CJ대한통운은 인천 아암해상특송센터를 통해 연 6600만건 처리 능력을 확보했다. 52시간 이내 배송과 중국 직구 비중 확대에 대응한 물류 혁신.

씨제이(CJ)대한통운이 글로벌 전자상거래 시장의 핵심 거점으로 떠오르고 있다. CJ대한통운 은 인천 아암해상특송센터 의 가동을 통해 연간 6600만건의 특송 화물을 처리할 수 있는 체제를 구축했다. 이 시설은 해상 물류를 기반으로 한 대형 환승 허브를 목표로 하며, 국내 직구 시장의 급격한 성장을 선도할 예정이다.

지난 25일 CJ대한통운 인천 아암해상특송센터에서는 분당 140m 속도의 컨베이어 벨트 위에서 크고 작은 해외 직구 택배들이 엑스레이 판독기를 통과하며 움직였다. 어린이의 산타 선물부터 성인의 블랙프라이데이 물량까지, 계절을 가리지 않는 수요 증대에 따라 센터는 분주한 운영에 들어갔다. 27일 지구촌 블랙프라이데이와 30일 사이버먼데이, 그리고 중국의 광군제와 쌍십이절 등 연중 최대의 할인 시즌을 앞두고 물량 처리 능력이 입증되고 있는 상황이다.

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최대 규모 자동화 시설, 52시간 신속 배송 체계

아암해상특송센터는 축구장 4개 크기의 연면적 2만9090㎡(8800평) 규모로, 국내 민간 특송 통관장 중 최대 규모를 자랑한다. 하루 최대 18만건, 연간 6600만건의 특송 화물을 처리할 수 있는 첨단 자동화 설비를 갖추고 있다. 이 센터는 수출입 통관부터 분류, 배송까지 모든 과정을 한곳에서 일괄 처리하여 직구 이용자의 편의성을 극대화한다. CJ대한통운은 인천항 입항 시점부터 이르면 당일 저녁, 늦어도 52시간 이내에 소비자에게 택배가 전달되는 시스템을 완성했다.

장영호 CJ대한통운 글로벌1본부장은 중국 산둥반도에서 출발한 컨테이너가 다음 날 아침 인천항에 도착하면, 센터 내 최첨단 설비로 통관 완료까지 3분이면 끝난다고 설명했다. 수도권 지역 거주자는 센터 반입 당일 저녁이나 이튿날 아침에 직구 택배를 받을 수 있으며, 이러한 신속 물류 인프라는 해외 소비자의 신뢰를 높이는 핵심 요소가 되고 있다. 특히 한-중 간 가깝고 정기 페리 노선이 29개에 달하는 지리적 이점을 활용해 운송 비용을 낮추는 전략도 병행하고 있다.

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중국 플랫폼 공세, 직구 시장 구조적 변화

국내 직구 시장 규모는 2021년 5조1천여억원에서 지난해 8조5천억원대로 급성장했다. 이 같은 성장은 주로 중국 직구의 주도적 성장에 힘입은 바가 크다. 2022년까지 미국이 37.7%로 가장 큰 비중을 차지하던 시장 구조는, 알리 익스프레스와 테무 등 중국 전자상거래 플랫폼이 국내 공략을 본격화한 2023년에 크게 변화했다. 2023년 중국 직구 비중은 30%대를 상회하던 것이 48.4%로 뛰어오르며 시장 판도를 뒤집었다.

올해 1분기부터 3분기까지의 현황을 보면 중국 직구 비중은 64%까지 높아졌고, 2위인 미국은 16.1% 수준에 그쳤다. 이러한 추세가 반영되면서 CJ대한통운 아암센터는 단순한 국내 직구 처리를 넘어, 한-중 전자상거래는 물론 아시아·태평양권 해상 물류 시장을 겨냥하는 전략적 거점으로 자리매김했다. 현재 국내 직구 특송 물량은 연간 2억2천건 정도로 추정되며, 해상과 항공 비중이 절반씩 분포해 있는 점도 해상 물류 중심지로의 도약을 뒷받침한다.

역직구 잠재력 발굴, 한-중 FTA 협상 기대감

CJ대한통운은 직구 중심의 전략에 그치지 않고 역직구 시장도 잠재적 성장 동력으로 주목하고 있다. 화장품 등 한국의 소비재 경쟁력을 바탕으로 연 7천만~8천만개에 이르는 역직구 물량 처리를 겨냥하고 있다. 지난해 기준 역직구 시장 규모는 온라인 면세점 직구를 제외하고도 연 2조3천여억원에 달하는 거대한 시장이다. CJ대한통운은 센터 내 역직구 특송 처리 시스템이 내년 3월에 오픈할 예정임을 명시하며, 이에 대한 대비를 완료해 가고 있다.

장영호 본부장은 최근 타결된 한-중 자유무역협정(FTA) 후속협상이 문화 교류를 더욱 활성화할 것이며, 이는 직구와 역직구 모두에 큰 기회가 될 것이라고 전망했다. 아울러 미국의 건강기능식품 쇼핑몰 아이허브와 협력해 인천공항 자유무역지대에 아시아·태평양 권역 물류센터를 구축하고 재고를 확보한 사례처럼, 해상 노선을 통한 동일한 시장 공략 가능성도 모색하고 있다. 일본, 싱가포르, 오스트레일리아 등으로의 배송 네트워크를 해상 물류로도 확장할 계획이다. 이는 단순한 택배 처리를 넘어 글로벌 전자상거래 해상 특송의 환승 허브로서 CJ대한통운의 입지를 공고히 하는 결정적 단계로 평가된다.