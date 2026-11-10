COP31 개막 지연과 기후재원 갈등, 안탈리아서 시작

터키 안탈리아에서 열린 COP31 기후총회에서 기후재원 의제 부결로 개막이 지연되는 등 선진국과 개도국 간 갈등이 격화되고 있다.

지난 9일 튀르키예 안탈리아 에서 개막한 제31차 유엔 기후변화협약 당사국총회( COP31)에서 참가국들이 기후재원 의제를 두고 격렬한 신경전을 벌였다.

특히 아프리카 협상그룹의 적응재원 3배 증액 목표 이행을 공식 의제로 상정하자고 제안한 내용이 받아들여지지 않으면서, 예정되었던 오전 10시의 개막 시간이 1시간 30분가량 지연되는 사태가 발생했다.

Also read 물의 목소리 위에 거친 전자음…기후밴드 ‘플로우’ COP31 무대 선다

이러한 분쟁은 지난 8월 네팔 대홍수를 비롯한 잇따른 기후재난으로 인해 기후 취약국에 대한 지원이 핵심 쟁점으로 부상한 배경과 맞물려 더 주목받고 있다.

기후재원 의제 부결 배경과 과정

아프리카 국가들은 지난해 브라질 벨렝에서 열린 COP30 총회에서 제시된 목표를 구체적으로 이행할 수 있는 방안을 이번 총회에서 별도로 논의하자고 촉구했다.

당시 당사국들은 방재시설 구축과 조기경보 체계 도입 등 기후변화 피해 최소화를 위한 적응재원을 2035년까지 최소 3배로 확대할 것을 권고한 바 있다.

Advertisement

이에 따라 아프리카 대표단은 이 권고를 공식 의제에 올려 구체적인 이행 전략을 논의해야 한다고 주장했으나, 다른 당사국들의 찬성을 얻지 못해 별도 의제 채택은 무산되었다.

무라트 쿠룸 COP31 의장은 개막 본회의에서 해당 결정이 향후 다른 논의 맥락에서 이 문제를 다루는 데 영향을 주지 않는다고 강조하며, 차후 논의 가능성을 열어두었다.

선진국과 개도국의 입장이 갈리다

인도는 기후재원 문제가 공식 의제에서 제외된 것에 대해 명확한 유감을 표명하며 개도국의 입장을 대변했다.

반면, 유럽연합은 지난해 총회 합의 내용에 근거하여 별도의 의제 채택 없이 진행될 수 있음을 주장했다.

유럽연합 측은 2년 동안 진행된 논의와 정해진 범위가 이미 확정되었음을 강조하며, 기존 프레임워크 내에서 해결해야 한다는 입재를 고수했다.

이러한 입장 차이는 선진국이 개도국의 온실가스 감축과 기후 적응을 지원하기 위한 국제 공공 적응재원을 3배로 늘리더라도, 실제 필요한 금액에는 턱없이 미치지 못한다는 점에서도 기인한다.

유엔환경계획은 2035년 개도국의 기후 적응에 연간 3050억달러가 필요하다고 분석했으며, 현재 제안된 확대 목표조차 필요액의 20~29%에 불과하다고 지적했다.

기후재원 작업계획과 녹색기후기금 논의

지난해 벨렝 총회에서 합의된 2년 간의 기후재원 작업계획은 이번 총회 의정에 포함되었다.

Advertisement

이 작업계획은 2024년 아제르바이잔 바쿠 총회에서 채택된 신규 집합 정량 재원목표의 이행 방안을 논의하는 틀거리로서 기능한다.

바쿠 총회에서는 2035년까지 연간 1조 3천억달러의 신규 기후재원을 조성하기로 합의한 바 있으며, 파리협정 제9조 1항도 논의 범위에 포함되었다.

개도국의 온실가스 감축과 기후 적응을 지원하는 녹색기후기금의 재원 조달 문제는 별도 의제로 추가하지 않고 기존 기금 보고 및 지침 안건과 함께 다루기로 결정되었다.

기타 의제 동향과 향후 전망

유엔 기후변화협약 재정 메커니즘에 대한 일곱 번째 검토는 COP32로 미루어졌다.

기후 관련 무역 문제와 산악 지역 기후 문제 역시 별도 의제로 채택되지 않아, 각국이 별도로 관리하기로 했다.

지난 6월 제안되었던 지속가능한 식단 안건은 제안국인 코모로가 철회하면서 공식 의정에서 제외되었다.

개최 첫날부터 불거진 이러한 이견들은 향후 총회 기간 동안 선진국과 개도국 간의 갈등이 지속될 것임을 시사한다.