 이어 이를 구현하기 위한 주거 품질 기술력 을 제안했다. 100년 주거를 위한 내구성, 소음과 안전, 유지관리까지 주거 성능 분야 전반에 1등급 기술을 적용해 단지를 완성하겠다는 계획이다.

골조와 내구성 기술을 보면 국토교통부 건설 신기술 인증을 받은 100년 내구성 1급 기술력이 도입된다. 일반 아파트의 물리적 수명이 50년 수준인 것과 달리 내구성 1급은 100년 이상 유지가 가능한 기준이다. 이와 더불어 내화 성능 1급, 내진 설계 특등급을 각각 적용해 주거 품질을 확보할 계획이다. 초고층 구조 특화 기술도 제안했다.

지진 발생 시 연속 붕괴를 방지하는 하부 강화형 고연성 기둥과 진동을 제어하는 고강성 바닥 등 특허 기술이 포함됐다. 이는 고층 건축물의 구조적 안전성을 장기적으로 유지하기 위한 기술적 조치다. 소음 저감 기술로는 경량 충격음과 중량 충격음 모두 1급 기준을 충족한 DL이앤씨의 특허 바닥구조 ‘D-사일런트 플로어 맥스(D-Silent Floor Max)’가 제안됐다. 일반 콘크리트 대비 견고하고 층간소음 저감 성능을 개선한 특허 콘크리트를 사용하며, 승강로 벽체를 세대 벽체와 이격 설계·시공하는 방식과 저소음 기밀형 창호 등이 반영된다.

이외에도 주거 편의 시설로는 화장실 급배수 소음 1급, 홈 네트워크 시스템 1급이 제안됐다. 주차 공간은 가구당 3.2대 규모로 총 4500대를 수용할 수 있도록 설계됐다. DL이앤씨는 건축물의 뼈대를 이루는 핵심 골조인 ‘아파트 구조공사비(철근·콘크리트 공사)’ 항목에서도 1354억원을 투입하겠다고 밝혔다. 건축 구조 전문가들은 이 같은 비용 투자는 실제 현장에 투입되는 자재와 시공 품질의 격차로 직결된다고 분석한다.

실제로 산출내역서상 아파트 철근 총물량 또한 2만5638톤으로 많은 물량을 아파트 구조공사에 쏟을 것으로 알려졌다. 압구정5구역은 68층에 달하는 한강변 초고층 설계와 지하 6층 규모의 깊은 지하 공간 개발이 예정돼 있다. 초고층 건물의 하중을 안정적으로 견디고 지하의 수압과 토압을 버텨내기 위해서는 조밀한 철근 배근과 고강도 콘크리트 타설 등 충분한 자재 투입이 필수적이다. DL이앤씨의 이러한 제안은 건물 뼈대부터 시공하여 단지의 구조적 안전성을 지켜내겠다는 방법으로 풀이된다.

DL이앤씨 관계자는 “압구정5구역을 대한민국 최고가 단지로 완성하기 위해서는 외관, 조경, 세대 등에 그치지 않고 완벽한 주거 품질을 위한 기술 수준까지 어느 것 하나 최고가 아닌 곳이 없어야 한다고 생각했다며 “설계 완성도뿐 아니라 주거 품질에 이르기까지 아크로 압구를 글로벌 하이엔드 랜드마크로 만들어내기 위한 최고의 제안을 아낌없이 담았다”고 강조했다





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주거 품질 기술력 1급 기술 적용 철근·콘크리트 공사 비용 투입 초고층 건물 하중 안정 소음 저감 기술 주차 공간 규모

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