CJ그룹 케이지 프리 달걀 전환 촉구 국제연대 기자회견 개최

오픈 윙 얼라이언스, CJ그룹의 글로벌 케이지 프리 달걀 조달 계획 발표 촉구. 산란계 복지 개선을 위한 업계 선도적 역할 요구.

국제 동물보호단체 연합인 오픈 윙 얼라이언스 가 서울 중구 씨제이그룹 본사 앞에서 기자회견을 열어, 전 세계 사업장에서 사용하는 달걀을 케이지 프리 방식으로 전환할 구체적인 목표와 시한을 공개할 것을 촉구했다. 이는 연간 약 6억 개의 달걀을 사용하는 대형 식품 기업인 CJ그룹 이 업계의风向을 바꿀 수 있는 핵심적인 영향을 미칠 것으로 예상됨에 따른 것이다.

케이지 프리 전환 요구 공식 서한 전달

지난 30일 진행된 기자회견에서 오픈 윙 얼라이언스는 CJ그룹이 보유하고 있는 비비고, 뚜레쥬르 등 국내외에 널리 알려진 식품 브랜드를 통해 생산되는 모든 제품의 원료 달걀에 대해 완전한 케이지 프리 조달을 요청했다. 이는 일반란뿐만 아니라 액란이나 식품 제조 과정에서 원료로 사용되는 달걀까지 포함하는 광범위한 요구사항이다.

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오픈 윙 얼라이언스는 75개 나라에 위치한 100여 개 이상의 동물보호단체가 참여하는 국제 연합체로서, 전 세계적으로 산란계의 배터리 케이지, 즉 철망으로 쌓아 올려 닭을 밀집 사육하는 시설을 완전히 퇴출하는 것을 주요 목표로 삼고 활동하고 있다.

회견이 끝난 후 단체 관계자들은 케이지 프리 전환과 관련하여 CJ그룹 측과 직접적인 대화를 나누기 위한 공식 서한을 전달했으며, 이는 단순한 요구를 넘어 기업과의 실질적인 협상을 시작하는 신호로 해석된다.

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산란계 밀집 사육의 열악한 현실과 한계

현재 국내 산란계 농가 상당수는 마리당 최소 사육면적 0.05제곱미터 기준으로 설계된 케이지에서 닭을 사육하고 있다. 이는 A4 용지 한 장의 넓이인 약 0.062제곱미터보다도 좁은 공간으로, 닭 한 마리당 allocated된 면적이 극히 제한적임을 보여준다.

구체적으로 농가에서는 가로 35에서 40센티미터, 세로 45센티미터, 높이 40센티미터 정도의 케이지 칸 안에 닭 3에서 4마리를 함께 넣어서 기르는 방식이 일반적이다. 이러한 극히 협소한 환경에서는 닭들이 자유롭게 걷거나 날개를 펴는 기본적인 신체 활동을 할 수 없으며, 본능에 따라 바닥을 쪼아 먹이를 찾거나 모래로 몸을 씻는 행동조차 제한된다.

유럽식품안전청(EFSA) 역시 움직임의 제한과 탐색 및 먹이 찾기 행동이 불가능하다는 점을 케이지 사육의 주요 동물복지 문제로 지적해왔다. 이러한 과학적 근거에 힘입어 해외 여러 나라는 기존 케이지 사육을 금지하는 방향으로 정책을 전환해 나가고 있다.

국내 정책 변화와 글로벌 산업 흐름의 격차

스위스는 1992년 세계 최초로 산란계 케이지를 모두 금지했으며, 유럽연합(EU)도 2012년부터 재래식 배터리 케이지를 금지했다. 현재 유럽연합에서는 마리당 0.075제곱미터 이상의 면적에 횃대와 산란장 등을 갖춘 개량형 케이지만 허용되고 있으나, 유럽연합 집행위원회는 이조차 단계적으로 폐지하는 법안을 올해 4분기에 발표할 계획임을 예고했다.

이 외에도 부탄(2012년), 노르웨이(2012년), 뉴질랜드(2023년) 등 여러 국가가 재래식 배터리 케이지를 금지하며 동물복지 기준을 상향 조정하고 있다. 반면, 아시아 및 국내 식품업계는 아직 이러한 글로벌 흐름에 완전히 부응하지 못하고 있는 실정이다.

국내에서는 내년 9월부터 산란계 한 마리당 최소 사육면적 기준이 기존 0.05제곱미터에서 0.075제곱미터로 확대 적용될 예정이다. 농림축산식품부는 2024년부터 2026년까지 약 1250억원 규모의 시설개선 융자를 지원하고 있으며, 케이지를 쌓을 수 있는 단수 제한도 기존 9단에서 12단으로 완화하는 등 시설 현대화를 추진 중이다.

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장기 투자와 지속 가능한 사육 방식의 중요성

단체들은 내년 9월 적용되는 새로운 면적 기준을 계기로, 농가가 단순히 케이지의 크기를 넓히는 데 그치지 않고 아예 평사나 방사 방식 등 케이지 없는 사육으로 완전히 전환할 수 있도록 대형 구매기업인 CJ그룹이 시장에 강력한 신호를 보내야 한다고 강조했다.

산란계 사육시설은 한두 해 사용하고 빠르게 교체하는 설비가 아니라, 향후 수십 년간의 사육 방식을 결정짓는 장기적인 투자라는 점이 단체들이 전환 시점을 강조하는 주요 이유다.

오픈 윙 얼라이언스는 호주 국세청이 산란계용 케이지와 축사 구조물의 유효수명을 각각 20년으로 인정하고 있다는 점을 지적했다. 만약 지금 신규 케이지 시설에 대규모 투자가 이루어진다면, 그 선택이 향후 수십 년간 케이지 사육을 지속시키는 요인이 될 수밖에 없다는 경고다.

실제로 국내에서는 새 면적 기준 적용을 앞두고 사육시설 개선 및 교체 투자가 본격화되고 있는 상황이지만, 세계 식품업계는 이미 케이지 프리로 방향을 틀고 있다. 오픈 윙 얼라이언스는 2016년 출범 이후 전 세계 기업으로부터 3천 건 이상의 케이지 프리 약속을 확보했으며, 스타벅스와 배스킨라빈스, 필리핀의 졸리비 등 주요 외식 기업들이 동참하고 있다.

또한 연간 달걀 40억 개를 사용하는 일본의 마요네즈 기업 큐피는 2024년 아시아 시장을 대상으로 케이지 프리 정책을 도입하며 지역 시장에서도 변화를 이끌고 있다. 단체는 CJ그룹과 같은 대형 구매기업이 명확한 전환 계획을 밝힌다면 생산 현장에 전혀 다른 차원의 시장 신호를 보낼 수 있다고 믿으며, 기업의 사회적 책임을 통한 업계 선도적 역할을 기대하고 있다.