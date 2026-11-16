DDP디자인스토어 올해 매출 41.2% 증가, 10월까지 27억 3,400만 원

서울디자인재단은 DDP디자인스토어 1월부터 10월까지 매출이 전년 대비 41.2% 늘었다고 밝혔다. 신규 브랜드 입점과 판매채널 확대가 방문객 증가로 이어졌다.

서울시 와 서울디자인재단 (대표이사 차강희)은 DDP디자인스토어 의 올해 1월부터 10월까지 매출이 27억 3,400만 원, 방문객이 65만 4,797명으로 집계됐다고 16일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 41.2%, 방문객은 4.7% 늘어난 수치다.

DDP디자인스토어는 앞서 6일부터 15일까지 슈퍼세일을 진행했다. 서울시는 이번 성과가 서울의 문화와 상징을 담은 디자인 상품이 실생활에서 꾸준히 소비되고 있다는 점을 보여준다고 설명했다.

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DDP디자인스토어 매출 41.2% 증가 배경

DDP디자인스토어의 올해 10월까지 매출은 전년 동기 대비 41.2% 증가했다. 서울디자인재단은 올해 총 194개 디자인 브랜드의 상품 2,806종을 선보이고 온·오프라인 판매채널을 넓힌 것이 매출 증가의 배경이라고 설명했다.

인기 상품으로는 서울 스티커 콜렉션, 서울마이소울 볼캡, 해치 보조배터리 키링, 해치 오케스트라 랜덤피규어 등이 꼽혔다. 이 상품들은 서울의 정체성과 실용성을 함께 담고 있다. 예를 들어 해치 캐릭터를 활용한 보조배터리 키링은 일상에서 쓰는 소품이면서 서울을 기억하게 하는 기념품 역할을 한다.

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DDP디자인스토어는 DDP 자체 브랜드 상품과 서울 굿즈를 비롯해 홈 데코, 문구, 주방용품, 패션·잡화 등 일상에서 사용할 수 있는 디자인 상품을 함께 판매했다. 방문객들은 자신의 취향과 필요에 맞는 제품을 고르는 동시에 서울과 DDP에서의 경험을 간직할 기념품도 구입했다.

서울마이소울 벨트캡 등 신규 브랜드 인기

올해 온고와 웜그레이테일 등 신규 브랜드가 입점하면서 DDP디자인스토어의 상품 선택 폭이 넓어졌다. 그중 온고와 공동 개발한 서울마이소울 벨트캡은 한복 매듭을 현대적으로 재해석한 디자인으로 주목받았다.

해외 인플루언서가 X(옛 트위터)에 올린 착용 사진은 조회수 270만 회를 기록했다. 이후 상품 출시 직후 단기간에 초도물량 200개가 완판됐다. 서울디자인재단은 이 사례를 통해 전통 문양을 일상 패션으로 풀어낸 상품에 대한 수요가 확인됐다고 설명했다.

판매 현장에서는 선물용 상품과 전통을 현대적으로 재해석한 디자인, 1만 원대에서 3만 원대 상품에 대한 관심이 두드러졌다. DDP디자인스토어는 이러한 고객 반응을 반영해 직원 추천 코너를 운영하고, 상품의 특징과 이야기를 전달하는 안내물을 개선했다.

외국인 방문객 겨냥 기념품 판매 성과

DDP디자인스토어에서는 외국인 방문객에게 전통 문화를 현대적으로 재해석한 디자인 상품이 여행 기념품과 선물로 인기를 얻었다. 서울의 개성을 담은 상품들이 여러 품목에서 고르게 팔렸다.

구체적으로 서울스티커 콜렉션은 4,200개, 서울 4대문 4대궁 엽서는 4,500매가 판매됐다. 액막이 북어,복태 마그넷은 1,200개, 대한제국 플레잉 카드는 770개, 호작도 마그넷 오프너는 450개가 팔렸다. 해치 캐릭터 상품도 빠르게 판매됐다.

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이 같은 판매 흐름은 서울의 문화 콘텐츠가 관광객의 소비로 이어지고 있음을 보여준다. 서울시는 이를 도시브랜드 강화와 관광 활성화 정책의 실제 성과로 제시했다.

크리스마스 키프트전과 판매채널 확대 계획

DDP디자인스토어는 11월 16일부터 12월 25일까지 크리스마스 키프트전을 개최한다. 행사에서는 서울굿즈와 서울역사박물관과 함께 개발한 전통을 현대적으로 재해석한 신제품을 중심으로 연말 선물에 어울리는 상품을 선보인다.

행사 기간에는 겨울 한정 상품으로 굿사마리안레시피의 윈터 슈톨렌 스노우와 쇼콜라 2종이 판매된다. 럼에 수개월 숙성한 건과일과 아몬드 마지팬을 넣은 수제 디저트로, 가족이나 친구와 나누거나 연말 선물로 건넬 수 있도록 구성됐다. 건별로 일정 금액 이상을 구매한 고객에게는 크리스마스 해치 태그가 붙은 특별 쇼핑백이 제공된다.

상품별 판매 기간과 수량, 행사 참여 방법은 DDP디자인스토어 누리집(www.ddpdesignstore.org)에서 확인할 수 있다. DDP디자인스토어는 DDP 디자인랩 지하 2층 본점을 중심으로 아트홀 1층 라운지점, 디자인랩 1층 플레이점을 포함해 DDP 내 판매거점을 기존 1곳에서 3곳으로 늘렸다. 네이버 스마트스토어, 카카오톡선물하기, 오늘의집 등 온라인 판매채널도 확대해 고객 접근성을 높였다.

차강희 서울디자인재단 대표이사는 서울의 문화와 일상을 담은 디자인 상품이 도시의 매력을 알리고, 관광객의 관심을 소비와 기업 성장으로 연결하는 매개라고 강조했다. 차 대표이사는 서울시의 도시브랜드 강화와 관광 활성화 정책에 맞춰 국내 디자인기업의 판로를 넓히고, 서울을 찾는 발길이 지역경제의 활력으로 이어지도록 하겠다고 밝혔다.