DL그룹 이해욱 회장이 플랜트 실적 부진 등을 이유로 금요일 밤 약 400명의 직원을 긴급 호출해 갑질 논란이 일고 있다. 그룹 측의 업무적 조치 주장과 달리 과거 운전기사 갑질 전력이 있어 시선이 곱지 않다.

DL그룹 이해욱 회장 은 최근 실적 부진 등을 이유로 직원 수백명을 금요일 밤 늦게 긴급 소집해 갑질 논란에 휩싸였다. 해당 조치는 프로젝트 손실 방지를 위한 업무적 성격이라고 그룹 측에서 주장하고 있으나, 이 회장의 과거 조직 문화에 대한 비판적인 시선이 더해지며 논란이 커지고 있다.

해당 사건의 개요와 발단 배경

28일 와이티엔(YTN) 보도와 업계 관계자의 설명을 종합하면, 이번 긴급 호출은 금요일 밤 늦게 진행됐다. 이 회장은 전날 오후 경영진과 팀장급 보직자 등과의 간부 회의를 진행하던 중, 이후 후속 조치를 명령한 것으로 확인된다. 회의에서는 올해 플랜트 부문에서 발생한 사망 사고와 일부 프로젝트의 적자 문제 등 심각한 경영 이슈들이 논의된 바 있다.

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간부급 회의가 끝난 직후인 오후 10시께, 플랜트 설계실 소속 전 직원들에게 즉각적인 회사 복귀 지시가 내려졌다. 금요일 밤 휴식을 위해 이미 퇴근한 상당수 직원들이 회사로 불려왔으며, 새벽 28일 새벽이 되어야 귀가한 것으로 알려졌다. 소집된 직원의 수만 약 400명에 달하는 것으로 파악된다.

그룹 측의 입장과 플랜트 부문의 실상

DL그룹 측은 이번 조치가 일부 프로젝트의 설계상 문제점이 발견됨에 따라 이 회장이 '즉각적인 대응'을 주문했고, 이 지시가 간부들을 통해 실무자들에게 전달되면서 발생한 일이라고 해명했다. 이들은 막대한 손실이 발생하는 플랜트 설계의 업무적 특수성 때문에 불가피하게 긴급 대응을 주문한 것이라는 입장이다.

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실제로 DL이앤씨는 올해 3분기(7~9월) 플랜트 부문에서 현저한 실적 부진을 겪었다. 울산 온산국가산업단지에 석유화학 생산 설비를 구축하는 샤힌 프로젝트의 공사 기간 연장 등으로 인해 추가 비용이 발생한 것이 주요 원인으로 지목된다.

신규 수주 실적도 기대 이하에 그쳤다. 올해 3분기까지 플랜트 부문 신규 수주액은 9786억원으로 집계되었다. 이는 연간 목표치인 3조원의 3분의 1에도 못 미치는 수치로, 프로젝트 관리와 수주 경쟁력 약화가 뚜렷하게 드러난 결과다.

이해욱 회장의 과거 행적과 사회적 비판

그룹 측은 긴급 현안 대응이라는 논리를 펼치고 있으나, 주말을 앞둔 금요일 밤 퇴근한 직원들을 대거 소집한 사실이 공개되면서 조직 내 갑질 논란이 재점화되고 있다. 특히 이 회장이 과거 운전기사 갑질 사건으로 사회적 물의를 빚은 전력이 있어, 그의 조직 운영 방식에 대한 비판의 목소리가 거세게 일고 있다.

이해욱 회장은 2016년 운전기사들에게 폭언을 하고, 자신과 눈을 마주치지 않도록 룸미러를 돌리고 사이드미러를 접은 채 운전할 것을 요구한 사건으로 큰 비판을 받은 바 있다. 당시 이 사건은 기업 경영진의 윤리성과 조직 문화 개선의 필요성을 제기하는 계기가 되기도 했다.

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이 회장은 대림그룹 창업주인 고 이재준 회장의 손자이자 이준용 명예회장의 장남으로, 2019년 회장직에 오르며 3대째 그룹 경영권을 이어받은 인물이다. 과거 갑질 논란 이후 사죄와 재발 방지 조치를 취했으나, 이번 긴급 소집 사례를 통해 조직 내 수직적 문화가 여전히 잔존해 있다는 지적이 나온다.

기업 문화 개선과 후속 조치 전망

이번 사건은 단순한 업무 지시를 넘어, 기업 경영진의 권력 남용 가능성에 대한 우려를 키우고 있다. 노동자들은 주말과 야간 시간대의 강제 소집이 개인의 사생활 침해이자 과도한 노동 강요일 수 있다고 비판하며, 명확한 업무적 필요성과 보상 체계에 대한 검토를 요구하고 있다.

또한, 플랜트 부문의 실적 악화는 DL그룹의 핵심 사업 영역에서 구조적인 문제들이 노출되었다는 신호로도 해석된다. 샤힌 프로젝트의 지연과 신규 수주 부진은 단순한 일시적 문제를 넘어, 프로젝트 관리 체계와 시장 경쟁력 강화를 위한 근본적인 개선이 시급함을 보여준다.

앞으로 DL그룹은 직원들의 불만 해소와 재발 방지를 위한 내부 조치가 필요할 전망이다. 과거 사례와 비교했을 때, 경영진의 윤리의식 제고와 투명한 의사결정 프로세스 정립이 그룹 이미지 회복과 지속 가능한 경영을 위해 필수적인 과제로 남았다.