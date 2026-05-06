DDP가 어린이 공화국으로 변신...마술과 난타 공연으로 아이들 열광

5일 어린이날을 맞아 서울 중구 동대문 디자인 플라자(DDP)가 어린이들을 위한 축제장으로 변신했습니다. 마술쇼와 난타 공연, 캐릭터 테마파크 등 다양한 프로그램으로 아이들과 가족들이 즐거운 시간을 보냈습니다. DDP는 이날 하루 동안 아이들의 꿈과 창의력을 자극하는 공간으로 변모했습니다.

오마이뉴스는 '모든 시민은 기자다'라는 모토를 바탕으로, 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'를 뉴스로 다루고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 5일 어린이날 을 맞아 서울 중구 동대문 디자인 플라자( DDP )는 거대한 '어린이 공화국'으로 변신했습니다.

평소 패션과 디자인의 첨단을 걷던 은빛 곡선의 건축물 사이로 이날은 세련된 모델 대신 알록달록한 옷을 입은 아이들의 웃음소리가 가득 찼습니다.

'우와! ' 마술사 손끝에 멈춘 아이들, 광장을 가득 메운 열기 축제의 하이라이트는 단연 야외 광장에서 펼쳐진 마술쇼와 난타 공연이었습니다. 마술사가 허공에서 비둘기를 꺼내고 손수건의 색깔을 바꿀 때마다, 바닥에 옹기종기 앉은 아이들은 입을 벌린 채 '우와!

' 하는 탄성을 쏟아냈습니다. 부모님의 손을 꼭 잡고 공연을 지켜보던 한 어린이는 'TV에서 보던 마술을 눈앞에서 직접 보니 정말 신기하고 꿈만 같아요!

'라며 연신 환호성을 질렀습니다. 뒤편에 서서 아이의 어깨를 감싸 쥔 부모들의 얼굴에도 오랜만에 여유로운 미소가 번졌습니다. 이어진 난타 공연은 축제의 열기를 더했습니다. 강렬한 북소리가 DDP의 높은 벽을 타고 울려 퍼질 때마다 관객들은 박자에 맞춰 몸을 흔들었습니다.

인파가 몰려 발 디딜 틈이 없었지만, 질서정연하게 공연을 관람하는 시민의식도 돋보였습니다. 캐릭터 테마파크로 변신한 실내, '지루할 틈이 없어요' 실내로 들어서면 또 다른 세상이 펼쳐졌습니다. 인기 캐릭터 '베베핀'과 함께하는 '드림랜드' 전시관에는 입장을 기다리는 가족 단위 관람객들의 줄이 길게 늘어섰습니다. 대형 캐릭터 조형물 앞에서 기념사진을 찍기 위해 기다리는 시간조차 아이들에겐 축제의 일부인 듯 즐거워 보였습니다.

그림 그리고 피아노 치고... 디자인 거리에서 피어난 창의력 DDP 곳곳은 단순한 관람을 넘어 아이들이 직접 참여하는 체험의 장이었습니다. 커다란 가벽에 자유롭게 낙서하며 그림을 그리는 공간, 광장 한복판에 놓인 피아노를 연주하는 아이들의 모습은 '디자인 플라자'라는 이름에 걸맞은 창의적인 풍경을 연출했습니다. 미세먼지 없는 맑은 하늘 아래, DDP의 독특한 건축물과 만개한 꽃들 사이로 흐르는 인파는 그 자체로 하나의 장관이었습니다.

아이들을 위해 이곳을 찾았다는 한 학부모는 '사람이 많아 조금 힘들기도 하지만, 아이가 마술쇼를 보며 즐거워하는 모습을 보니 오길 잘했다는 생각이 든다'며 소감을 전했습니다. 어린이날의 주인공인 아이들에게 DDP는 오늘 하루, 거대한 우주선이자 꿈이 현실이 되는 놀이터였습니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

어린이날 DDP 마술쇼 난타 공연 창의력

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

사교육 줄이려면 “학교에서 ‘선행학습’ 해야한다” 파격 주장, 왜?“적어도 학교 방과후 수업에선 선행학습을 하게 해야 합니다.” 강명규 스터디홀릭 대표(국가교육위원회 대입개편특위 위원)는 지난 24일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서...

Read more »

[이지 사이언스] 과학기술로 재탄생한 전통문화, 디지털로 도약 꿈꾼다(서울=연합뉴스) 조승한 기자=지난 6월 서울 동대문디지털플라자(DDP)에서 폐막한 '까르띠에, 시간의 결정' 전시회.

Read more »

[설 연휴 갈만한 전시]‘국보 예술’도 있다네길어진 설 연휴, 무엇을 할지 고민이라면 가족과 함께 전시장 나들이는 어떨까. 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리고 있는 ‘구름...

Read more »

쿠키런·핑크퐁 보러 120만명 북적…동대문 패션상권 활기서울경제진흥원 DDP 쇼룸 개관 1주년글로벌IP와 협업 전시기획'밤에만 바쁜 동대문'은 옛말'낮 도매시장' 문화 만들고패션 창업자 양성소로 우뚝촬영스튜디오 예약률도 90%성수·홍대 수준 활성화 목표알리바바와 라이브커머스인플루언서 마케팅도 병행

Read more »

‘K-굿즈 헌터스라면? 여기로’ 2025 대한민국 관광기념품 박람회 개막문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)가 오는 21일부터 23일까지 3일간 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1·2관에서 ‘2025...

Read more »

‘Haechi and Soul Friends’, will illuminate the exterior of Seoul DDP on winter nightsThe Seoul Metropolitan Government announced on the 16th that from the 18th to the 31st, at the Dongdaemun Design Plaza (DDP) ‘Seoul Light DDP 2025 ...

Read more »