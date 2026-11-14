DARPA와 칼텍 자율 로봇, 우주 궤도에서 안테나 조립 성공

DARPA와 캘리포니아공대 연구진이 개발한 자율 조립 로봇이 지구 궤도에서 인간 개입 없이 안테나를 조립하는 데 성공했다. 우주 태양광 발전소 건설을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다.

미 국방고등연구계획국( DARPA)과 캘리포니아공대 (칼텍)는 자율 작동 로봇이 지구 궤도에서 인간 개입 없이 장비를 조립하는 데 성공했다고 밝혔다. 이 로봇은 지난 3월 미국 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 발사되어 고도 약 500㎞에서 안테나를 조립하는 시연을 진행했다. 이는 역사상 인간이 아닌 존재가 우주에서 무언가를 조립한 최초의 사례로 기록되었다.

자율 조립 로봇의 궤도 시연 성과

이 자율 로봇이 우주에서 조립한 대상은 지름 1.4미터짜리 원형 안테나였다. 안테나 중앙 부위는 배구 네트나 그물 같은 구조의 캡톤 소재로 제작되었으며, 이를 넓게 펼치기 위해서는 복합섬유 소재 막대 여러 개를 일일이 연결해야 했다. 로봇은 이 과정에서 안테나를 막대에 꼼꼼히 끼워 넣은 뒤, 막대를 벌려 안테나를 전개하는 일련의 작업을 혼자서 수행했다. 비록 기술적 제약으로 안테나의 전체를 완전히 펼치지는 못했으나, 인류가 우주에서 스스로 구조물을 만드는 새로운 장을 열었다는 점에서 의미가 크다.

Also read [선데이 칼럼] 미·중에 의해 나눠지는 과학기술 세계

휴머노이드가 아닌 독특한 설계 형태

이번에 등장한 로봇은 인간과 닮은 휴머노이드 형태가 아니다. 머리와 몸통, 다리가 없으며, 지상 실험 영상에서는 리어카 크기의 덩치에 잡다한 물건이 올라간 책상과 같은 모습을 하고 있다. 다양한 크기와 모양의 부품 및 전선이 여기저기에 꽂혀 있는 이 장치는 특정 임무에 최적화된 형태로 설계되었다. SF 영화 '컨택트'에서 묘사된 것처럼 인간이 직접 우주 작업복을 입고 위험한 조립 작업을 수행해야 했던 과거와 달리, 이 로봇은 사람 대신 그 위험한 임무를 수행할 준비가 된 존재임을 증명했다. 이러한 자율성은 향후 더 복잡한 우주 임무에서 인간의 안전을 보장하면서도 효율성을 극대화할 수 있는 가능성을 시사한다.

Advertisement

대량 투입을 통한 우주 구조물 건설 가속화

이 로봇의 등장은 대규모 우주 구조물 건설 방식에 변화를 가져올 전망이다. 현재 국제우주정거장(ISS)은 우주비행사들이 직접 원통형 모듈을 이어 붙여 1998년부터 2011년까지 13년 동안 구축했다. 길이가 108미터에 달하는 이 구조물은 안전 문제 등으로 인해 한 번에 두 명씩의 인력이 투입되었으며, 조립 기간이 매우 길었다. 반면, 이 자율 로봇은 안전 관리 부담이 적어 수십 대에서 수백 대가 동시에 투입될 수 있으며, 24시간 중단 없이 작업할 수 있다. 연구진은 수킬로미터 길이의 물체도 조립할 수 있을 것으로 전망하며, 우주 건설 속도가 획기적으로 빨라질 것이라고 밝혔다.

우주 태양광 발전소 건설의 핵심 도구

특히 이 로봇이 기대되는 분야는 우주 태양광 발전소 건설이다. 우주 태양광 발전소는 대형 인공위성에 부착된 전지판에서 생산한 전기를 지상으로 무선 전송하는 시설로, 날씨에 구애받지 않고 상시 전력을 공급할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 발전량을 늘리기 위해서는 매우 큰 태양 전지판을 우주에 설치해야 하는 기술적 난제가 있었다. 기존에는 우주에서 이러한 대형 구조물을 조립할 방법이 마땅치 않았다. DARPA와 칼텍 연구진은 이 로봇이 우주 태양광 발전소의 초대형 전지판 구축에 핵심적인 역할을 할 수 있다고 판단했다. 또한, 우주 망원경과 같은 다른 대형 구조물을 지구 궤도나 달 등에 배치하는 데에도 활용될 것으로 예상되어, 인류의 우주 진출 범위를 넓히는 데 기여할 것이다.