CXMT 4F² D램 양산 계획과 한국 메모리 반도체 업계의 딜레마

중국 CXMT의 4F² 구조 D램 양산 계획이 밝혀지며 한국 기업들의 전략적 판단이 주목받고 있습니다. 초호황기의 기회비용과 장기적 기술 경주차이 분석됩니다.

중국 메모리 반도체 기업 CXMT 가 4F²(포에프스퀘어) 구조를 적용한 차세대 서버용 DDR5 RDIMM 을 연말까지 출시할 계획임을 공식 밝혔다. 이는 업계의 예상보다 빠르게 차세대 미세화 기술을 상용화 단계로 끌어올리겠다는 신호로, 글로벌 반도체 지도에 새로운 변수를 던지고 있다. CXMT 는 엔지니어링 샘플 검증을 마쳤으며, 고객사 검증 결과와 시장 수요에 따라 양산을 점진적으로 추진하겠다고 밝혔다.

랩 기술과 양산 기술의 괴리와 수율 문제

CXMT가 발표한 4F² D램은 웨이퍼 위의 반도체를 더 작게 만들어 기존 6F² 대비 셀 면적을 33% 줄일 수 있는 기술이다. 하지만 CXMT의声明이 단순한 기술 우위를 의미하는지는 신중하게 판단해야 한다. 이는 아직 시험용 웨이퍼에서 구조 구현에 성공한 단계로, 본격적인 양산을 위한 기술적 검증이 진행 중인 것이다.

Also read “하이닉스도 美 투자하는데, 中 메모리 쓴다고?”…애플에 서약서 쓰라는 美의회

삼성과 SK하이닉스 또한 4F² D램 양산에 필요한 기술적 역량을 갖추고 있을 가능성이 높지만, 현재 상황을 고려하면 즉각적인 전환은 신중할 수밖에 없다. 구조 변경은 장비와 생산라인의 대대적인 수정을 요구하며, 글로벌 메모리 반도체 초호황 상황에서 기존 라인 일부를 포기하고 새로운 공정을 도입하는 것은 큰 기회비용을 발생시킨다.

더불어 새로운 기술은 초기 수율 저하를 피할 수 없으며, 이는 실제 원가 상승으로 이어질 수 있다. 이론적으로 셀 면적이 줄어들면 원가 절감 효과가 있지만, 수율이 낮은 초기 단계에서는 오히려 비용이 더 들 수 있으며 수율을 끌어올리는 데 상당한 시간이 소요된다.

Advertisement

중국 서버 시장 점유율 확대를 위한 마케팅 전략

CXMT가 4F² 구조를 채택한 제품이 서버용 DDR5 RDIMM인 점은 전략적 의미를 가진다. 현재 서버용 DDR 시장은 삼성전자와 SK하이닉스가 지배하고 있으며, CXMT는 이 시장에서 아직 낮은 인지도를 보유하고 있다. 따라서 4F² 기술을 선도함으로써 자사 기술력을 입증하고 중국 내 서버 기업과의 협력을 강화하려는 의도가 깔려 있다.

CXMT의 잠재적 고객은 화웨이, 알리바바, 텐센트 등 중국 하이퍼스케일러나 서버 제조사일 가능성이 크다. 이들은 평소 한국 기업의 제품을 사용하지만, CXMT가 첫 4F² D램 생산 기술을 갖추게 되면 기술적 우수성을 앞세워 국산 제품 선택을 정당화할 수 있다. 이는 스마트폰용 LPDDR6 공급에서 샤오미와 함께 세계 최초 상용화 타이틀을 얻은 경험과 맥을 같이한다.

현재는 메모리 부족으로 한국 기업이든 중국 기업이든 제품을 만들면 모두 팔리는 시장이지만, 공급 과잉 시기가 오면 중국 기업들은 국산 메모리 반도체를 선택할 확률이 높아진다. CXMT는 큰 그림을 보고 지금 기술 마케팅을 펼치며 장기적인 시장 점유율 확보에 나서고 있는 것이다.

혁신가의 딜레마와 미국 제재 우회 전략

한국 기업들이 4F² D램 양산을 미루는 것은 전형적인 혁신가의 딜레마다. 추격 기업인 CXMT는 기존 기술 유지로 잃을 것이 적지만, 선도 기업인 한국 기업들은 혁신 과정에서 막대한 기회비용을 감수해야 한다. 반면 CXMT는 4F² 도입을 통해 마케팅 효과와 함께 양산 경험 축적이라는 큰 이익을 얻을 수 있다.

Advertisement

또한 CXMT는 미국 정부의 수출 규제 문제로 ASML의 EUV 장비를 사용하지 못해 원가 경쟁력에서 불리하다. 4F² 기술은 EUV 없이도 공정 단축을 통한 원가 절감을 가능하게 하는 대안으로, 중국 기업들이 제재를 우회하기 위해 선택한 전략일 수 있다. 낸드플래시 기업 양쯔메모리(YMTC)가 내년에 D램 시장에 진출하며 4F² 기술을 적용할 것이라는 보도도 중국 차원의 기술 밀착 현상을 보여준다.

마이크론은 4F² 도입에 부정적이며 SK하이닉스 또한 아직 이른 기술이라고 판단하고 있다. 초호황기에는 6F² 기술로 수익을 극대화하고 이를 미래 투자에 사용하는 것이 현명하다는 입장이다. 그러나 8인치 웨이퍼 확대 당시 1, 2위 순위가 바뀐 교훈처럼, CXMT의 선제적 도입이 장기적으로 가격 경쟁력 격차로 이어질 수 있어 주시해야 한다.