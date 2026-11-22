터키 안탈리아에서 열린 COP31에서 최종 합의문에 화석연료 퇴출 관련 내용이 완전히 빠졌다. 각국 대표단의 협상 연장에도 불구하고 시민사회단체들은 강력한 유예와 미온적인 내용을 비판하며 폐막을 넘긴 총회에 대한 심각한 우려를 표명했다.

터키 안탈리아 에서 개최된 제31차 유엔 기후변화협약 당사국총회( COP31)가 예정된 폐막일을 이틀 이상 초과하여 협상을 진행했으나, 핵심 의제인 화석연료 퇴출 문구 삭제로 인해 최종 합의문 채택이 무산될 위기에 처했다. 2024년 11월 9일 개막하여 원래 20일 폐막할 예정이었던 이번 총회는 의장국의 연명 협상으로 인해 22일까지 길어졌지만, 각국의 이해관계 충돌로 인해 합의에 도달하지 못했다.

최종안서 화석연료 관련 단어도 찾아볼 수 없어

2차 결정문 초안에서 '화석연료로부터의 퇴출'이라는 표현이 삭제된 데 이어, 22일 새벽 발표된 최종 결정문에서도 화석연료와 관련된 언급은 완전히 배제되었다. 10쪽 분량의 최종 결정문 초안을 살펴보면, '화석', '석유', '석탄', '단계적 퇴출'이라는 구체적 키워드가 단 한 번도 등장하지 않았다. 대신 '아랍에미리트(UAE) 합의 전체를 재확인한다'는 모호한 문구만 담겨 있어, 2023년 COP28에서 명시했던 '화석연료에서 벗어나는 전환'을 직접적으로 지시하는 내용이 사라진 것으로 해석된다.

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탄소포집 기술 확대 및 재생에너지 목표 채택

의장국 튀르키예가 제안한 사항 중 일부는 최종안에 반영되었다. 2035년까지 전 세계 최종에너지 소비에서 전기가 차지하는 비중을 35%로 높이는 방안과, 메탄 등 비이산화탄소 온실가스 배출 감축 방안이 채택되었다. 또한 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술을 2035년까지 전 세계적으로 연간 10억 톤 규모로 확대한다는 내용도 2차 초안에서 이어져 그대로 포함되었다. 이러한 조항들은 화석연료 사용 자체를 금지하거나 단계적으로 없애는 방향이 아니라, 기존 에너지 인프라의 효율성과 대체 기술의 활용에 초점을 맞추고 있다.

개발도상국 적응 재원 3배 증가 약속은 구체성 부족

개발도상국의 기후변화 적응을 위한 재원을 2035년까지 최소 3배로 늘리겠다는 약속은 재확인되었으나, 구체적인 기준선과 이행 경로가 설정되지 않았다. 이는 이전 과정에서 사라진 1200억 달러(약 160조 원)의 구체적인 금액 목표와 달리, 양적인 확대 의지만을 표명하고 실질적인 재원 조달 메커니즘은 명시하지 않은 것이다. 이 때문에 각국에서 모인 시민사회단체들은 합의문이 역내산유국의 입장을 대변하는 미온적인 타협안일 뿐이라고 강력히 비판하고 있다.

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시민사회단체 및 활동가들의 거센 항의 시위 이어져

현장에서는 이 같은 결과에 대해 깊은 실망과 분노가 표현되었다. 버크 부탄 그린피스 튀르키예 활동가는 화석 연료의 단계적 폐지를 회피하고 탄소 포집과 같은 허황된 해결책을 끼워 넣었으며, 기후 재정을 공허한 약속으로 축소했다고 비판했다. 예술활동가네트워크 소속 아말렌 사타난타르는 전체회의 도중 목에 붉은 밧줄 올가미를 걸고 "당신들은 미래를 죽이고 있다"며 시위를 벌였으며, 라틴아메리카 기후단체 '콜렉티보 비엔토수르' 소속 출입증 소지자들에 대한 출입 금지 조치까지 내려졌다.

역사상 첫 공식 합의 무산 가능성과 향후 전망

무라트 쿠룸 COP31 의장은 20일 밤 "결승선은 가까워졌지만 아직 도달하지 못했다"며 협상 연장을 발표했고, 21일 오전 공개될 것으로 예상된 3차 결정문 초안은 22일 새벽에 발표되었다. 하지만 초안 작성 지연과 핵심 내용 삭제로 인해 시민사회는 이를 '역대 최악의 기후총회'로 규정하고 있다. COP20 이후 최근 11개 총회가 폐막일을 넘긴 바 있으나, 공식 합의 채택이 무산된 사례는 2009년 코펜하겐 COP15 이후 처음으로 발생 가능성이 높아졌으며, 이는 국제 기후 거버넌스에 심각한 회색불로 작용할 전망이다.