Doordash and Uber Eats Drivers' Minimum Wage Bill Failed

The bill to apply the minimum wage to drivers of companies like DoorDash and Uber Eats failed in the fifth plenary meeting of the Minimum Wage Committee.

세종=연합뉴스 김주성 기자=권순원 최저임금위원장이 11일 정부세종청사 최저임금위원회에서 열린 제5차 전원회의를 주재하고 있다. 세종=연합뉴스 옥성구 기자=택배·배달기사 등 도급제 근로자에 대한 최저임금 적용이 또다시 불발됐다.

근로자·사용자·공익위원 9명씩 총 27명으로 이뤄진 최저임금위원회는 11일 정부세종청사에서 제5차 전원회의를 열어 도급제 근로자에게도 최저임금을 적용할지를 표결에 부쳤지만, 찬성 11표, 반대 15표, 무효 1표로 부결됐다. 도급제는 계약에 따라 일의 성과·물량에 맞춰 보수를 받는 근로 형태다. 택배·배달기사, 대리운전기사, 학습지 교사 등 특수고용·플랫폼 근로자가 대표적이다. 근로자 측은 기본권 보장과 저임금 구조 완화 등을 이유로 도급제 근로자에 대한 최저임금 적용을 건의했지만, 번번이 무산됐다.

김 장관은 심의요청서에서"최저임금을 시간·일·주·월 단위로 정하는 것이 적당하지 않다고 인정되는 도급제(또는 유사 형태) 임금 근로자에 대해 최저임금을 따로 정할지 여부를 검토해달라"고 명시했다. 도급제 근로자에 대한 최저임금 적용이 '공짜 노동'을 줄이고, 무리한 운용을 막아 각종 위험으로부터 생계와 생존을 지켜줄 최소한의 안전망이 될 수 있다며 적용 확대를 주장했다. 사용자 측은 최저임금 적용 대상은 근로기준법상 근로자인데 도급제 근로자 상당수는 개인사업자이기 때문에 최저임금위 논의 대상조차 될 수 없고, 최저임금 적용을 확대하면 소상공인 등 부담이 가중된다고 반대했다.

한국노동조합총연맹(한국노총)은 이날 성명을 통해"저임금 취약노동자 보호라는 최저임금 제도의 본래 취지를 외면한 이번 결정에 깊은 유감을 표한다"며"노동시장 양극화를 완화하고 사회안전망을 확대해야 할 최저임금위의 책무를 저버린 실망스러운 결정"이라고 비판했다. 다음 회의에서는 사용자 측이 주장하는 업종별 구분 적용 여부가 논의된다. 업종별 구분 적용 논의가 끝나면 노사 양측에서 내년도 최저임금 최초 요구안을 제시할 전망이다. 최저임금 법정 심의 시한은 노동부 장관의 심의 요청을 받은 날로부터 90일 후인 6월 말이다. 하지만 대체로 시한을 넘겨 7월까지 심의가 이어지는 경우가 많았다





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