COP31 의장단이 제시한 3차 대표 결정문 초안에서 화석연료 퇴출 및 적응 재원 목표액이 빠져 논란이다. 안탈리아 총회의 협상 시한 연장 및 최종 합의 가능성에 주목.

22일(현지시각) 튀르키예 안탈리아 에서 개최된 유엔기후변화협약 당사국총회( COP31) 폐막 총회에서 무라트 쿠룸 의장이 참석자들을 상대로 발언을 하고 있다. 이 자리에서 총회 의장단은 11월 20일로 예정되었던 폐막일을 넘겨 합의안을 이끌어내기 위한 마지막 문서를 제시했다.

화석연료 및 재원 목표 누락된 3차 초안

COP31 의장단이 22일 새벽 2시께 공개한 대표 결정문 3차 초안은 핵심 쟁점인 '화석연료' 관련 표현이 빠져 있어 비판을 자초했다. 기존 1차 초안에는 화석연료 퇴출 또는 단계적 전환, 그리고 적응 재원 최소 1200억달러 확대 등이 명시되었으나, 후속 초안에서 이들은 사라졌다.

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3차 초안은 화석연료라는 단어 자체를 사용하지 않고, 2023년 두바이에서 채택된 '아랍에미리트 합의'를 상기한다는 표현을 담았다. 이는 화석연료로부터의 전환을 간접적으로 재진술한 것이나, 구체적 저감 목표인 화석연료 퇴출 및 적응 재원 1200억달러 목표는 누락된 상태다.

에너지 전기화 및 탄소 포집 안건 고수

올해 의장단이 주도한 에너지 전환 목표인 전기화는 2035년까지 전체 에너지 사용의 35%를 전기로 달성하는 내용으로 유지되었다. 이는 재생에너지로 생산된 전력만을 지칭해야 한다는 비판에도 불구하고 이전 초안의 제약 조항이 제거되고 강화된 형태로 남았다.

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탄소 포집·활용·저장(CCUS) 관련 내용도 상당 부분 유지되었다. 3차 초안은 2035년까지 기가톤 규모 달성을 목표로 삼아 탄소 포집 도입을 가속화한다는 표현을 포함하며, 온실가스 감축 회피 수단이라는 비판을 받기 쉬운 조항을 고수했다.

만장일치 원칙에 기반한 협상 연장

유엔기후변화협약은 대표 결정문 채택에 당사국들의 만장일치가 요구된다. 이번 총회는 직전 초안에 대한 반발로 협상이 지연되자, 22일 오전 9시(한국 시각 오후 3시) 본회의에서 최신 초안에 대한 추가 협상을 진행할 예정이다.

국제사회에서는 합의가 이루어지더라도 화석연료 전환 조치가 미흡하다는 이유로 '유령 총회'라는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다. 의장단은 협상 시한을 연장하며 마지막 타협을 모색하고 있으나, 근본적인 쟁점의 불일치가 남아 있어 최종 결과물에 대한 우려가 크다.