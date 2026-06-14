Death of Renowned British Artist David Hockney

The renowned British artist David Hockney passed away at the age of 88. He was known for his innovative and groundbreaking works in modern art. The news of his passing was announced by Charles III, the British monarch, in a statement.

1998년 미국 그랜드 캐년에서 데이비드 호크니. 사진 리차드 슈미트 노란 크록스를 신고 궁 행사를 밝혔듯, 천재성을 가뿐하게 입었던 사람. 지난 11일(현지시간) 88세로 세상을 뜬 영국의 현대미술 거장 데이비드 호크니에 대해 찰스 3세 영국 국왕은 12일 이같은 애도 성명을 냈다.

〈중앙선데이 6월 13일자 14면〉 찰스3세, 캘리포니아 주지사 등 추모 메시지 찰스 3세는 2022년 11월 버킹엄궁에서 열린 오찬에 호크니가 격식 없는 신발을 신고 참석한 일을 떠올렸다. 2022년 11월 런던 버킹엄궁에서 찰스 3세와 만난 데이비드 호크니. AP=연합뉴스 89세 생일을 한 달 앞두고 별세한 호크니에 대해 세계 각지에서 애도가 이어지고 있다. 그가 많은 대표작을 남긴 미국 캘리포니아주도 예외는 아니다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 ‘로스앤젤레스에 이주해 온 영국인 호크니는, 캘리포니아의 햇살을 흡수해 그 따스함을 세상에 10배로 되돌려줬다’고 기렸다.

호크니의 작품 150여점을 소장하고 있는 LA카운티미술관 스테피나 배런 수석 큐레이터는 LA타임스에 ‘전 세계인에게 LA는 언제나 호크니가 창조한 이미지를 통해 기억될 것’이라며 ‘그는 세상을 경이롭고 기쁨으로 채워보는 능력이 있었다’고 돌아봤다. 1967년 LA에서 그린 ‘더 큰 첨벙’을 소장하고 있는 영국 국립 테이트 브리튼의 앨릭스 파쿼슨 관장은 BBC 방송에서 ‘고인은 우리가 미처 깨닫지 못한 것들을 바라보는 기쁨을 가르쳐 줬다’고 평했다. 살아있었다면 90세를 맞았을 내년, 테이트 브리튼에서는 호크니의 대규모 전시가, 테이트 모던 터바인홀에서는 그의 멀티미디어 작품 전시가 예정돼 있다.

팔순이던 2017년 테이트 브리튼에서 열린 호크니 전시는 50만 관객을 기록했다. 뉴욕 메트로폴리탄 미술관, 파리 퐁피두센터 공동 기획이었다. 1964년 LA의 호크니. 사진 데이비드 호크니 1937년 영국 브래드퍼드에서 태어난 호크니는, 반항아이자 혁신가였다. 왕립예술대학(RCA) 재학 당시 에세이 한 편을 내지 않아 졸업요건을 못 채웠지만, 학교가 교칙을 고쳐 최고 영예인 금메달을 수여했다. 1964년 미국 LA로 건너가 눈부신 햇살 속 수영장에서 자기만의 낙원을 찾았다. 1970년대 폴라로이드 카메라를 이용한 콜라주를 제작한 데 이어, 복사기와 팩스기로 만든 작품도 전시했다.

만년에는 아이폰과 아이패드를 이용해 그렸다. 팀 쿡 전 애플 최고경영자(CEO)는 ‘창의력에는 한계가 없다는 걸 보여줬고, 아이패드를 우리 시대 가장 생동감 넘치는 예술 작품을 위한 캔버스로 탈바꿈시켰다’고 기렸다. 2013~2014년 국립현대미술관 과천에서는 ‘데이비드 호크니: 와터 근처의 더 큰 나무들’을 통해 호크니가 고향 마을의 이른 봄을 50개 캔버스에 담은 12m 대작을 전시했다. 2019년에는 서울시립미술관에서 아시아 첫 대규모 개인전을 열어 30만 관객몰이를 했다. 2023년에는 서울 고덕동 라이트룸서울에서 몰입형 전시 ‘데이비드 호크니: 비거 앤 클로저(Bigger & Closer)’도 열렸다. 기술에 열려 있는 그가 3년간 기획한 전시였다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Hockney British Artist Modern Art Innovative Works Death Charles III British Monarch Statement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[SBS Star] 'Light Eater' DAWN's Father Is a Chef & His Brother Weighs over 100 Kg?K-pop artist DAWN, who is known to be a light eater with no appetite, revealed an unexpected fact about his family.

Read more »

[자막뉴스] 아기 7명 연쇄살해 영국 '악마 간호사' 종신형 선고A British court has sentenced Lucy Letby, a nurse who ...

Read more »

Suzuki Cityumi, CEO of 7-Eleven, Dies at 93Suzuki Cityumi, the former CEO of 7-Eleven and a renowned figure in the convenience store industry, passed away at the age of 93.

Read more »

Georges Buelitz's Final Exhibition in VeniceGeorges Buelitz, a renowned artist from Germany, held his final exhibition in Venice before passing away. The exhibition featured his works, including a self-portrait titled 'The Angels Have Gone' and portraits of his wife, Elke.

Read more »

Former Seoul University Professor Dies at 73Professor Emeritus of Political and International Relations, Seoul University, passed away at the age of 73.

Read more »