COP31 기후재원 논의: 손실과 피해기금, 실제 규모와 상환 문제

터키 안탈리아에서 열린 COP31 기후총회에서 기후재원의 성격과 규모가 쟁점이 되었다. 손실과 피해기금의 초기 자금 부족과 대출 비중이 기후취약국의 부채 부담으로 이어질 수 있어 각별한 주목을 받고 있다.

지난 9일(현지시간) 터키 안탈리아에서 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회( COP31)가 개최되면서 글로벌 기후재원 배분의 형평성과 규모가 핵심 쟁점으로 부각되고 있습니다. 네파르 누와코트 지역 데비강 가에서 최근 발생한 치명적인 급류 홍수와 산사태는 기후변화로 인한 빙하 후퇴가 초래한 비극적 사례로, 이러한 재난 피해 복구를 위한 자금이 과연 어떤 성격을 지녀야 하는지에 대한 글로벌 논의를 촉발했습니다. 개발도상국이 직면한 기후 재난 대응과 온실가스 감축을 위한 자금 조달 메커니즘이 어떻게 작동하며, 이는 피지원국의 재정 부담에 어떤 영향을 미치는지에 대한 명확한 구분이 시급한 상황입니다.

기후재원의 개념과 주요 기금 비교

기후재원은 온실가스를 줄이거나 기후변화 피해에 대응하는 데 쓰이는 자금을 포괄하는 개념으로, 정부 출연금으로 마련된 국제기금과 투자자의 수익을 추구하는 기후 투자펀드로 나뉩니다. 영어 명칭이 모두 펀드(Fund)로 유사해 성격 구분이 어려운 점이 있지만, 자금의 성격을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 녹색기후기금(GCF)은 개발도상국이 온실가스를 줄이고 기후변화에 대비하도록 돕는 기금으로, 석탄 발전 대신 재생에너지를 확대하는 감축 사업과 홍수·가뭄 피해 경감을 위한 적응 사업을 모두 지원합니다.

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적응기금(AF)은 녹색기후기금과 달리 취약한 지역과 주민의 피해를 줄이는 적응 사업에 집중합니다. 예를 들어 카리브해의 섬나라 앤티가바부다는 녹색기후기금으로부터 약 3,270만 달러를 지원받아 공공시설과 지역사회 건물의 허리케인 대응력을 높이는 사업에 활용했습니다. 이는 재난 발생 전 건물의 구조적 견고성을 강화하는 선제적 투자로, 기후위기에 취약한 국가들이 겪는 물리적 손실을 사전에 예방하려는 목적을 띠고 있습니다.

한편 손실과 피해기금(FRLD)은 기후변화로 이미 발생한 손실과 피해에 대응하기 위해 설립된 기금으로, 홍수나 태풍 같은 극한 재난뿐 아니라 해수면 상승처럼 서서히 진행되는 변화도 지원 대상으로 포함합니다. 집이나 농작물처럼 계산 가능한 피해뿐 아니라 문화와 공동체 상실처럼 돈으로 환산하기 어려운 피해도 지원 범위에 포함되며, 지난 8월 대홍수를 겪은 네파르가 이 기금의 지원을 신청한 바 있습니다.

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손실과 피해기금 현황 및 자금 부족 실태

손실과 피해기금은 지난달 22일 첫 특별이사회를 열어 네파르 홍수 복구에 2,000만 달러를 잠정 배정하며 역사상 첫 지원 결정을 내렸습니다. 그러나 이는 예상 복구액인 50억 달러에 비해 턱없이 부족한 규모이며, 기금이 확보한 자금 전체 규모 역시 필요에 비해 현저히 부족합니다. 지난 8월 대홍수를 겪은 네파르를 비롯해 기후취약국들이 요청한 금액을 견주어 볼 때, 기금이 현재 운용할 수 있는 돈은 3억 4,200만 달러에 불과한 상황입니다.

기금의 첫 지원 공모에는 총 198건이 접수되었으며, 119개국의 176건, 합계 28억 달러가 지원 검토 대상에 포함되었습니다. 2023년 COP28에서 기금의 운영 방안이 채택된 이후 선진국들이 약속한 총 공여 약정액은 약 8억 2,000만 달러이지만, 실제 납입된 금액은 약 절반 수준에 머물러 있어 재정 적자가 심각합니다. 첫 지원 결정이 내려졌지만, 이 돈이 네파르 정부와 사업 수행기관을 거쳐 주민들의 집과 마을 복구로 이어지기까지는 여전히 시간이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.

자금의 성격과 기후취약국 부채 문제

'기금이 지원한다'고 해서 모두 갚지 않아도 되는 돈은 아니며, 지원 방식에 따라 기후취약국의 부담이 크게 달라집니다. 무상지원은 받은 돈을 갚을 의무가 없어 기후취약국들에게 가장 부담이 적은 형태입니다. 손실과 피해기금은 설립 문서상 무상지원과 고도의 양허성 대출이 모두 가능하나, 초기 지원 체계인 '바베이도스 이행방식'에 따른 자금은 모두 무상지원으로 제공됩니다.

양허성 대출은 금리가 낮고 상환기간이 길어 이른바 '착한 대출'로 불리지만, 원칙적으로 갚아야 하는 빚입니다. 경제협력개발기구(OECD) 집계에 따르면 2024년 선진국이 개도국에 제공한 공공 기후재원의 67%가 대출인 반면, 무상지원 비중은 29%에 그쳤습니다. 녹색기후기금 역시 무상지원 외에도 양허성 대출, 지분투자, 보증을 활용하며, 적응기금은 무상으로 지원합니다. 같은 1억 달러를 지원받더라도 전액 무상지원인지 대출인지에 따라 기후 취약국의 재정 부담은 극명하게 달라집니다.

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COP31에서의 쟁점과 향후 전망

기후위기에 책임이 적은 나라들이 피해를 입고 빚까지 떠안는다는 비판이 제기되면서, COP31에서의 논의는 자금의 성격과 조달 목표 달성에 집중되고 있습니다. 2024년 아제르바이잔 바쿠 총회에서 각국은 선진국 주도로 2035년까지 연 3,000억 달러 이상을 조성하고, 공공과 민간을 합쳐 연 1조 3,000억 달러 이상으로 늘리자고 합의한 바 있습니다.

안탈리아 회의에서는 이러한 거시적 목표를 어떻게 달성할지를 두고 선진국과 개도국이 맞서고 있으며, 향후 총회장에서 발표될 숫자보다 어떤 돈이, 언제, 누구에게 지원하는지가 함께 따져봐야 할 핵심 사안입니다. 녹색기후기금의 경우 약 3,270만 달러를 승인받았으나 6년이 지난 현재까지 실제로 지급된 돈은 승인액의 18%에 불과하고, 사업 완료 예정 시점은 내년 7월로 지연되고 있어 자금의 실효성과 신속성에 대한 검증도 필요합니다. 이번 총회에서 확정될 기후재원 관련 합의는 기후취약국들의 생존과 직결된 경제적 자립의 기초가 될 것입니다.