COP31 개막, 데이터센터 환경 규제 강화 요구…한국 정부 규제 완화 비판

COP31에서 데이터센터 환경 영향 관리 위한 안탈리아 AI 서약 논의, 한국은 규제 완화 추진으로 비판.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회 COP31 이 터키 안탈리아에서 개막되면서, 국제 사회가 인공지능 AI 데이터센터 의 환경적 부담을 줄이기 위한 규제를 촉구하는 목소리가 커지고 있다.

시민사회 단체들은 한국의 정부도 국제적으로 논의되고 있는 안탈리아 AI 서약에 적극 동참해야 한다고 요구하며, 데이터센터의 급증으로 인한 에너지 소비와 수자원 고갈, 온실가스 배출 문제를 심각하게 지적하고 있다. 환경정의연구소, 참여연대, 녹색전환연구소 등은 최근 성명을 발표하여 안탈리아 AI 서약이 데이터센터에 공급되는 에너지를 저탄원원으로 전환하고 AI 시스템의 에너지 및 환경 영향을 공개하도록 요구하는 자발적인 국제적 약속이라고 설명하였다. 이는 법적 구속력은 없으나, 국제사회가 AI 산업의 기후 및 환경 영향을 관리하기 위한 정책 방향을 제시한 것이라는 평가이다.

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AI 데이터센터 전력 소비 급증과 물 자원 고갈 문제

특히 AI 확산에 따른 데이터센터의 에너지 수요 급증이 이 서약의 배경에 자리하고 있다. 데이터센터는 서버와 저장장치, 냉각 시스템을 연중 무휴로 운영하며 막대한 전력을 소비한다. 국제에너지기구 IEA는 최근 보고서에서 고성장 시나리오 하에 2035년까지 데이터센터의 전력 소비량이 1700테라와트시 TWh를 초과할 것으로 전망하며, 글로벌 전력 수요 중 데이터센터가 차지하는 비중이 현재의 1.5%에서 최대 4.4%까지 증가할 수 있다고 예측하였다. 또한 고효율 반도용 AI 학습 과정에서 발생하는 고열을 식히기 위해 다량의 냉각수가 필요하므로 물 자원 고갈 문제도 심각하다.

전 세계 데이터센터의 약 25%가 연중 가뭄이 빈번한 지역에 위치해 있어 수자원 압박이 더욱 가중되고 있다. 이러한 환경적 비용 증가로 인해 화석연료 발전 의존도가 높아지고 온실가스 배출량도 급증하고 있다. IEA는 2035년까지 데이터센터의 온실가스 배출량이 현재 대비 두 배가 될 것으로 예상하고 있다. 반면 유럽연합 EU는 일정 규모 이상의 데이터센터에 에너지 소비 효율, 재생에너지 사용, 물 소비 및 폐열 재활용 정보 공개를 의무화하고 있으며, 중국은 데이터센터의 전력사용효율 지수를 1.5 이하로 낮추고 신규 데이터센터 전력의 80% 이상을 친환경 전력으로 조달하도록 규정하고 있다.

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미국 역시 연방 차원의 선거 이후 주 및 지방 차원의 데이터센터 규제가 강화될 전망이다. 그러나 한국은 국제적 흐름과 달리 규제 완화를 통한 데이터센터 확대에 박차를 가하고 있다. 정부는 삼대 빅 프로젝트를 통해 2035년까지 AI 데이터센터 설비용량을 18.4기가와트로 확대하고 허가 절차를 간소화하는 계획을 수립하였다. 하지만 데이터센터의 전력 및 수자원 사용, 온실가스 배출을 관리하기 위한 구체적인 시스템을 마련하지는 못하고 있다.

국내 데이터센터 규제 완화와 시민사회의 경고

감사원은 지난해 국내 데이터센터 현황 관리 데이터의 결함을 지적하고 과학기술정보통신부에게 개선을 요구했으나, 별다른 후속 조치가 이루어지지 않았다. 서울환경연합과 금천구 독산동 데이터센터 반발 시민대책위원회, 과천 주암동 데이터센터 반대운동 등은 세종대왕기념사업회 앞에서 기자회견을 열어 주거지역 내 데이터센터 확산 중지와 입지 기준 마련을 촉구하였다. 이들 단체는 한국 정부가 안탈리아 AI 서약에 참여하고 국내 데이터센터의 기후 환경 규제 도입 방향을 명확히 해야 한다고 강조하며, 규제 완화와 확장 경쟁을 넘어 지속가능한 AI를 위한 구체적인 행동을 취할 것을 정부에 요구하였다.

전문가들은 데이터센터의 환경 외부성을 내부화하지 않은 채 무분별한 확장을 추진할 경우 장기적으로 생태계 파괴와 지역 주민의 삶의 질 저하를 초래할 수 있다고 우려했다. 또한 데이터센터 입지 선정 시 주민 의견 수렴 절차 강화와 환경영향평가 기준 강화가 시급하다고 지적했다. 한국이 글로벌 AI 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해서는 환경 규제와의 균형점을 찾는 것이 중요한 과제이다. 국제사회가 지속가능한 AI를 위한 기준을 제시하는 가운데, 한국이 선도적인 역할을 하지 못하면 미래 에너지 위기 속에 국제적 규제로부터 고립될 위험이 있다.

따라서 정부는 단기적인 설비 확장 논리를 버리고 장기적인 관점에서 데이터센터의 에너지 효율성과 환경 지속가능성을 최우선 과제로 삼아야 한다.