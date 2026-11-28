DL 그룹 이재욱 회장이 DL E&C 설계부 직원들을 자정 무렵 소집한 사실이 논란이 되고 있다. 프로젝트 적자와 사고 책임을 묻는 회의 과정에서 직원들의 귀가가 제한된 것으로 알려졌다.

DL 그룹 이재욱 회장 은 최근 그룹 계열사 DL E&C 의 설계 부서 직원들을 자정 무렵 긴급히 회사로 소집해 논란을 빚었다. 이 회장은 12월 27일 밤, 계열사의 주요 설계 부서인 플랜트 설계부 소속 약 400명의 전 직원을 사무실로 부르며 미팅을 진행했다.

이재욱 회장의 자정 소집과 직원 귀가 제한

업계 소식에 따르면, 이 회장은 12월 27일 오후부터 DL E&C 플랜트 사업부의 설계부 미팅을 주도했다. 임원과 팀장들이 참석한 이 자리에서 그는 올해 발생한 중대 산업재해와 여러 프로젝트의 적자 문제를 지목했다.

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특히 밤 10시쯤, 이 회장은 재택 중이었던 설계부 직원들에게도 즉시 회사로 출근하라고 지시했다. 일부 직원은 이미 퇴근한 상태였으나 회장과의 미팅을 위해 다시 사무실로 복귀해야 했다. 밤 2시가 되어서야 일부 직원이 귀가하는 모습이 방송 카메라에 포착되기도 했다.

이 같은 행동은 직원의 사생활 침해 및 강제 출근 논란으로 이어졌다. DL 그룹은 최근 3분기 실적을 발표하며 플랜트 사업부의 부진 원인을 설명한 바 있다. 샤히온(Shaheen) 프로젝트의 기간 연장과 긴급 작업으로 인한 추가 비용이 총 계획 원가에 반영되면서 분기 영업이익이 감소했다고 밝혔다.

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DL E&C의 프로젝트 적자 사유와 설계 문제

DL E&C는 이번 긴급 미팅에 대해 일부 프로젝트에서 설계상 문제가 확인되었기 때문이라고 설명했다. 이에 따라 설계 변경이나 시공 중단과 같은 긴급 대응이 필요할 수 있다는 판단 하에 직원들에게 정보를 공유하려 했다고 밝혔다.

그러나 현장에서는 이러한 설명이 실질적인 책임 추궁과 야근 강요의 핑계일 수 있다는 지적이 나오고 있다. 실제로 이번 미팅 과정에서 일부 팀장 직이 해임된 정황이 포착되기도 했으나, DL 그룹은 해당 내용에 대해 확인이 어렵다는 입장이다.

이재욱 회장은 과거에도 유사한 논란을 일으킨 바 있다. 2016년 대림산업 부회장으로 재직하던 시절, 운전자들에 대한 언어 폭력과 신체적 접촉으로 인해 노동기준법 위반 및 협박 미수 혐의로 약 1500만 원(1만 1250달러)의 과태료를 부과받기도 했다.

역사적 논란과 DL 그룹의 현재 입장

당시 이 회장은 운전자들이 거울을 통해 눈이 마주치는 것을 막으라고 지시하고 사이드 미러를 접으라고 명령해 비판을 받았다. 이러한 과거 행보가 재현되고 있다는 우려가 업계 내에서 제기되고 있다.

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DL 그룹은 이번 사태와 관련해