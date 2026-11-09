COP31서 채택 예정인 안탈리아 AI 서약, 한국의 동참 요구 확산

유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 AI 데이터센터 환경 규제를 논의하며 한국 정부의 안탈리아 AI 서약 동참과 지속 가능한 AI 정책 마련이 촉구되고 있다.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회( COP31)가 개막된 가운데, 시민사회 단체들이 인공지능 데이터센터의 환경 부하를 줄이기 위한 국제적 규제 강화를 촉구하고 나섰다.

9일 기준 튀르키예 안탈리아에서 진행 중인 이번 총회에서 핵심 쟁점 중 하나는 AI 확산에 따른 막대한 에너지 및 수자원 소비다.

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이에 따라 한국 정부에게 데이터센터 관련 환경 규제를 도입하고 자발적 국제 서약인 안탈리아 AI 서약에 동참할 것을 요구하는 목소리가 높아지고 있다.

안탈리아 AI 서약의 핵심 내용과 국제적 의미

안탈리아 AI 서약은 COP31 의장국인 튀르키예가 주도하여 추진 중인 자발적 국제 협력 방안이다.

이 서약의 주요 내용은 데이터센터에 공급되는 에너지를 저탄소 에너지원으로 전환하고, AI 시스템이 유발하는 에너지 및 환경 영향 관련 정보를 투명하게 공개하도록 하는 것이다.

법적 구속력은 없으나, AI 산업의 기후 및 환경 영향을 관리하기 위한 국제사회의 정책 방향성을 제시한다는 점에서 의미가 크다.

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이러한 움직임은 데이터센터의 급증하는 에너지 수요가 국제적 우려로 대두됨에 따라 추진되고 있다.

데이터센터의 에너지 및 물 소비 현황과 미래 전망

데이터센터는 서버, 저장장치, 냉각설비 등을 24시간 가동하여 막전력을 소비한다.

지난 4월 국제에너지기구(IEA)는 AI가 빠르게 성장하는 시나리오를 가정할 때, 데이터센터의 전력 소비량이 2035년까지 1700TWh를 넘어설 것으로 전망했다.

또한 세계 전력 수요 중 데이터센터가 차지하는 비중은 현재 1.5%에서 2035년 4.4%까지 증가할 것으로 예측된다.

물 부족 문제 또한 심각한데, AI 학습용 고성능 반도체는 연산 과정에서의 열을 식히기 위해 대량의 물을 필요로 한다.

전 세계 데이터센터의 약 25%가 연중 물 부족을 겪는 지역에 위치해 있어 수자원 부담이 가중되고 있다.

전력 수요 증가는 화석연료 발전 의존도를 높여 온실가스 배출 증가로 이어진다.

IEA는 데이터센터의 온실가스 배출량이 2035년 현재 수준의 두 배로 늘어날 것으로 내다봤다.

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주요국의 규제 강화와 한국의 규제 완화 대비

유럽연합(EU)은 일정 규모 이상의 데이터센터에 에너지 사용량, 효율, 재생에너지 사용량, 물 소비량, 폐열 재활용 정보를 의무 공개하도록 규제했다.

중국 역시 데이터센터의 전력효율 지수(PUE)를 1.5 미만으로 낮추고, 신규 데이터센터는 전력의 80% 이상을 녹색전력으로 조달하도록 했다.

미국도 주와 지역 차원에서 데이터센터 관련 규제가 강화될 것으로 예상된다.

반면 한국 정부는 3대 메가프로젝트를 통해 2035년까지 AI 데이터센터 규모를 18.4GW로 확대하며 인허가 절차를 간소화하고 있다.

다만 전력, 물 사용량, 온실가스 배출을 관리할 구체적인 제도는 아직 마련되지 않은 상태다.

시민단체의 주장과 향후 정책 방향 요구

녹색전환연구소, 참여연대, 환경정의, 서울환경연합 등은 이날 성명을 통해 한국 정부의 안탈리아 AI 서약 동참을 촉구했다.

단체들은 한국이 데이터센터 증설을 위한 규제 완화와 속도전에 머물러서는 안 된다고 지적했다.

지난해 감사원이 국내 데이터센터 현황자료 관리체계가 미흡하다고 지적했지만, 과학기술정보통신부에서 후속 조치가 취해지지 않은 점도 문제다.

시민사회는 한국 정부가 지속 가능한 AI를 위한 실질적 행동에 나서고, 기후·환경 규제 도입 방향을 명확히 해야 한다고 강조했다.