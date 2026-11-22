튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31에서 주요 안건인 화석연료 퇴출 조항이 삭제되며 합의가 지연되고 있습니다. 각국 이해관계자의 팽팽한 대립 속 기후행動과 재원 논의가 교착 상태를 보이고 있습니다.

21일(현지시간) 튀르키예 안탈리아 에서 열린 제31차 유엔 기후변화협약 당사국총회( COP31)가 예정된 폐막일을 하루 넘겨도 합의점을 찾지 못하고 있습니다. 이번 총회는 지난 9일 개막하여 20일까지 진행될 예정이었으나, 최종 결정문 초안이 미흡한 상태로 협상 연장이 불가피해졌습니다.

COP31 회의 연장 및 초안 공개 지연 상황

무라트 쿠룸 COP31 의장은 20일 밤 열린 폐회 전체회의에서 결승선은 가까워졌지만 아직 도달하지 못했다며 협상 연장을 공식 발표했습니다. 그러나 의장단이 21일 오전까지 공개하기로 했던 세 번째 초안이 자정까지 나오지 않으면서, 폐막은 최소 이틀 이상 추가로 지연된 상태입니다.

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역사적으로 COP는 폐막일을 넘기는 경우가 드물지 않으나, 이번 상황은 특히 주목받고 있습니다. COP20부터 최근 11개 총회가 모두 예정 폐막일을 넘겼으며, 그중 4개 총회가 이틀간 연장되었습니다. 지금까지 가장 오래 지연된 기록은 2019년 스페인 마드리드에서 열린 COP25로, 이는 예정 시각보다 44시간 늦게 종료되었습니다.

화석연료 퇴출 삭제와 시민사회 격렬한 항의

2차 초안 공개 이후 현장의 갈등은 극에 달했습니다. 1차 초안에는 화석연료 퇴출 조항이 포함되어 있었으나, 19일 공개된 2차 초안에서는 해당 내용이 완전히 삭제되었습니다. 또한 기후변화 적응 재원을 1200억달러로 늘리겠다는 구체적인 금액 목표도 사라졌으며, 대신 의장국 튀르키예가 제안한 2035년까지 세계 최종에너지 소비에서 전기 비중을 35%로 높이는 목표와 산유국이 주장하는 탄소 포집·활용·저장 문구가 남았습니다.

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이러한 내용 변경에 국제 환경단체들로부터 강도 높은 비판이 쏟아졌습니다. 기후행동네트워크(CAN)는 성명을 통해 의장국들이 총회를 역사상 최악의 COP로 몰아가고 있다고 규정했습니다. 타스님 에솝 CAN 사무총장은 협상 테이블의 내용을 명확히 거부하며, 개발도상국의 우선순위를 고려하지 않은 해롭고 위험한 선택일 수 있다고 지적했습니다.

그린피스의 버크 부탄 튀르키예 활동가도 화석연료 단계적 폐지 회피와 탄소 포집 같은 허황된 해결책 도입, 기후 재원 축소를 비판했습니다. 20일 전체회의장 밖에서는 예술활동가네트워크 소속 아말렌 사타난타르가 목에 붉은 밧줄 올가미를 두르고 시위를 벌였으며, 이는 '실패'와 '부끄러운 줄 알라'는 문구가 적힌 피켓과 결합되어 현장 분위기를 더욱 냉각시켰습니다.

산유국 입장과 호주 의장단의 협상 역할

이번 협상 교착 상태의 핵심에는 산유국들의 강력한 반발이 자리 잡고 있습니다. 16일 공개된 18쪽 분량의 총괄 결정문 1차 초안부터 각 당사국들이 주요 조항의 포함 여부를 두고 치열하게 협상하며, 특정 문구의 최종 명문화는 불투명했습니다. 특히 탄소 포집 기술 활용과 에너지 소비 구조 조정 방안은 주요 산유국들의 이해관계와 직결되어 민감한 사안으로 작용했습니다.

호주의 기후변화·에너지부 장관이자 COP31 협상 의장인 크리스 보언은 20일 기자회견에서 복잡한 입장을 보여주며 회의를 이끌고 있습니다. 의장국 튀르키예와 호주 등 의장단이 중재자로서 역할을 수행하고 있지만, 각국이 제시한 대안 간의 괴리는 쉽게 좁혀지지 않고 있는 실정입니다.

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출입증 정지 및 향후 협상 전망

시위 활동가들에 대한 제재 조치도 이루어졌습니다. 아말렌 사타난타르는 라틴아메리카 기후단체 '콜렉티보 비엔토수르'를 통해 출입증을 발급받았으나, 그의 시위 이후 해당 단체 출입증을 소지한 인원들은 협상장 출입이 금지되었습니다. 이는 현장에서의 표현의 자유와 협상의 질서 유지 사이에서主办方가 취한 조치로 평가됩니다.

COP31은 이제 세 번째 초안 발표를 전제로 남은 일정 동안 추락하는 기후 목표치를 막기 위한 마지막 협상을 진행합니다. 시민사회와 개발도상국 측의 요구사항인 구체적인 재원 확보와 화석연료 퇴출 로드맵이 최종안에 포함될지 여부가 전 세계의 이목을 집중시키는 핵심 쟁점으로 남아 있습니다.