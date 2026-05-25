CJ제일제당, 리니언시 혜택받고도 또 담합

CJ제일제당은 리니언시를 통해 과징금을 면제받은 뒤에도 담합을 계속하고 있다는 비판을 받고 있다. 리니언시를 통해 과징금을 면제받은 기업이 다시 담합을 하면 자진신고자 과징금 감경 혜택이 절반으로 축소된다.

지난 2월 12일 서울시내 한 대형마트에 설탕이 진열되어 있다. ※ 사진과 기사는 관련 없음 (세종=연합뉴스) 이세원 김수현 안채원 기자= 공정거래위원회 가 담합을 효과적으로 적발하기 위해 리니언시 (자진신고자 감면 제도)를 활용하고 있지만 재발까진 막지 못하는 것으로 나타나면서 제재의 실효성을 높이기 위해 보완 요구가 나온다.

◇ CJ제일제당, 19년 전 리니언시 혜택받고도 또 담합 리니언시는 경제학의 게임이론에 나오는 '죄수의 딜레마'의 원리를 이용한 제도다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에 따르면 리니언시는 공정위가 담합 증거를 충분히 확보하지 못한 상태에서 자진 신고할 경우 담합 1순위 신고자에게 과징금 전액을, 2순위에 과징금 50%를 면제해주도록 설계돼 있다. 그러나 리니언시를 향한 비판도 적지 않다. 실제로 국내 설탕 시장에서 4년여에 걸쳐 설탕 가격을 밀약한 것으로 확인돼 지난 2월 공정위로부터 과징금을 부과받은 CJ제일제당은 2007년에도 공정위로부터 설탕 담합으로 적발됐다.

일각에선 이를 두고 이유가 어떻든 위법 행위에 처벌을 면제한다는 점이 정의에 반하는 것 아니냐고 지적한다. 주병기 공정거래위원장이 지난 2월 12일 정부세종청사 공정위 기자실에서 3개 설탕 제조판매 사업자의 담합사건 심의결과를 설명하고 있다. 2007년 11월 공정거래법이 개정 시행되면서 담합 사건 조사 공무원은 자진 신고자의 신원 등을 누설해선 안 된다는 규정이 명시됐다. 자진신고자의 신원을 보호해 담합 신고를 유도하겠다는 취지지만 이 때문에 리니언시의 외부 감시와 견제는 어려워졌다.

공정위와 마찬가지로 리니언시를 운영하는 검찰의 경우, 공식적으로 리니언시 여부를 밝히지 않지만 기소 여부를 통해 사실상 자진 신고자 혜택이 주어졌는지 추정할 수 있는 점과 대비되는 대목이기도 하다. 다만, 검찰 리니언시의 경우도 구형량을 줄여주는 방식으로 혜택을 주면 잘 눈에 띄지 않는다. 다만, 리니언시의 문제점은 담합을 하고 5년 이후 10년 이내에 다시 담합을 할 경우 자진신고자 과징금 감경 혜택을 절반으로 축소한다는 것이 방안의 골자다. 하지만 이보다 더 문턱을 높이고, 사후에라도 리니언시 정보를 공개하도록 전향적으로 제도를 손질해야 한다는 의견도 있다.

지난해 12월 윤준병 더불어민주당 의원은 담합을 주도하거나 시장 지위가 가장 높은 사업자에겐 리니언시 감면 혜택을 배제하는 내용의 공정거래법 개정안을 발의하기도 했다. 이정희 중앙대 교수는"담합은 증거 싸움이고, 리니언시가 없으면 증거 확보가 어렵기 때문에 공방이 있음에도 계속 유지되는 제도"라며"공정위도 여러 가지 고민이 있겠지만 쉬운 문제는 아니다"라고 말했다





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CJ제일제당 리니언시 담합 공정거래위원회 검찰 법조계 윤준병 이정희

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