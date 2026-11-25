CIA와 NGA, ODNI 등 미국 정보기관 3곳이 중국산 해킹 도구 '아르텍스'를 이용한 사이버 공격을 받았다. 기밀은 보호되었으나 비기밀 정보 노출로 우려가 커졌다.

미국 버지니아주 랭리에 위치한 중앙정보국 (CIA)을 포함한 미국 정보기관 최소 3곳이 최근 대규모 사이버 보안 침해를 당한 것으로 확인됐다. 뉴욕타임스는 현지 시간으로 24일 사안에 밝은 관계자들의 말을 인용해 이 사실을 보도했다. 이번 사건으로 일부 비기밀 정보가 외부에 노출되었으나, 중대한 기밀 자료는 안전하게 보호된 상태로 드러났다.

3곳 정보기관 피해 확인 아르텍스 도구 사용

중앙정보국을 비롯해 국가지리정보국(NGA)과 국가정보국장실(ODNI)이 이번 사이버 공격의 타깃이 되었다. 이 중 한 명의 관계자는 현재 기술적 문제가 이미 해결되었다고 전했으며, 나머지 기관들의 상황도 수습 과정에 있음을 시사했다. 공격자들은 '아르텍스'라는 인공지능 기반 해킹 도구를 사용한 것으로 추정된다. 아르텍스는 지난 7월 중국인 엔지니어에 의해 공개된 도구로,原本에는 사이버 방어 목적으로 개발되었으나 악성 해커들이 공격용으로 개조하여 사용해 온 것으로 파악된다.

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OSINT 시스템 침해 공개출처정보 분석 취약점

피해가 입은 시스템은 공개출처정보(OSINT)를 분석하는 컴퓨터 네트워크로, 방대한 양의 상업용 데이터, 소셜미디어 콘텐츠, 위성 이미지 등 누구나 접근 가능한 온라인 자료를 처리하는 곳이다. 해커들이 OSINT 분석 시스템에 침입함으로써 이러한 공개 데이터들이 수집되어 분석용 자료가 되었을 가능성이 높다. 개인적으로 구하기 쉬운 정보라 하더라도 다른 데이터와 결합될 경우 민감한 정황이 드러날 수 있어 정보기관들은 이를 분석 근거로 삼아왔다. 따라서 공개된 자료 자체만으로는 즉각적인 치명타가 될 수 있으나, 기존 보유 데이터와 매칭될 경우 새로운 위험 요소가 될 수 있다.

연방기관 잇단 장애 사이버 공격 vs 시스템 오류

이번 사건은 연방 기관의 사이버 침해 자체보다, 최근 미국 정부와 민간 시스템에서 잇따라 발생한 장애들과 맞물려 큰 파장을 일으키고 있다. 지난 13일에는 연방항공청(FAA)의 통신 장애로 인해 미국 전역에서 항공기 이륙이 4시간 넘게 중단되는 사건이 발생했다. 이어 17일에는 국가안보국(NSA) 내부 기밀망이 며칠 동안 마비되기도 했다. 당국은 이들 사건이 사이버 공격 때문이 아니라 시스템 업그레이드와 보안 패치 과정에서의 오류라고 설명했으나, 인공지능이 소프트웨어 취약점을 빠르게 찾아내는 상황에서 급격한 대응이 빚은 부작용이라는 지적이 나온다.

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국가정보국장 '정규 절차 대응' 진정 노력

제이 클레이턴 국가정보국장은 22일 에이비시(ABC), 시엔엔(CNN), 폭스뉴스 등에 출연하여 불안을 진정시키려 노력했다. 클레이턴 국장은 에이비시 프로그램 '디스 위크'에 출연해 "사이버 정찰과 사이버 사고는 오랫동안 미국 경제와 미국인 삶의 일부였다"며 이번 사건을 일상적인 위협의 일종으로 규정했다. 그는 연방수사국(FBI)이 통상적인 절차에 따라 대응하고 있음을 강조하며, 국가 안보 전반의 취약점이 아닌 특정 시스템의 기술적 문제임을 시사했다.

글로벌 기업 공격 경향과 미래 사이버 보안

아르텍스 도구는 한국과 일본 등 세계 곳곳에서 기업을 겨냥한 공격과도 연관되어 있다는 분석이 나온다. 이는 국가 수준뿐만 아니라 민간 сектора도 표적이 되고 있음을 보여주며, 인공지능을 활용한 해킹 도구의 확산이 글로벌 보안 환경을 어떻게 변화시킬지 관찰해야 한다. 정보기관들이 공개데이터의 중요성을 인지하고 있으며, 이제 이러한 데이터의 통합 분석이 얼마나 위험할 수 있는지에 대한 대응책을 마련해야 할 시점이다. 이번 사건은 단순한 해킹을 넘어, 데이터 수집과 분석의 전 과정에서의 보안 취약점을 드러낸 사례로 남을 것이다.