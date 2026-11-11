CJ대한통운 3분기 매출 9.5% 상승 그러나 영업이익 25.3% 감소

CJ대한통운이 2026년 3분기 매출을 전년 대비 9.5% 증가시키는 동시에 영업이익이 25.3% 감소했다. 주일 7일 배송과 물류 투자 비용이 수익성을 압박했다.

2026년 11월 11일 기준 CJ대한통운 은 올해 3분기 매출이 전년 같은 기간 대비 9.5% 증가했으나 영업이익 은 25.3% 감소한 결과를 발표했다. 주일 7일 배송 서비스가 확대되면서 물량은 늘었지만, 운영비용과 물류서비스 고도화 투자로 수익성이 악화된 것으로 보인다.

주일 7일 배송이 물량을 끌어올림

O-NE(택배) 사업부문 매출은 9,765억원으로 전년 대비 1.2% 상승했다. 그러나 영업이익은 380억원으로 39.5% 감소했다. CJ대한통운은 주7일 배송 '매일오네'와 개인택배 '보내오네'가 물량 증가에 기여했다고 밝혔다.

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회사의 관계자는 연간 택배 처리 물량이 약 17억 건, 하루 평균 500만 건을 초과한다고 설명했다. 추석 연휴일이 3분기에 포함돼 영업일수가 줄어들면서 이익에 부정적 영향을 받았다고 덧붙였다.

계약물류와 AI 기반 운송이 성장

계약물류부문 매출은 9,330억원으로 8.3% 상승했다. 기존 고객사의 물량 확대와 신규 수주가 풀필먼트와 운송사업 성장의 원동력이었다.

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P&D사업에서도 인공지능(AI) 기반 미들마일 운송사업 신규 수주가 증가해 수익성이 개선됐다. 글로벌부문 매출은 1조 1,679억원으로 13.1% 상승했으며, 미국·인도·베트남 등 해외 시장 확대와 초국경 전자상거래 물량 두 자릿수 증가가 기여했다.

수익성 회복을 위한 향후 전략

CJ대한통운은 4분기에 신규 물량 확보와 물류 운영 효율화에 주력할 계획이다. 택배사업에서는 대형 이커머스 고객사의 물량을 추가 확보하고 개인택배 시장을 확대할 예정이다.

AI 기반 물량 예측과 서브터미널 시설 개선을 통해 단위당 처리비용을 낮추겠다는 방침을 발표했다. 하지만 주일 7일 배송과 물류 서비스 투자 부담이 지속될 경우, 물량 확대가 영업이익 개선으로 이어지는 것이 수익성 회복의 관건이 될 전망이다.