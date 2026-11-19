터키 안탈리아 열린 COP31 기후총회 대표 결정문 초안에 탄소 제거 및 포집 목표치가 명시되며, 화석연료 기업들의 그린워싱과 환경 피해 우려가 커지고 있다.

터키 안탈리아 에서 개최 중인 제31차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국총회( COP31)의 대표 결정문 초안에 탄소 제거 와 탄소 포집 ·활용·저장(CCUS) 기술의 구체적인 목표치가 포함되어 논란이 확산되고 있다. 환경보호 단체 그린피스 는 지난 16일(현지시간) 총회 현장에서 화석연료 의존 경고를 담은 작품을 공개하며 이같은 조항에 대한 강렬한 비판을 제기했다.

COP31 결정문 초안의 이례적 탄소 기술 조항

공개된 초안 제58항에서 당사국들은 지구 온난화 수준을 산업화 이전 대비 1.5도 미만으로 억제하기 위해 탄소 제거 기술의 필요성을 인정했다. 제59항과 제60항에서는 탄소 포집·활용·저장 및 탄소 제거 기술의 개발과 보급을 위한 신속한 국제적 확대 노력을 환영하고, 이를 가속화할 것을 촉구했다.

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특히 탄소 포집 기술과 관련하여 2035년까지 연료 정책 기반 하에 연간 최소 5억 톤의 배출량을 감축하고, 최대 25억 톤 달성을 목표로 삼는다는 양적 수치까지 제시되었다. 이는 기존의 원론적 언급을 넘어 구체적인 법적 구속력 있는 목표치를 설정하려는 시도로서, 국제 기후 협력에서 이례적인 조치로 평가된다.

화석연료 산업계 옹호와 환경단체의 날카로운 비판

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비영리탐사매체 프로퍼블리카는 2005년 IPCC 특별 보고서가 비밀 투표와 산유국의 지원으로 채택된 내막을 보도하며, 탄소 포집이 현실성 없는 기술이라는 점을 지적했다. 이러한 비판은 비영리단체 국제환경법센터의 최근 분석 결과와 궤를 함께한다. 해당 센터는 올해 총회에 참석된 탄소 포집 관련 로비스트가 700명으로, 역사상 최대 규모라고 밝혔다.

국제환경법센터의 레이철 케너리는 탄소 포집이 기후 대응 수단이 아닌 오염 기업의 생명줄이라고 비난했다. 특히 인공지능 데이터센터의 확대로 인한 전력 수요 증가를 명분으로 석탄과 가스화력발전소를 늘리는 데 탄소 포집이 저탄소 기술의 명목으로 활용되고 있다고 지적했다. 미국 내에서도 화석연료 시설 신규 건설에 공공 자금이 지원되는 역설적 상황이 계속되고 있다.

생태계 교란 우려와 기술의 상업적 과열 경향

탄소 제거 기술이 토지와 물을 대규모로 소모하며 자연 환경과 원주민의 삶을 위협할 것이라는 우려가 크다. 알래스카 출신 원주민 활동가 아칼룩 아드리엔 블래치포드는 총회장에서 탄소 브로커들의 모습을 관찰하며, 탄소 제거와 포집에 대한 상업적 관심이 극대화되고 있다고 경고했다.

유엔은 1.5도 목표 달성을 위해 이번 세기 안에 3,200억 톤의 탄소 제거가 필요하다고 추산하지만, 이는 화석연료 감축 노력이 뒷받침되어야 한다. 현재 초안에 명시된 수치는 기후 대응을 위한 불가피한 선택이자 투자의 필요성을 주장하는 측의 영향력이 반영된 결과로 해석된다.

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다만 초안은 탄소 제거가 배출 감축을 대체하거나 지연시켜서는 안 되며, 도입 시 환경적 안전장치와 원주민 권리 존중이 필수적이라고 명시했다. 최종 결정문 채택을 앞둔 COP31 총회에서 이같은 기술 중심 조항이 삭제되거나 수정될지, 아니면 강화될지 세계의 이목이 집중되고 있다.