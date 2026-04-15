CU 편의점 화물연대 파업 장기화…점주들 매출 급감 호소

전국민주노동조합총연맹 화물연대 파업으로 인해 CU 편의점 가맹점주들이 매출 감소와 폐기 상품 증가로 심각한 피해를 호소하고 있다. 물류 차질로 인해 상품 입고가 지연되면서, 특히 유통기한이 짧은 상품들의 폐기량이 늘어나고 있다. 점주들은 파업 장기화에 따른 경제적 피해를 우려하며, BGF리테일과 화물연대의 원만한 합의를 촉구하고 있다.

지난달 19일 BGF리테일 이 운영하는 편의점 CU에 방탄소년단(BTS) 컴백을 반기는 현수막이 걸려있었다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 화물연대 의 편의점 지부 CU 지회가 이달 7일부터 무기한 총파업에 돌입하면서 CU 가맹점주 들이 매출 피해를 호소하고 있다. 샌드위치, 삼각김밥, 간편식 등 냉장, 냉동 물류상품의 입고 시기가 불확실해져 폐기 상품이 늘고, 일반 물류상품도 제때 입고되지 않기 때문이다.

15일 경기도 평택시에서 CU 가맹점을 운영하는 이상운씨는 이번 화물연대 파업 영향으로 손님 수가 파업 전보다 60% 줄었다고 밝혔다. 이 씨는 상품이 원활하게 입고되지 않아 매장 전체 매출도 평소보다 20~30% 정도 떨어졌다고 말했다. 평택시 내 다른 CU 점주 A씨도 파업 전 하루 매출이 약 160만원에서 현재는 약 130만원으로 떨어졌다고 했다. A씨는 저온 상품은 당일 밤과 다음날 오전 두 번에 걸쳐 들어오는데, 기존에 상품을 공급받던 물류센터가 파업해 더 먼 곳에서 상품을 들여오게 됐다며 삼각김밥이나 도시락 등 유통기한이 짧은 상품은 타격이 커 파업 이후로 절반은 폐기하고 있다고 호소했다.

지난해 10월 14일 서울의 한 CU 편의점에 빵이 진열되어 있는 모습을 보였다. 현재 화물연대 편의점지부는 경기도 화성시, 안성시를 비롯해 전남 나주시, 경남 진주시 물류센터에서 차량의 출입을 막고 배송을 거부하고 있다. 이번 파업은 일주일 넘게 이어지고 있지만, 정작 협상은 지지부진한 상황이다. 화물연대는 배송기사들의 처우개선을 주장하며 BGF리테일의 물류 자회사 BGF로지스를 향해 직접 교섭을 요구하고 있다.

BGF리테일 측은 각 물류센터와 운송사, 특수고용노동자인 배송기사 간 3자 계약 형태라 계약 사항에 직접 관여할 수 없다며 난감함을 드러냈다. 또 화물연대 측이 과도하다고 주장하는 상하차 업무에 관해서도 계약서에 배송업무 수행을 위해 수반되는 상차 및 하차 업무도 본 계약의 범위에 포함된다는 항목이 명백하게 적혀 있다고 해명했다.

지난해 6월 25일 서울의 한 CU 편의점의 모습이 보였다. 양측의 이견이 좁혀지지 않는 상황 속에서 점주들은 피해가 점점 커질 것을 우려하고 있다. 경기도 안성시 내 CU 점주 B씨는 맥주, 소주 등 주류 품목은 주류 면허가 있는 차량이 배송을 맡아야 하다 보니 화물기사 대체 인력을 구하기 어려워서인지 물류가 더 안 들어온다며 최근 이틀 동안 주류나 담배 등 일부 기호식품이 아예 들어오지 않아 매대가 비었는데 사태가 길어지면 매출 타격도 커질 것이라고 말했다. 김미연 CU가맹점주연합회 회장은 현재 화물연대 파업이 다른 물류센터로 이관된 상품 배송까지도 막고 있어 수도권 전역의 CU 가맹점이 피해를 볼 수 있는 상황이라며 폐기 손실과 매출 감소를 떠안아야 하는 자영업자들의 절실함을 알리고자 연합회 차원에서 16일 국회 앞 기자회견을 열 것이라고 말했다.

