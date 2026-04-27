CU 진주 물류센터 배송 기사, 화물연대 조합원 충돌 후 살인 피의자…구조적 문제점 드러나

BGF리테일의 무리한 대체 차량 투입과 부실한 안전 관리 속에 발생한 CU 진주 물류센터 배송 기사-화물연대 조합원 충돌 사건. 배송 기사가 살인 피의자가 되면서 CU 물류 시스템의 구조적인 문제점이 수면 위로 드러났습니다.

2026년 4월 27일 발생한 충격적인 사건은 CU 진주 물류센터 앞에서 농성 중인 화물연대 조합원을 친 배송 기사 임 씨가 살인 피의자가 되면서 시작되었습니다. 임 씨는 휴일을 포기하고 특근을 자원했지만, 예상치 못한 비극에 휘말린 것입니다.

이번 사건은 BGF리테일이 화물연대의 정당한 교섭 요구를 무시하고 무리하게 대체 차량을 투입한 결과로 비판받고 있습니다. 더욱이 BGF리테일 측은 대체 차량 투입 전 이미 화물연대와의 충돌 가능성을 인지하고 있었던 정황이 드러나면서 논란이 더욱 커지고 있습니다. 사건 당일, 임 씨는 화물연대 파업으로 인해 진주 센터 배송이 중단되자, BGF로지스로부터 긴급 지원 배송 요청을 받았습니다. 그는 기존 근무지인 기장 센터에서 1시간 30분 거리에 떨어진 진주 센터로 향했습니다.

진주 센터 도착 후, 화물연대 조합원들이 출입구를 막아 배송이 지연되자, 다음 날 오전 재차 출차를 시도했습니다. 선두 차량으로 진입하던 중, 경찰의 도움으로 센터를 빠져나왔지만, 화물연대 조합원들이 차량에 따라붙으며 위협적인 상황이 전개되었습니다. 임 씨는 경찰 조사에서 “겁이 나고 혼란스러워서 빨리 나가야겠다는 생각뿐이었다”고 진술하며, 고의적인 충돌 의도는 없었다고 주장했습니다.

그러나 안전 교육 과정에서 BGF로지스 측으로부터 ‘중간에 틈을 주지 말고 일렬로 진행하라’는 지시와 함께 ‘화물연대 조합원의 저항에 대응하지 말라’는 주의를 받은 사실이 밝혀지면서, 회사의 부실한 안전 관리와 무리한 업무 지시가 사고의 원인으로 지목되고 있습니다. 임 씨는 결국 살인 및 특수상해 혐의로 구속되었으며, 영장실질심사에서 “죄송하다”는 말만 반복했습니다. 임 씨의 동료들은 탄원서를 통해 그의 성실함을 증언하며 선처를 호소하고 있습니다. 임 씨는 평소 꼼꼼하고 성실하게 업무를 수행하며, 추가 수입을 위해 자발적으로 지원 배송에 참여하는 경우가 많았습니다.

그러나 열악한 노동 환경과 낮은 임금, 그리고 불안정한 고용 상태는 그를 끊임없이 특근과 지원 배송에 매달리게 만들었습니다. 이번 사건은 CU 물류 시스템의 구조적인 문제점을 드러내는 계기가 되었습니다. CU의 물류 시스템은 원청-물류자회사-하청 운송사-배송 기사로 이어지는 복잡한 다단계 하청 구조를 가지고 있으며, 배송 기사는 실질적으로 BGF리테일과 BGF로지스의 통제를 받으면서도 불안정한 고용 상태에 놓여 있습니다.

화물연대는 이번 사건과 관련하여 사망 조합원의 명예 회복, 진상 규명, 책임자 처벌, 그리고 배송 기사의 노동 조건 개선 등을 요구하며 BGF리테일과 교섭을 진행하고 있지만, 아직까지 합의에 이르지 못하고 있습니다. 이번 사건을 통해 드러난 문제점을 해결하고, 배송 기사들의 안전과 권익을 보호하기 위한 근본적인 대책 마련이 시급합니다





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CU BGF리테일 화물연대 배송 기사 진주 물류센터 교섭 사고 구속 탄원서 하청

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