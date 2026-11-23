터키 안탈리아서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 합의문 채택 없이 종료됐다. 산유국의 과도한 영향력과 선진국의 재원 부담 거부로 인한 분쟁이 주요 원인으로 지목되고 있다.

터키 안탈리아에서 2주간 개최된 제31차 유엔 기후변화협약 당사국총회( COP31)가 공동 합의문 채택 없이 마무리되면서 잇단 책임론이 제기되고 있다. 현지 시간으로 22일 최종일을 맞은 이번 총회는 핵심 쟁점인 화석연료 퇴출 및 재원 확보 문구에서 이견을 좁히지 못해 역사적인 실패로 기록될 전망이다.

산유국의 과도한 영향력과 협상 과정의 문제점

23일 로이터 통신 등 외부 보도에 따르면, 유럽과 태평양 도서국, 중남미, 아시아, 아프리카의 협상 관계자들은 사우디아라비아 대표단이 의장국인 터키와 의장인 호주 대표에게 상대적으로 쉽게 접근하여 협상 과정에서 과도한 영향력을 행사했다고 주장하고 있다. 이러한 불공정한 협상 구조는 최종 합의 도출을 저해하는 주요 장벽으로 작용했다.

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아일랜드의 다라 오브라이언 기후부 장관은 사우디의 협상 역할에 대해 이번 총회가 일부 산유국에 의해 좌지우지되었다고 비판했다. 한 아시아 국가 대표 역시 사우디가 화석연료 언급 금지와 탄소 포집 기술 확대 포함을 불가타협 조건이자 국가 존립 문제인 것처럼 제시하여 협상 관점을 왜곡했다고 토로했다.

호주 의장국에 대한 비판과 EU의 강한 거부감

호주 의회 야당 대표 앵거스 테일러 의원은 의장국을 맡은 보언 장관이 완전히, 철저하게 실패한 인물이라며 즉각적인 사임을 요구했다. 호주 기후행동네트워크의 최고경영자 데니스 카우치 대표 역시 자국 정부가 합의를 중재하는 데 실패했으며, 탄소 포집 저장 기술을 포함한 것이 화석연료 산업 로비스트들에게 굴복한 것이라고 강하게 비판했다.

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EU 측 또한 강력한 반발을 나타냈다. 봅커 훅스트라 EU 기후 담당 집행위원은 협상 막바지인 21일 좋은 합의가 이뤄지거나 합의가 없거나 둘 중 하나일 것이라고 선언했다. 이는 화석연료 전환과 관련된 명확한 문구가 합의문에 담기지 않을 경우 EU가 최종 동의를 거부하겠다는 강력한 경고성 입장이다.

선진국의 재원 거부와 이중잣대에 대한 논란

환경운동연합은 이날 논평을 통해 이번 결렬이 부유한 국가들이 내린 정치적 선택의 결과라고 주장했다. EU를 비롯한 선진국들이 화석연료 문구를 거부하는 한편, 기후변화 적응을 위한 구체적 재원 확대 약속은 적극적으로 막아섰다는 것이다.

환경운동연합은 재원 없이 화석연료 퇴출만 주장하는 것은 이행이 아닌 이중잣대라고 지적했다. 선진국들의 이러한 입장은 개발도상국들이 기후 위기로부터 생존하기 위해 필요한 자금 지원을 받는 것을 저해하는 행위로 해석되며 국제사회의 불신을 가중시키고 있다.

공동 책임론과 향후 기후 거버넌스의 위기

이번 실패가 어느 한 당사자의 고독한 실책이 아닌 당사국들의 공동 책임이라는 목소리도 나오고 있다. 터키 무라트 쿠룸 환경도시화기후변화부 장관이 의장을 맡아 중재에 힘썼으나, 각국의 이해관계가 극명하게 대립하며 협상 테이블 자체가 붕괴된 상황이다.

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이번 총회의 결렬은 국제 기후 거버넌스의 신뢰도에 심각한 타격을 줄 전망이다. 앞으로 각국은 자국 내에서 책임 소재를 규명하는 논쟁에 몰두할 것이나, 기후 변화라는 글로벌 위기에 대응할 수 있는 집단적 행동력이 크게 약화된 채 다음 총회로 이어질 우려가 크다.