CU 가맹점주들은 화물연대 파업으로 인한 물류 차질로 큰 어려움을 겪고 있다. 특히, 유통기한이 짧은 상품의 폐기량이 늘어나고, 매출 감소로 인해 생계에 위협을 받고 있다는 점을 강조했다. 점주들은 파업의 장기화로 인한 경제적 피해를 최소화하기 위해 적극적인 해결책 마련을 촉구하고 있다. 이번 사태는 편의점 업계의 물류 시스템의 취약성을 드러내는 동시에, 노동 문제와 자영업자의 어려움을 동시에 보여주는 사례로 해석될 수 있다.

가맹점주들은 BGF리테일과 화물연대 간의 원만한 합의를 통해 물류 정상화가 이루어지기를 간절히 바라고 있다. 이러한 상황은 소비자들에게도 불편을 초래하고 있으며, 편의점 이용에 대한 불안감을 야기할 수 있다. 이에 따라, CU 측은 물류 대책 마련에 적극적으로 나서야 할 필요성이 제기되고 있다. CU 가맹점주들의 생존권 보장을 위한 대책 마련과 소비자들의 불편을 최소화하기 위한 노력이 절실하다. 또한, 이번 사태를 통해 편의점 업계는 물류 시스템의 효율성을 높이고, 유사 사태 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 할 것이다. 장기적으로는, 노사 간의 상생 방안을 모색하고, 자영업자와 상생할 수 있는 구조를 만들어야 한다. 이번 파업은 편의점 업계 전반에 걸쳐 긍정적인 변화를 이끌어내는 계기가 될 수 있도록 노력해야 할 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CU 편의점 화물연대 파업 매출 감소 폐기 물류 가맹점주 BGF리테일

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

편의점 ‘이것’ 20대는 보고 골랐지만, 50대는 ‘앱’을 켰다편의점 와인예약 구매 서비스 이용자가 모바일 쇼핑에 익숙한 20대보다 중장년층인 50대 비중이 오히려 더 높은 것으로 나타났다. 평소 모바일 이용률이나 편의점 방문 비율에서도 20대가 50대보다 월등히 높은 것을 염두에 두면 의외의 결과다.

Read more »

면접관은 아무나 하나…기업들 “면접관도 면접 본다”기업들이 성차별 면접, 갑질 면접 등 여파에 바짝 긴장한 바람직한 분위기가 형성되고 있습니다 최근 사내 면접관 교육을 강화하는 기업들이 늘어나고 있다. 지난달 동아제약 성차별 면접으로도 한 차례 불거진 ‘면접관 리스크’가 점점 중요해지면서다.

Read more »

시네빔·골프채·아이패드…편의점서 빌려쓴다대여료는 상품에 따라 1000원대에서 5000원대로 다양하다. 즉시 대여가 가능한 상품의 하루 대여료는 갤럭시워치4가 900원, 다이슨 헤어드라이어 1800원, 시네빔 2400원, 아이패드프로 5세대 4700원 등으로 책정됐다.

Read more »

편의점 자가진단키트 6000원 판매 첫날…'1시간 만에 동났다''입고된 지 1시간 만에 다 나갔어요.' 편의점과 약국에서 낱개로 소분한 자가검사키트 판매가 시작됐지만 검사키트를 구하기는 쉽지 않았다.

Read more »

폭우 내린 중부 지방 편의점에서 불티 난 생필품 4가지중부 지역에 집중호우가 쏟아진 8일 이후 편의점에선 예상 밖의 물건들이 불티나게 팔려나갔습니다.

Read more »

케로로까지 나왔다, 다음은 ‘원피스 빵’?CU, 애니 ‘개구리 중사 케로로’ 캐릭터 빵 출시16년 만에 재출시…82종 띠부씰 무작위 동봉

Read more »